Президент Лукашенко появился на публике после сообщений об "инсульте"

17:49 31.07.2018 Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко, сообщается на сайте главы государства. Таким образом, Лукашенко впервые появился на публике после сообщений о его госпитализации с "инсультом".



В ходе встречи обсуждалась компания по уборке урожая в регионе, а также развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства.



"Думаю, нам надо надеяться в этом году - все-таки кукурузный год - на то, что мы миллион тонн кукурузы, а может быть, и больше, соберем и тем самым восполним недобор по хлебам", - сказал Лукашенко на встрече.



Накануне украинский портал "Деловая столица" со ссылкой на источники сообщал, что президента Белоруссии госпитализировали с инсультом. По данным портала, Лукашенко не прибыл в Гомель с запланированным визитом, в то время как чиновники не получили по этому поводу никаких разъяснений. Как отмечало издание, в город прибыла его охрана и журналистский пул. При этом с 28 июля он не появлялся на публике.



Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала эту информацию "бредом". Источник - rbc.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533048540

Новости Казахстана

