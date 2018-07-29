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Daily Sabah: К чему приведет создание "арабского НАТО"?
11:41 31.07.2018

Белый дом заинтересован в более глубоком сотрудничестве между странами Персидского залива в области противоракетной обороны, военного взаимодействия и борьбы с терроризмом

Саудовская Аравия совершит еще одну ошибку, если действительно сможет убедить США в необходимости создания военного альянса против Ирана. В агентстве Reuters утверждают, что его сообщение о новом альянсе на Ближнем Востоке основывается на информации четырех источников, однако до сих пор неясно, откуда появилась идея создания военного и политического "альянса с участием шести арабских государств Персидского залива, а также Египта и Иордании" для противодействия расширению регионального влияния Ирана, пишет Хакки Окаль в статье для издания The Daily Sabah.

Являются ли данными источниками официальные лица Саудовской Аравии, которые выступили с предложением о создании альянса, также известного как Стратегический альянс на Ближнем Востоке (MESA), во время визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в 2017 году, когда он объявил о подписании масштабной военной сделки? Или данным источником является Белый дом, который заинтересован в более глубоком сотрудничестве между странами Персидского залива в области противоракетной обороны, военного взаимодействия и борьбы с терроризмом?

Если поискать информацию в Интернете, то окажется, что первоначально идею о создании арабского военного альянса подал - что очень удивительно - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который намекнул своему лучшему другу, старшему советнику и зятю президента США Джареду Кушнеру, что "арабское НАТО", созданное на основе мусульман-суннитов, вероятно, сможет остановить шиитский Иран. Разные источники указывают на то, что данное предложение было озвучено, когда четыре страны, которые должны войти в состав "арабского НАТО", практически объявили войну Катару в 2017 году.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром в июне 2017 года, заявив, что Катар поддерживает Иран и его террористические и экстремистские группировки. Катар отверг обвинения, после чего Турция укрепила свое военное присутствие в Катаре, чтобы сумасшедшие эмиры не рискнули вторгнуться в эту крошечную, но богатую страну.

После укрепления позиций Турции в Катаре, амбициозный наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - еще один лучший друг Кушнера и любитель синих джинсов - подписал крупную сделку с США на поставки оружия.

Да, Иран действительно расширяет свое политическое влияние в регионе, используя религиозные различия среди мусульманского населения. Верно также то, что он поддерживает террористические группы, дестабилизирующие регион. Если бы подконтрольные Ирану группировки не выступали против официальных соглашений в Ираке и Сирии, мир воцарился бы в регионе. У США и их союзников больше не осталось бы никаких доводов, оправдывающих их военное присутствие в этих странах. Каждый западный солдат в Ираке и Сирии - это шип, вонзенный в тело мусульман. Иран не может быть настолько безответственным, чтобы позволить им узаконить свое присутствие в регионе. Молодежь Ирана отвергает политику своих мулл, она не хочет нести ответственность за умирающих детей в Йемене или видеть руины Алеппо. В то же время иранская молодежь не хочет, чтобы их страна превратилась в объект для ядерного удара США и Израиля.

Тем не менее шесть арабских государств Персидского залива, Египет и Иордания должны осознавать тот факт, что противодействие расширению влияния Ирана в регионе может быть достигнуто только дипломатическим путем. Все остальное принесет пользу только Нетаньяху и Кушнеру. Мы знаем, и они тоже знают, что идея создания нового военно-политического альянса в регионе будет способствовать только одной вещи: бомбардировке крупных иранских городов, в результате которой могут погибнуть молодые иранские оппозиционеры.

Безусловно, Белый дом заинтересован в "более глубоком сотрудничестве между странами в области противоракетной обороны, военного взаимодействия и борьбе с терроризмом, а также по другим вопросам, таким как укрепление региональных экономических и дипломатических связей", как сообщает Reuters. Естественно, Белый дом доволен тем, что Reuters называет "концепцией альянса с региональными партнерами". Этих партнеров готовят к роли "полезных идиотов". Все могли лицезреть проявление идиократии на лице наследного принца Саудовской Аравии, когда он прибыл в Белый дом.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533026460
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