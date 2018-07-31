Странам Азии предложено распоясаться. США хотят отвоевать индо-тихоокеанский рынок у Китая за $113 млн

17:58 31.07.2018 В понедельник госсекретарь США Майк Помпео представил новую экономическую инициативу Дональда Трампа - "Индо-Тихоокеанскую экономическую концепцию". Во время выступления в Торговой палате господин Помпео ни разу не упомянул Китай, но очевидно, что план американских властей нарастить объем инвестиций на азиатском рынке - это попытка снизить экономическое влияние КНР в регионе.



США "никогда не будут добиваться доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе" и "будут противостоять любой стране, которая предпримет такие попытки". Об этом заявил 30 июля госсекретарь США Майк Помпео на Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме. В ходе выступления он объяснил, как именно США будут противостоять "любой стране". Господин Помпео объявил о новой инициативе американских властей - инвестировании $113 млн в проекты в сферах цифровой экономики, энергетики и инфраструктуры на азиатско-тихоокеанском рынке. При этом он подчеркнул, что США "верят в стратегическое сотрудничество, а не стратегическую зависимость".



Госсекретарь Майк Помпео ни разу не упомянул Китай - ключевого игрока на азиатском рынке и главного соперника США. Но и без прямых упоминаний очевидно, что данная инициатива - прежде всего попытка снизить влияние китайских властей на другие страны в регионе. Разумеется, $113 млн, обещанные американцами, не могут конкурировать с триллионом долларов, которые намерен потратить Китай на свою грандиозную инициативу "Один пояс-один путь" - программу, предусматривающую реализацию проектов между Китаем и более чем 60 странами Азии.



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"Индо-Тихоокеанская экономическая концепция", представленная администрацией Дональда Трампа, предполагает, что $113 млн - это только начальная сумма, которую практически немедленно американское правительство готово инвестировать в различные проекты в регионе. Власти США уже несколько месяцев говорят о желании создать новую структуру - Финансовую корпорацию международного развития (US International Development Finance Corporation, USIDFC) с бюджетом около $60 млрд. Эти средства пошли бы на реализацию инициативы по завоеванию азиатско-тихоокеанского рынка.



Правительство США надеется привлечь как можно больше партнеров в регионе. Сотрудничать уже согласились Министерство иностранных дел и торговли Австралии и Японский банк международного сотрудничества (Japanese Banc of International Cooperation, JBIC). Также об участии в проекте объявила американская Корпорация частных зарубежных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation, OPIC).



Кирилл Сарханянц



31.07.2018, Источник - kommersant.ru

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