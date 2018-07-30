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Ставрополье бурам по душе: белые фермеры из ЮАР переезжают в Россию
20:13 31.07.2018

За нашими землями. Белые фермеры из ЮАР переезжают в Россию

Галия Ибрагимова.

В Ставропольский край в начале июля прибыла семья белых фермеров из Южно-Африканской Республики, чтобы изучить потенциал региона и, возможно, переехать сюда окончательно. Закон о конфискации земель заставляет южноафриканских землевладельцев европейского происхождения покидать страну. О том, что происходит у них на родине и как они могут устроиться в России, - в материале РИА Новости.

В теплые края

Южноафриканцам по душе плодородные земли и теплый климат Ставрополья. Глава семейства Ян Слебус отметил, что фермеры присматриваются также к Ростовской области, Крыму, Краснодарскому краю. Мотивы у всех общие - притеснения со стороны чернокожего населения.

"Земли белых фермеров подвергаются ежедневным нападениям бандитов. Из различных регионов страны постоянно приходят сообщения об убийствах буров", - рассказал Ян Слебус на встрече с представителями местных властей.

Помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Владимир Полубояренко отметил, что возможность переезда в течение ближайших месяцев рассматривают от 30 до 50 семей, а общее число заинтересованных - 15 тысяч человек. "Те, кто пока еще не собирается переезжать, готовы вкладывать капитал в экономику Ставропольского края", - пояснил он.

Если к России белые фермеры ЮАР пока только присматриваются, то в Австралию, Новую Зеландию, Канаду, США и Великобританию активно переезжают. Так, за последние пять лет республику покинули 82 тысячи белых южноафриканцев. Все они не уверены в своей безопасности - особенно после одобрения парламентом закона о принудительном отъеме земель буров.

Президент ЮАР Сирил Рамопоса уверял, что земельная реформа не представляет для них угрозы. Но ему поверили не все.

Споры о земле

Суть проблемы в том, что и белое, и черное население считает себя законными владельцами земли. При этом фермеры европейского происхождения полагают, что имеют на нее больше прав, - именно их предки, прибывшие более трехсот лет назад из Португалии, Голландии и Франции, занялись ее возделыванием. Потомки переселенцев - африканеры. Особенно трепетно к земле относятся фермеры. Они называют себя бурами и считают, что, если бы не их европейские предки, тут до сих пор была бы целина.

"Сказать бурам, что ЮАР не их родина, - сильное оскорбление. Они слишком долго и кропотливо обучались фермерству на землях, практически непригодных для этого. Чтобы белый фермер куда-либо переехал? Для этого должны возникнуть особые обстоятельства", - рассказывает РИА Новости Анна, жена одного из местных фермеров.

Белое население в Африке всегда существовало обособленно. А в 1948 году находящаяся у власти Национальная партия ЮАР объявила политику апартеида. Право собственности на землю было только у фермеров европейского происхождения. В 1994 году это отменили, а вскоре началось перераспределение земель. Африканерам полагалась компенсация. С тех пор белые фермеры передали чернокожим десять процентов земли, но планировалось в три раза больше.

Национализм наоборот

Такая медлительность вызвала недовольство чернокожего населения. В 2008-м парламент предложил кардинально изменить подход к делу. Однако дебаты вокруг разработки и принятия закона велись не очень активно, поскольку власти понимали: отъем земли спровоцирует массовый отъезд белого населения, что негативно скажется на экономике. Подобное уже произошло в Зимбабве, и повторять чужие ошибки не хотелось.

Документ об экспроприации земли парламент одобрил только в мае 2016-го. Оговаривалось, что участки белых фермеров конфискуются в пользу государства, но бывшие собственники получат компенсацию. После прихода к власти в феврале этого года президента Сирила Рамафосы риторика ужесточилась. Парламент решил отменить компенсацию, что вызвало возмущение буров.

"Национальная неприязнь между африканерами и чернокожим населением ЮАР сохранялась и после апартеида. Но сегодня дискриминируемое меньшинство - это белые", - говорит РИА Новости сотрудник одной из африканских гуманитарных организаций Юджин Н.

С дискриминацией по расовому признаку сталкиваются не столько буры, сколько белое население крупных городов. "Белым часто отказывают в работе только потому, что они белые. На государственные должности африканерам не попасть. Вот они и покидают страну. Причем, помимо традиционных Австралии и Новой Зеландии, растет интерес к переезду в Россию, Грузию и другие страны с теплым климатом", - отмечает Юджин Н.

Ситуацию усугубляет высокий уровень преступности именно в отношении белого населения. Так, по данным южноафриканской организации по защите прав фермеров AgriSA, за последние два года убили 47 белых фермеров. "Власти ЮАР говорят о снижении преступности. И в этом есть доля истины. Ведь в нулевые в стране ежегодно убивали до ста белых", - поясняет РИА Новости сотрудница одной из международных организаций в ЮАР, попросив указать только ее имя - Мишель.

Политики ищут выгоду

Нежелание называть полные имена и должности собеседники РИА Новости в ЮАР объясняют опасениями за личную безопасность. Все они сходятся во мнении, что закон об отъеме земель вряд ли примут в ближайшее время. "Споры вокруг этого закона выгодны всем. Партии, представляющие интересы чернокожих, стремятся привлечь новых сторонников. Партии белого меньшинства тоже умело выторговывают себе уступки", - подчеркивает Юджин Н.

"Ситуация в ЮАР хорошо описана в романе южноафриканского писателя Джона Кутзее "Бесчестье". Кажется, что белое и черное население живет, общается, ненавидит друг друга в каком-то потерянном времени. Но, увы, это происходит сегодня", - резюмирует Мишель. И цитирует одного из героев книги Кутзее: "Люди не делятся на главных и второстепенных. Как важно это сегодня понять ЮАР!"

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533057180
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