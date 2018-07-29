 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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The Hill: Каковы истинные намерения Ким Чен Ына?
11:38 31.07.2018

Существует простой и беспроигрышный способ проверить истинные намерения северокорейского лидера

Северокорейский лидер Ким Чен Ын разыгрывает нас? После двух беспрецедентных встреч с Ким Чен Ыном государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что северокорейский лидер готов сделать "стратегический выбор", обменяв свое ядерное оружие на гарантии безопасности и всестороннюю экономическую поддержку, пишет Роберт Мэннинг в статье для американского издания The Hill.

Однако как проверить, что северокорейский лидер действительно готов к такому выбору? До сих пор присутствует ощущение того, что КНДР обводит Соединенные Штаты вокруг пальца. К чести Пхеньяна нужно сказать, что он все-таки предпринял ряд полезных шагов: прекратил ядерные и ракетные испытания; демонтировал ядерный испытательный полигон; демонтировал испытательные установки для баллистических ракет; сотрудничал с оборонным ведомством США в поисках останков солдат, пропавших во время Корейской войны. КНДР указывает на "необратимые" жесты доброй воли, требуя от Соединенных Штатов добиться официального объявления прекращения Корейской войны и выстраивания мирных взаимоотношений, как говорится в совместном заявлении, опубликованном после саммита в Сингапуре.

Когда президент США Дональд Трамп говорит о том, что он "очень доволен" сотрудничеством с Ким Чен Ыном, у него есть на то основания. Однако два фундаментальных вопроса, от которых зависит судьба успешной сделки между Вашингтоном и Пхеньяном, до сих пор остаются неразрешенными: проведение экономических реформ в Северной Корее и запуск необратимого процесса демонтажа ее ядерной программы.

Северокорейский лидер готов отказаться от своего ядерного арсенала в обмен на экономические выгоды и гарантии безопасности, чтобы провести модернизацию собственной экономики и принести обещанное процветание своим гражданам. Однако слово "реформа" так и не прозвучало из уст Ким Чен Ына, хотя он ранее проявил интерес к экономическим реформам Китая. Северокорейский лидер пока не выдвинул каких-либо рыночных реформ.

Существует простой и беспроигрышный способ проверить истинные намерения Ким Чен Ына. Если он серьезно относится к интеграции Северной Кореи в региональную экономику, Соединенные Штаты, Южная Корея (КНР) и Китай должны начать переговоры с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией о вступлении Пхеньяна в эти основные институты. Учитывая то, что информация о бюджете КНДР является государственной тайной, это будет серьезным испытанием для северокорейского лидера.

Точно так же нам нужно проверить намерения Ким Чен Ына относительно того, что он подразумевает под словом "денуклеаризацией"? На данный вопрос Майк Помпео сейчас не может ответить.

Опять же, все просто: Пхеньян должен предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) полный отчет относительно своей ядерной программы. Это необходимо для того, чтобы в МАГАТЭ могли разработать надлежащую систему проверок и мониторинга режима. При отсутствии данной проверки и контроля нельзя двигаться дальше.

В ответ на требования Пхеньяна Вашингтон мог бы инициировать четырехсторонние переговоры с участием Соединенных Штатов, Южной Кореи, Северной Кореи и Китая, чтобы договориться о прекращении Корейской войны и превратить перемирие в мирный договор, как только Пхеньян предоставит МАГАТЭ все необходимые документы о своей ядерной программе и позволит МАГАТЭ создать систему контроля и проверки.

Если КНДР не отреагирует надлежащим образом на данные инициативы США, то это будет свидетельствовать о том, что Пхеньян решил использовать свою старую тактику, чтобы в очередной раз обмануть нас. Ответ Ким Чен Ына покажет его реальные намерения.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533026280
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