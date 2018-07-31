 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 31.07.2018
18:15  Боевики взяли штурмом правительственное здание в афганском Джелалабаде
18:05  В Душанбе посчитали Тегеран страшнее "Исламского государства"
17:58  Странам Азии предложено распоясаться. США хотят отвоевать индо-тихоокеанский рынок у Китая за $113 млн
17:49  Президент Лукашенко появился на публике после сообщений об "инсульте"
11:42  Сколько миллионов долларов нужно влить в систему водоснабжения Душанбе
11:41  Daily Sabah: К чему приведет создание "арабского НАТО"?
11:39  В Турции отменили режим ЧП. Хотя..., - А.Асалыоглу
11:38  The Hill: Каковы истинные намерения Ким Чен Ына?
11:36  Кровь на дороге. В Таджикистане впервые атаковали иностранных туристов
11:33  Елбасы в этом году отдыхает в турецком Бодруме
11:31  Россия отменила транзитные и портовые льготы казахстанскому углю
11:29  "Семья" белок. В Алматы появились новые загадочно-уродливые арт-объекты
11:27  Ватикан и глобалисты: Битва за Иерусалим, - А.Никишин
08:19  Мелочь какая: Казмининвест не признает выявленные на миллиарды нарушения, - А.Урманов
08:10  Демократия от "красных кхмеров". Пол-потовцы взяли все места в новом парламенте Камбоджи
08:06  США пора вернуть Техас и Калифорнию, - В.Малышев
08:01  Конца торговой войне между США и Китаем не видно, - "Къ"
07:30  Корпус стражей нефтяного экспорта, - Евг. Сатановский
07:23  БРИКС: Глубинные смыслы. Какой будет новая мировая валютная система? - Михаил Хазин
07:18  У Ашхабада появился шанс продавать свой газ России, - В.Панфилова
07:09  США хотят предотвратить крен талибов в сторону России, - И.Субботин
Понедельник, 30.07.2018
21:55  МВД Таджикистана: силовики убили двух подозреваемых в смертельном наезде на группу иностранных туристов
21:02  Китай завоевывает океан, - Александр Мозговой
19:28  В Узбекистане стоимость отечественных автомобилей повысится на 14%
19:26  Йемен. Нефтяная приманка для империалистов, - С.Кожемякин
19:15  Никакая катастрофа экономике Узбекистана не угрожает! - академик Р.Абдуллаев
16:14  Деятельность БРИКС приобретает новые черты (окончание), - А.Мезяев
16:12  Украинский новояз как эксперимент над народом, - В.Катасонов
16:04  7 причин восстания 1916 года в Кыргызстане, - Зайраш Галиева
15:02  В МО РФ восстановлено Политуправление. Первым главкомом стал экс-командующий войск в Сирии генерал Картаполов
14:00  Washington Times: Иран оказался умнее Трампа
13:59  Global Times: Пакистан может изменить свое отношение к Китаю?
13:57  Эрдоган и Трамп: кто первым принесет жертву? - С.Тарасов
13:55  Последние российские кинофильмы о Золотой орде - смесь шовинизма и глупости, - Бахромхонтура Махдумзод
08:02  Ни газа, ни пастора, ни истребителей. Эрдоган не намерен ни в чем уступать США, - С.Строкань
07:58  Кто такие татары (история), - Р.Хакимов
07:50  Правда и мифы об "Актабан шубырынды" (Джунгарском нашествии) на Казахстан, - М.Томпиев
07:34  Казус Хачатурова как фактор растущей неопределенности в российско-армянских отношениях, - А.Арешев
07:21  Власти Узбекистана закрыли телеканал STV за "безнравственность" (полезный опыт)
07:17  Антигазпромовская коалиция перемещается на юг Европы, - А.Башкатова
07:14  Башар Асад почти решил для себя курдский вопрос, - В.Мухин
07:12  Пути России, Турции и Ирана в Сирии расходятся все дальше, - И.Субботин
01:49  Ажыбото Абдилгани уулу избран новым ханом Памирских кыргызов. 21 век на дворе...
00:26  Хакеры сводят дебет с кредитом. Для хищения средств они создают сайты для бухгалтеров
00:22  Средний класс России оказался нищим: почему властям выгодны бедняки и олигархи
00:20  Сын за отца. Как больной ребенок стал заложником руководства Таджикистана
Воскресенье, 29.07.2018
21:30  "К нам приехал...". В Узбекистан вернулся "авторитетный" бизнесмен Гафур Рахимов
20:45  Киргизия выразила Белоруссии протест из-за бывшего премьера Данияра Усенова
20:02  Ордабасинский районный аким Туркестанской области Казахстана задержан при получении взятки
18:04  Послом Туркменистана в Узбекистане назначен Язгулы Маммедов
12:07  Мисс СНГ-2018 выбрали украинку Татьяну Акуленко (видео)
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Душанбе посчитали Тегеран страшнее "Исламского государства"
18:05 31.07.2018

Власти Таджикистана обвинили в убийстве туристов проиранскую оппозицию
31.07.2018,

Террористы "Исламского государства" (ИГ; организация запрещена в России) взяли на себя ответственность за убийство четырех туристов в Таджикистане. Группу иностранцев на велосипедах сначала задавили автомобилем, а затем добивали с помощью оружия. Однако в Душанбе назначили другого виновника произошедшего. Как утверждают в Министерстве внутренних дел (МВД) республики, задержанный преступник признался, что действовал от лица запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и учился в Иране. Это уже далеко не первое обвинение таджикских властей в адрес Тегерана, однако на их счет впервые записали убийство граждан западных стран.

В ночь на 31 июля организация SITE, отслеживающая действия боевиков в интернете, опубликовала признание террористов ИГ в нападении на иностранных туристов в Таджикистане. Напомним, теракт был совершен в воскресенье, 29 июля, в Дангаринском районе. На видео с места событий видно, как легковой автомобиль намеренно выезжает на полосу встречного движения, чтобы сбить велосипедистов.

В результате атаки погибли двое граждан США, а также гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Еще двое граждан Швейцарии сейчас находятся в больнице.
Однако в Душанбе озвучили совсем другую версию произошедшего. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД республики, ответственность за теракт несет не ИГ, а запрещенная в республике Партия исламского возрождения Таджикистана. В этом якобы признался единственный задержанный участник нападения - Хусейн Абдусамадов. Четверых его сообщников, согласно заявлению, убили при задержании, потому что те "оказывали вооруженное сопротивление". "Хусейн Абдусамадов, который был задержан, подтвердил, что он в 2014–2015 годах в Иране получил идеологическое и военно-диверсионное обучение. Там же он встретился с Носирхуджа Убайдовым по прозвищу Кори-Носир и примкнул к экстремистской группировке ПИВТ",- говорится на сайте таджикского МВД. Именно Носирхуджа Убайдов, по версии следствия, и был заказчиком теракта. Однако на видеозаписи, распространенной подконтрольным ИГ информационным агентством Amaq видно, как пятеро молодых людей, похожие на четверых ликвидированных и одного арестованного преступника, выступают именно под флагом "Исламского государства".

Партия исламского возрождения Таджикистана была запрещена в стране в 2015 году. Она также внесена в перечень Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

Душанбе препятствует получению Ираном полноправного членства в ШОС
Душанбе препятствует получению Ираном полноправного членства в ШОС
Благодаря этому Душанбе последовательно выступает против вступления Ирана в ШОС, обвиняя его в поддержке ПИВТ. В сентябре прошлого года накануне заседания глав МИД стран ШОС по таджикскому телевидению показывали фильм, снятый по заказу МВД. В нем трое арестованных членов ПИВТ рассказывают, что Иран якобы финансировал их террористическую деятельность в конце 1990-х годов и даже выдал иранские паспорта, чтобы преступники могли вовремя сбежать. По словам авторов фильма, среди жертв ПИВТ были российские военнослужащие 201-й дивизии, дислоцированной в Таджикистане. Однако нынешнее обвинение Душанбе в адрес Тегерана впервые касается актуального события, а не события 20-летней давности.

МИД Ирана заявил о своей непричастности к теракту. "Исламская республика Иран категорически отрицает любую причастность к инциденту и существование на своей территории тренировочной базы для диверсионных действий, а также готово сотрудничать с соответствующими таджикским органами, чтобы понять масштаб этой проблемы",- сказал представитель министерства Бахрам Касеми.

Председатель Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов подтвердил "Ъ", что это первое обвинение ПИВТ в новом теракте, и потому эту информацию следует тщательно проверить.
"До этого все последние акции в Таджикистане проводили организации, связанные с ИГ",- сказал господин Мамадазимов.

Кроме того, на счет ПИВТ впервые записали убийство граждан США, Швейцарии и Нидерландов. Это примечательно потому, что западные страны и организации называли запрет ПИВТ "очередным ограничением свободы выражения политических взглядов и плюрализма в стране". Американское посольство в Душанбе пока не комментировало обвинение в адрес ПИВТ. В его вчерашнем заявлении говорится, что "посольство признательно таджикским властям за их профессиональный и быстрый ответ на инцидент".

Российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов заявил "Ъ", что заранее предполагал, что Душанбе обвинит в инциденте ПИВТ. "Это соответствует генеральной линии таджикского руководства на обвинение не столько самой ПИВТ, сколько Ирана,- сказал господин Дубнов.- Однако выдвинутое обвинение выглядит любительским и бездоказательным. Например, следствие ничего не рассказало о том, где именно и при каких обстоятельствах были ликвидированы боевики".

Кроме того, по мнению эксперта, таджикские власти теперь "оказались в неловкой ситуации": "Учитывая, что ответственность за теракт успело взять на себя ИГ, теперь Душанбе необходимо либо опровергнуть их заявление, либо заявить о связи между ПИВТ и ИГ, что будет выглядеть совсем уж нелепо".

Впрочем, замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сейфулло Сафаров в беседе с "Ъ" уже назвал ИГ и ПИВТ "частями единой матрицы". "ИГ действительно взяло на себя ответственность за теракт, но они используют это для своей рекламы,- заявил господин Сафаров.- ""Исламское государство"" было создано военными силами ПИВТ еще в 1992 году в Гармском районе Таджикистана (ныне он переименован Раштский район.- "Ъ"). Они использовали тот же черный флаг и уничтожали людей, учившихся в Москве и Ленинграде". Также на связь между ИГ и ПИВТ косвенно указывает пресс-релиз МВД Таджикистана. "Было установлено, что брат Абдусамадова Х.А., Абдусамадов Бахтиер Абдусамадович по прозвищу Мулло Умар считается членом террористической организации ""Исламского движения Туркестана"", и в данное время за совершенные преступления террористического и экстремистского характера отбывает срок",- говорится в нем. Учитывая, что "Исламское движение Туркестана" (оно же - "Исламское движение Узбекистана") еще в 2014 году присягнуло на верность ИГ, можно сделать вывод, что один из братьев был членом ПИВТ, а другой - ИГ.

Наиболее вероятной причиной столь серьезных и регулярных обвинений в адрес Тегерана российский эксперт Аркадий Дубнов назвал нежелание Душанбе возвращать $2,7 млрд, принадлежащих иранскому бизнесмену Бабаку Занджани.

В Иране господин Занджани приговорен к смертной казни за хищение этой суммы из бюджета страны. По мнению иранских властей, сейчас она хранится в одном из таджикских банков. "В результате скандала отношения Душанбе с Тегераном могут ухудшиться настолько, что вопрос возвращения денег просто перестанет быть актуальным",- пояснил Аркадий Дубнов. Сумма в $2,7 млрд превышает общий объем расходов госбюджета Таджикистана за 2017 год ($2,1 млрд).

Кирилл Кривошеев

"Коммерсантъ" от 31.07.2018, 13:45

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533049500
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  