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Россия отменила транзитные и портовые льготы казахстанскому углю
11:31 31.07.2018

Казахский уголь поедет как все
Он не получит приоритетного доступа к портам РФ

Москва и Астана решили не заключать соглашение, дающее приоритет углю из Казахстана при экспорте через порты России. В Минэнерго РФ считают, что в условиях дефицита железнодорожной инфраструктуры пропуск казахского угля повредит российским экспортерам и снизит занятость в угольных регионах. А Минтранс и угольщики подчеркивают, что казахский уголь и так перевозится на равных условиях с отечественным.

Как стало известно "Ъ", Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения по перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахского угля. Решение об этом было принято 27 июля на закрытой части заседания Евразийского межправительственного совета, рассказал "Ъ" источник, знакомый с ходом встречи премьеров стран ЕАЭС. По его словам, российской стороне удалось убедить казахскую в том, что документ нанесет ущерб угольной отрасли РФ. Как сообщили "Ъ" в Минтрансе, по итогам заседания решено оценить доступ казахских экспортеров к российским портам. В самом министерстве уверены, что поставщики из Казахстана уже располагают недискриминационным доступом и в случае подписания соглашения могут быть ущемлены интересы российских компаний.

Соглашение, которое должно было облегчить транзит казахского угля через морские порты РФ, разрабатывали год. Первая редакция, подготовленная Астаной, вызвала массу негативных откликов со стороны российских угольщиков и стивидоров (см. "Ъ" от 9 ноября 2017 года), поскольку давала казахским грузоотправителям, планирующим к вывозу до 14 млн тонн угля ежегодно, приоритет перед существующими долгосрочными контрактами. В январе правительство поручило Минтрансу доработать проект, что было сделано к апрелю.

Вторая редакция, как следует из перечня разногласий между ведомствами, который видел "Ъ", оформлена гораздо строже первой.

Она предполагала разделение объемов казахского угля между операторами российских морских терминалов пропорционально пропускной способности. Также грузоотправители должны были работать по принципу take-or-pay и возместить убытки, если соглашение вынуждает стивидора разорвать имеющийся контракт с российской компанией в пользу казахского груза. Было предусмотрено и финансовое участие Казахстана в мероприятиях по развитию инфраструктуры.

Но и эта версия была раскритикована. ФАС отметила высокую загрузку БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов, равно как и дефицит вагонов, низкую маржинальность для ОАО РЖД перевозки угля (1,83 руб. на 10 тонн на километр против среднесетевых 4 руб.) и так далее. ОАО РЖД говорило о том, что соглашению должен быть придан рамочный характер, а вся коммерческая составляющая, в том числе объемы, выведена в двусторонние договоры монополии с казахскими клиентами.

Самым резким оказался отзыв Минэнерго, где подчеркивали, что условия перевозки и перевалки для казахских грузоотправителей уже тождественны российским. В протоколе совещания у замминистра энергетики Анатолия Яновского от 18 мая (есть у "Ъ") говорится, что из-за дефицита провозных мощностей дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру РФ в части транзита до 14 млн тонн в год угля из Казахстана негативно скажется на конкурентоспособности российских экспортеров угля и приведет к "снижению уровня занятости трудового населения в моногородах угольных регионов (Кузбасс и Хакасия)".

В Министерстве инвестиций и развития Казахстана, а также в Ассоциации горно-металлургических предприятий (АГМП) Казахстана отказались от комментариев. В мае глава АГМП Николай Радостовец говорил "Ъ", что казахские грузы идут через порты РФ с начала года и проблем нет, но "в один прекрасный момент они скажут: а сейчас мы не грузим вообще". "У нас нет никакой уверенности, и нас в любой момент могут подвинуть",- уточнял он.

Один из российских угольщиков говорит, что против приоритета для Казахстана "единым фронтом выступали все российские игроки", которые "писали письма и обивали пороги не по одному разу".

По его словам, соглашение готовилось "исходя из политики, а не экономики и интересов российских угольщиков". Другой участник рынка отмечает, что общая позиция угольщиков была выражена на совещании у господина Яновского, где СУЭК, "Распадская", "Мечел-Транс", Evraz, "Русский уголь" и "Кузбассразрезуголь" отметили нецелесообразность согласования проекта соглашения.

На совещании у вице-премьера Максима Акимова 24 июля, добавляет другой собеседник "Ъ", было решено, что соглашение пока не нужно, поскольку "угольщики Казахстана и так пользуются недискриминационным доступом и грузят сколько хотят - 6 млн тонн в год" (господин Радостовец говорил "Ъ" о планах грузить 7–10 млн тонн в год). Никто не мешает угольщикам Казахстана входить в портовые активы в РФ (купили порт Высоцк в апреле), продолжает собеседник "Ъ", добавляя, что ФАС категорически против аналогичных соглашений внутри России, например с Кемерово (см. "Ъ" от 26 июля), которые дают или могут дать преимущество в перевозках одним игрокам за счет других.

Наталья Скорлыгина, Анатолий Джумайло; Александр Константинов, Астана

Источник - Коммерсант
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