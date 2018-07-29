Кровь на дороге. В Таджикистане впервые атаковали иностранных туристов

11:36 31.07.2018 В Таджикистане произошла трагедия, которая ставит под угрозу весь самостоятельный туризм в этой стране. 29 июля в 15:30 дня на территории джамоата (сельской общины) Себистон Дангаринского района Хатлонской области (юг страны) на шоссе Душанбе – Куляб автомобиль целенаправленно наехал на семерых иностранных велосипедистов, путешествовавших по стране. Четверо велосипедистов погибли: два гражданина США, один - Голландии и один - Швейцарии. По информации источника "Ферганы", вся группа велосипедистов состояла из иностранцев: два американца, два швейцарца, один голландец, один немец, один француз. "Французу повезло, что он отстал от группы и его не было на месте наезда", - уточнил наш источник.



Источники новостного ресурса "Ахбор" утверждают, что после наезда преступники напали на туристов с ножами, поэтому происшествие в Дангаре похоже на теракты с использованием автомобиля и колюще-режущего оружия, совершавшиеся в европейских странах. По всем районам центрального и южного Таджикистана был объявлен план "Перехват", посты усилены вооруженными силами ОМОН и других специальных структур. Источник Радио "Озоди" сообщил, что на всех дорогах Кулябской зоны был организован досмотр автомашин. Сотрудники силовых структур тщательно проверяли и автотранспорт своих коллег.









В понедельник утром стало известно, что в Дангаринском районе силовики ликвидировали двоих человек, причастных к наезду на путешественников. При задержании они оказали сопротивление, поэтому силовикам пришлось применить оружие. Еще один подозреваемый в причастности к наезду, житель Душанбе по фамилии Абдусамадов, был задержан в селе Торбулок джамоата (сельсовета) Лохур того же района. В Торбулоке найден автомобиль марки Daewoo Leganza, принадлежащий уроженцу города Нурек 21-летнему Джафариддину Юсупову. "Повреждения на данной автомашине свидетельствуют о причастности к совершению данного преступления", - сообщила пресс-служба МВД Таджикистана.



Позже появилась информация о задержании еще троих подозреваемых. Их задержали, как сообщило МВД, на основании показаний Абдусамадова: это двое жителей города Куляб и один из района Джайхун.



Теракт или нет?



Власти Таджикистана не использовали термин "террористический акт" по отношению к произошедшему в Дангаринском районе. Однако министр МВД страны уже заявил, что наезд был совершен неслучайно. Он отметил, что, помимо наезда было совершено повторное нападение. После того как машина сбила молодых людей с ног, преступники выскочили из автомобиля и накинулись на пострадавших туристов с ножом.



Как и в терактах подобного рода в Евросоюзе, в Таджикистане, судя по всему, действовала целая сеть, а не одиночка, насмотревшийся роликов "про джихад" в интернете.



Приведем только несколько недавних примеров совершения террористических актов в форме наезда автомобиля. 17 августа прошлого года минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в испанском городе Барселона. Ответственность за теракт взяло так называемое "Исламское государство" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе – это в 120 километрах от Барселоны. В результате двух этих терактов погибли 14 человек, 130 получили ранения различной степени. Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили бомбы для терактов.



В ночь на 4 июня произошли две террористические атаки в центре британской столицы Лондона. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены прибывшими на место силовиками. Жертвами теракта стали восемь человек, 48 ранены. Ответственность за нападение взяла на себя снова взяло ИГ.



Но чаще все-таки теракты в Европе с помощью автомобилей совершаются одиночками. Один из таких примеров – наезд на пешеходов в шведском Стокгольме, совершенный 7 апреля прошлого года гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым. Акилов въехал на грузовике в группу людей на пешеходной улице Дроттнингатан в Стокгольме. Погибли пять человек, еще пятнадцать получили травмы разной степени тяжести. На суде узбекистанец признал свою вину и заявил, что совершил преступление по приказу "Исламского государства". Причиной нападения на "неверных" в Швеции, по его словам, стали бомбардировки Сирии. "Взрывы в Сирии должны прекратиться", - заявил Акилов.



Откуда там туристы?



Самостоятельные путешествия иностранцев по среднеазиатским маршрутам не являются чем-то уж очень экзотическим. С середины-конца весны иностранцы автостопом (чаще это русские путешественники) или на велосипедах (чаще иностранцы из дальнего зарубежья) пересекают Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Это такой стандартный набор стран. Связан он с тем, что именно эти государства - самые доступные в плане въезда (визы легко получить, а гражданам России они и вовсе не требуются) и одновременно самые интересные в плане природных и исторических объектов. К тому же пребывание в этих странах обходится сравнительно дешево для приезжающих из северных или западных государств. И еще очень важный момент – чрезвычайное гостеприимство жителей Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Про тот же Таджикистан можно прочитать на форумах самостоятельных путешественников отзывы вроде: "Благодаря гостеприимству таджиков, в Таджикистане можно путешествовать совсем без денег".



Самый популярный маршрут в Таджикистане для иностранцев – и автостопщиков, и велосипедистов – знаменитый Памирский тракт. Хотя тракт проходит частично прямо вдоль границы с Афганистаном – два государства разделяет хоть и бурный, но не очень широкий Пяндж, - он считается безопасным. С тракта хорошо видны афганские кишлаки, местами можно увидеть экзотически дорожки, сделанные вдоль отвесных горных стен - овринги. Судя по маршруту иностранцев, на которых был совершен наезд в минувшее воскресенье, они направлялись как раз на Памирский тракт.



Реакция за пределами Таджикистана



Можно совершенно однозначно констатировать: произошедшее с велосипедистами в Дангаринском районе порядком сократит поток иностранцев, желающих самостоятельно путешествовать в Таджикистане. Подобного раньше не было ни в самом Таджикистане, ни в Узбекистане, ни в Киргизии. Если и происходили какие-то теракты против иностранцев, то они были направлены против каких-то статусных иностранцев. Как, например, теракт в Бишкеке в августе 2016 года. Тогда, напомню, смертник на автомашине Mitsubishi Delica, протаранив ворота посольства Китая, въехал на территорию диппредставительства и привел в действие самодельное взрывное устройство большой мощности, установленное в автомашине. В результате пострадали три сотрудника посольства из числа граждан Киргизии, был причинен значительный ущерб зданиям и сооружениям. По информации киргизского ГКНБ, заказчиками теракта являлись действующие в Сирии уйгурские террористические группировки, аффилированные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра".



Что касается Таджикистана, то даже в период проведения масштабных спецопераций против антиправительственных формирований в Раште в 2010-2011 годах ни силовики, ни сами боевики не предпринимали никаких действий против иностранцев. На блокпостах военные и сотрудники таджикистанской ГКНБ досматривали и проверяли документы у проезжавших на Памир или с Памира туристов, сообщали, куда ехать нельзя, так как дороги перекрыты, и более никаких препятствий не чинили. Да и среди путешественников не было никаких разговоров, что боевики могут убить или взять иностранных граждан в заложники. Подобного совершенно не опасались. И ничего подобного в итоге не происходило.



Пока словосочетание "террористический акт" в отношении произошедшего в Дангаринском районе в воскресенье не используется и западными медиа. Например, телеканал CNN использует выражение "сбиты водителем". Тот же термин использует американский телеканал Fox News. Голландское издание NL Times уточнило, что погибшему голландцу было 56 лет, а его 58-летняя жена получила ранения (не указано ее гражданство).



Александр Рыбин Источник - Фергана

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