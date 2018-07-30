Среди погибших в ЦАР рос-журналистов Орхан Джемаль - сын известного исламского теоретика Гейдара Джемаля

21:22 31.07.2018 Названа причина убийства ехавших к "вагнеровцам" российских журналистов

Сергей Гурьянов



По данным источника в полиции ЦАР, российские журналисты убиты с целью совершения ограбления.



Источник утверждает, что тела доставлены в столицу Центральноафриканской Республики Банги, передает "Интерфакс".



По данным источников, убиты они были "неизвестными вооруженными людьми", передает Би-би-си.



Ouest-France сообщает, что журналисты ехали в Сибю, где находятся российские советники Центральноафриканской армии. На блокпосту в 20 км от Сибю на них напали неизвестные. При этом водителя журналистов на месте не было.



Напомним, в ЦАР погибли известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в стране документальный фильм о ЧВК "Вагнера". Источник - взгляд

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