Их нравы. Президент Макрон отрицает, что был любовником своего марокканского телохранителя Беналла

20:09 31.07.2018 Крупнейший скандал царствования Макрона



Французский Watergate



В эти недели Александр Беналла - самый известный человек во Франции.



Куда уж больше!



Это о нем президент Макрон прокричал:



"Александр Беналла никогда не имел ядерных кодов! Беналла никогда не был моим любовником!"



Речь идет об очень молодом (ему 26 лет) телохранителе президента Макрона. Оливковый цвет лица, смоляные борода и усы. Довольно могучий, склонный, как мне кажется, к дородности.



Сын марокканских эмигрантов из задрипаного городка Evreux на севере Нормандии, семья жила в 15-метровой комнатушке в рабочем квартале.



Занимался спортом, играл в регби, насмотрелся фильмов о body-guards, в частности, знаменитый "Телохранитель" был его любимым фильмом, в 2010 году стал работать с социалистами в их службе безопасности. Охранял и Франсуа Олланда среди прочих.



Охранял Макрона во время его президентской кампании. Как-то убегали вместе по крышам от разгневанных таксистов в Марселе, видимо, сблизились, после избрания Макрона президентом стал главой его службы безопасности. Среди активистов партии Макрона En Marche, Беналла заработал кличку "Рамбо".



Мой старый товарищ Тьерри Мариньяк поясняет мне в письме, присланном ночью (я просил его объяснить, в чем там суть дела-то):



"Беналла был прикреплен к Макрону и был его тенью во время избирательной кампании. В системе привилегий и фаворитизма президента Макрона, который презирает институции, Беналла стал шефом по безопасности Элизея, поверх голов полиции и военных, с которыми он (Беналла) вел себя обидно для них и презрительно. Но никто не мог ему возразить, поскольку он был фаворитом президента".



Так бывает с фаворитами, поднявшийся выше крыши в своей карьере Беналла (он запечатлен на многих фотографиях рядом с Макроном и его супругой Брижитт) все-таки совершил глупость.



Его зачем-то черт понес вместе с жандармами на майскую манифестацию, организованную коммунистами. Не то он пошел туда, чтобы не терять форму и потренироваться на манифестантах, не то он испытывает к коммунистам неприязнь и использует любую возможность им накостылять, но с полицейской повязкой на рукаве и с пластиковым шлемом на башке главный телохранитель Франции там был и сумел побить двоих: мужчину и женщину.



С мая все вроде было тихо, но вдруг! Журналисты раздобыли видео, где Беналла избивает манифестантов. Я просмотрел эти видео, Беналла там бьет манифестанта в затылок сзади и затем уже лежащего ногой в живот. Далее процитирую моего товарища Тьерри, чтоб пояснил:



"И поскольку все только и ждали этого, разразился скандал, его начали между прочим газеты "Le Monde" и "Liberation", которые ранее поддерживали Макрона.



Вообще-то говоря телохранитель президента не имел никакого права вмешиваться вместе с CRS (жандармами) в манифестацию. Он не имел никакого права по закону. Немедленно нашли, что его жалованье 10?000 евро в месяц, что ему предоставлен служебный апартамент в 84 кв. метров на набережной Бранли (возле музея d"Orsey) и что апартамент был для него отремонтирован за 200?000 евро.



Оппозиция, - объясняет дальше Тьерри, - которая проявляла себя бессильной целый год, мгновенно прыгнула на эту историю и поступила по-американски - создала парламентскую комиссию по расследованию. Очень показательно: министр, ответственный за полицию, ничего не сказал, он сделал вид, что ничего не знает. Депутаты и журналисты стали его высмеивать - "первый мент Франции и ничего не знает!"



Профсоюзы полиции, которые были разгневаны против привилегий телохранителей, рассказали все, что знают: оказывается этот телохранитель, не имея прав, как фаворит, позволял себе материть полицию и принимать решения вместо них. Помимо этого, военные (жандармы во Франции военные) и специальные силы, занятые охраной президента, были также разгневаны, ибо вспомним, что первой ошибкой Макрона было еще год назад решение уволить генерала, который отказался ему повиноваться (имеется в виду глава Генштаба Пьер де Вилье, отправлен в отставку 19 июля 2017 - Э. Л.), военные тогда ничего не сказали, но не забыли. Военные сейчас также заговорили, особенно на страницах "Canard Enchaine" (cамая популярная сатирическая газета во Франции). Президент Макрон наделал себе больших врагов в службах безопасности и в вооруженных силах.



Он должен был выступить с отрицанием того, что марокканец был его любовником, ввиду слухов о его (Макрона) гомосексуализме во время избирательной кампании. Говорят также, что марокканец был возможно любовником его жены".



Тут я дополню пояснение Тьерри.



Я нашел информацию, согласно которой Рамбо и Макрон обменивались словечками, которыми обычно обмениваются очень близкие люди. Они кричали друг другу: enfoire (от foire - диарея), то есть "обдриставшийся", и salaud - мерзавец, подлец. Это такие "шутливые", пацанские словечки летали между президентом и его марокканским телохранителем.



Расследование набирает обороты. Парламентарии вызвали премьер-министра прийти и объясниться перед Национальной Ассамблеей.



Также вызваны министр внутренних дел, префект полиции Парижа, директор президентского кабинета и еще десяток крупнейших чиновников, отвечающих за безопасность.



И Сенат не остался в стороне, просто не мог. В Сенат вызваны представители синдикатов полиции, министр внутренних дел, директор жандармерии и другие, порою те же лица, что вызваны в Национальную Ассамблею.



Беналла?



Отстранен от работы в Элизее, хотя его видели, говорят, в автобусе с французской сборной, уезжающей с нашего чемпионата.



Эдуард Лимонов Источник - REGNUM

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