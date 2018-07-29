|Боевики взяли штурмом правительственное здание в афганском Джелалабаде
18:15 31.07.2018
Во время атаки погибли от шести до восьми человек
ДЖЕЛАЛАБАД, АФГАНИСТАН, 31 июля 2018, 17:48 - REGNUM Вооруженные боевики взяли штурмом правительственное здание в афганском Джелалабаде, 31 июля передает агентство Reuters.
По имеющейся информации, во время атаки террористов погибли от шести до восьми человек, не менее 14 человек получили ранения.
В настоящий момент боевики находятся в здании, где удерживают заложников. Военные оцепили территорию вокруг здания и готовятся к штурму.
Принадлежность боевиков к какой-либо группировке пока не выяснена.