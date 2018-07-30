У Мирзиеева новый госсоветник по науке - А.Абдувохидов и по религии - бывший вице-премьер Р.Касимов

19:39 31.07.2018 МИРЗИЕЕВ ОБЗАВЕЛСЯ НОВЫМИ ГОССОВЕТНИКАМИ

Заместитель министра иностранных дел Абдужаббор Абдувохидов назначен государственным советником президент Узбекистана, сообщает Kun.uz. Он будет руководить службой по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта.



Абдужаббор Абдувохидов был назначен заместителем министра иностранных дел в феврале 2018 года. До этого девять лет руководил Вестминстерским университетом, был ректором Университета мировой экономики и дипломатии, а также Академии государственного управления при президенте Узбекистана.



С ноября 2017 года эту службу возглавлял Рустам Собирович Касимов. Он перешел в советники по вопросам религии и возглавил службу по взаимодействию с общественными и религиозными организациями. При этом он сохранил пост ректора Академии государственного управления при президенте Узбекистана. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Kun.uz

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