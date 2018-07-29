Елбасы в этом году отдыхает в турецком Бодруме

11:33 31.07.2018 СМИ: Отпуск казахстанского президента проходит в Турции



Фото человека, похожего на президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (в центре), опубликованное на турецком сайте Hurriyet Daily News.



Турецкий веб-сайт Нurriyet Daily News опубликовал снимки "очередного отпуска президента Нурсултана Назарбаева в Бодруме". Как пишет издание, президент, который "последние 9 лет свои летние отпуска проводит в одном из отелей в Бодруме, побывал на яхте казахстанского предпринимателя Алиджана Ибрагимова".



28 июля на англоязычной версии веб-сайта было опубликовано несколько снимков. На нескольких из них виден мужчина, стоящий на берегу Эгейского моря или совершающий заплыв. На одной фотографии, которую сложно назвать качественной, человек в купальном костюме, внешне похожий на президента Нурсултана Назарбаева, стоит на берегу, а стоящий рядом мужчина предлагает ему полотенце.



На другом снимке "президент" плавает в море в компании нескольких людей. Издание утверждает, что "казахстанский президент" долго купался, после около 20 минут прогуливался под дождем в окружении шести телохранителей.



В фотогалерее на сайте издания есть также фотография судна, которое Нurriyet Daily News называет "яхтой казахстанского предпринимателя Алиджана Ибрагимова" и на котором, по информации газеты, "отдыхал президент". Алиджан Ибрагимов - казахстанский предприниматель, являющийся совладельцем ряда компаний и входит в рейтинг 50 самых богатых людей в стране.



Опубликованы еще несколько снимков, сделанных на курорте. Нurriyet Daily News сообщает, что через несколько дней "президент посетит расположенные поблизости греческие острова и проведет там еще две недели".



В администрации президента Казахстана сообщили, что "они могут ответить лишь на вопросы, связанные с рабочими поездками президента", и посоветовали обратиться в управление делами президента. Пресс-секретарь управления делами президента Елена Клевцкова заявила Азаттыку, что у нее нет информации о том, где отдыхает Нурсултан Назарбаев, и попросила направить официальный запрос.



В начале минувшей недели пресс-служба Акорды заявляла, что президент Нурсултан Назарбаев вышел в краткосрочный отпуск. О его продолжительности не сообщалось. Источник - centralasian.org

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