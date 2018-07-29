Боевики взяли штурмом правительственное здание в афганском Джелалабаде

18:15 31.07.2018 Во время атаки погибли от шести до восьми человек



ДЖЕЛАЛАБАД, АФГАНИСТАН, 31 июля 2018, 17:48 - REGNUM Вооруженные боевики взяли штурмом правительственное здание в афганском Джелалабаде, 31 июля передает агентство Reuters.



По имеющейся информации, во время атаки террористов погибли от шести до восьми человек, не менее 14 человек получили ранения.



В настоящий момент боевики находятся в здании, где удерживают заложников. Военные оцепили территорию вокруг здания и готовятся к штурму.



Принадлежность боевиков к какой-либо группировке пока не выяснена. Источник - regnum.ru

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