|Взят Аш-Шаджара - последний крупный укреппункт джихадистов на юге Сирии
19:04 31.07.2018
Бывшие боевики при поддержке ВКС РФ взяли последнюю крепость ИГИЛ на юге Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
Армейцы и бывшие боевики "Свободной сирийской армии", входящие в состав 4-й бронетанковой дивизии САА, при поддержке ВКС России громят остатки ИГИЛ в южном котле вблизи границы с Израилем.
Военкор "Русской Весны" Олег Блохин ведет репортаж из самой горячей точки Сирии.
Территории, контролируемые ИГИЛ на юго-западе Сирии, быстро сокращаются, сегодня группировка потеряла свой последний укрепленный бастион в бассейне реки Ярмук - городок Аш-Шаджара в провинции Дераа.
Теперь под контролем джихадистов остается лишь 5 небольших поселков в южном котле. Следующей мишенью армейцев становится городок Аль-Кусайр, расположенный к югу от Аш-Шаджары.
Сегодня днем правительственным силам удалось прорвать оборону ИГИЛ и войти в последнюю крепость группировки в бассейне реки Ярмук в провинции Дераа после интенсивных столкновений с джихадистами.
До начала штурма сирийские бойцы заняли господствующую высоту, изгнав боевиков с вершины холма.
Продвижению армейцев и ополченцев способствуют авиаудары ВКС России и мощные обстрелы тяжелой артиллерии, танков и ракетных установок.
Фронтовые кадры ниже показывают тяжелые ракетные системы "Голан", а также танки, атакующие позиции, и укрепления исламистов внутри Аш-Шаджары.
Находящаяся в Британии "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщает, что, по их данным, до 268 боевиков ИГИЛ* были убиты во время сражений с сирийской армией на юго-западе Сирии в последние 2 недели.
Сутки назад террористическая группировка потребовала, чтобы сирийская армия прекратила наступление на западе Дараа, угрожая казнить около 20 женщин, похищенных неделю назад из деревень на востоке Сувейды во время нападения боевиков.