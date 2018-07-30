В Центральной Африке расстреляны три российских журналиста

20:14 31.07.2018 "Дождь" назвал имена убитых в ЦАР российских журналистов



В Центральноафриканской Республике убиты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, утверждают источники телеканала



В Центральноафриканской Республике найдены убитыми журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, передает 31 июля телеканал "Дождь" со ссылкой на источники в "Центре управления расследованиями".



По утверждению одного из собеседников телеканала, гибель съемочной группы подтвердили представители миссии ООН в Центральноафриканской Республике, а также местные официальные лица.



Сообщается, что журналисты работали в ЦАР над съемкой документального проекта, посвященного частной военной компании "Вагнер". Согласно источникам, съемочная группа была остановлена на блокпосту по пути из столицы страны Банги в город Бомбари. Что именно с ними произошло, неизвестно.



Отметим, что официально данная информация до настоящего времени не подтверждена. Как передавало ИА REGNUM, представитель МИД России Мария Захарова чуть ранее сообщила, что российские дипломаты находятся в контакте с властями ЦАР для установления гражданства погибших.



В Telegram-канале Mash сообщается, что сотрудники российского посольства еще не видели тел убитых. Останки везут в столицу, после чего к ним будут допущены представители российских властей. Источник - REGNUM

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