 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Взят Аш-Шаджара - последний крупный укреппункт джихадистов на юге Сирии
19:04 31.07.2018

Бывшие боевики при поддержке ВКС РФ взяли последнюю крепость ИГИЛ на юге Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Армейцы и бывшие боевики "Свободной сирийской армии", входящие в состав 4-й бронетанковой дивизии САА, при поддержке ВКС России громят остатки ИГИЛ в южном котле вблизи границы с Израилем.

Военкор "Русской Весны" Олег Блохин ведет репортаж из самой горячей точки Сирии.

Территории, контролируемые ИГИЛ на юго-западе Сирии, быстро сокращаются, сегодня группировка потеряла свой последний укрепленный бастион в бассейне реки Ярмук - городок Аш-Шаджара в провинции Дераа.

Теперь под контролем джихадистов остается лишь 5 небольших поселков в южном котле. Следующей мишенью армейцев становится городок Аль-Кусайр, расположенный к югу от Аш-Шаджары.

Сегодня днем правительственным силам удалось прорвать оборону ИГИЛ и войти в последнюю крепость группировки в бассейне реки Ярмук в провинции Дераа после интенсивных столкновений с джихадистами.

До начала штурма сирийские бойцы заняли господствующую высоту, изгнав боевиков с вершины холма.

Продвижению армейцев и ополченцев способствуют авиаудары ВКС России и мощные обстрелы тяжелой артиллерии, танков и ракетных установок.

Фронтовые кадры ниже показывают тяжелые ракетные системы "Голан", а также танки, атакующие позиции, и укрепления исламистов внутри Аш-Шаджары.

Находящаяся в Британии "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщает, что, по их данным, до 268 боевиков ИГИЛ* были убиты во время сражений с сирийской армией на юго-западе Сирии в последние 2 недели.

Сутки назад террористическая группировка потребовала, чтобы сирийская армия прекратила наступление на западе Дараа, угрожая казнить около 20 женщин, похищенных неделю назад из деревень на востоке Сувейды во время нападения боевиков.

Источник - русская весна
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