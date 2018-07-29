 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Семья" белок. В Алматы появились новые загадочно-уродливые арт-объекты
11:29 31.07.2018

В Алматы появились новые арт-объекты

Скульптор старается максимально простыми плоскостями, линиями и графикой донести идею максимально полностью.

Объекты выставили в трех точках города. Автором скульптур является Эдуард Казарян, передает inAlmaty.kz.

Первый арт-объект называется "Семья". Его расположили на улице Панфилова. Срок эксплуатации - 2 года. Автор рассказал о выборе темы и материале из которого сделана скульптура.

"Семья - это одна из моих ранних и любимых тем. Свежо и современно выглядит. Мобильная скульптура этим и характерна, что вы видите какие-то элементы, которые имеют свободу. Для меня это моя семья, детство - я, брат, мама и папа. Я жестко не обозначал мальчик или девочка, это непринципиальный момент. Там символически обозначено, где мужчина, где женщина, а дети - это просто образ ребенка. Кто как увидит, для кого как ближе. Для меня всегда важно, чтобы каждый человек увидел что-то свое. Я не стараюсь жесткую тематику задать. Каждый воспринимает пластику по-своему и он найдет то, чего другой не увидит", - рассказал Эдуард.

По его словам, скульптура должна приносить ощущение недочитанной книги. Потому что, если все лежит на поверхности и все понятно, то во второй раз будет неинтересно смотреть. Всегда можно увидеть что-то новое, в другом своем настроении и ситуации.

Вторая скульптура называется "Дом-Птица". Она находится на пересечении улиц Панфилова и Казыбек Би. Срок эксплуатации составляет также 2 года.

"Дом-птица - это моя более поздняя композиция. Конструктивизм в плоскостях, во внутренних контурах и эти отверстия создают внутреннюю пластику, какие-то ходы и выходы, порталы и в них видишь образы. Птица - это о городе, о свободе", - сообщил он.

На создание каждого объекта ушло примерно по три недели, учитывая, что эскизы уже были готовы.

Третий объект называется "Реактивная птица S7-12", который был сделан в 2012 году.

"Впервые она была выставлена на арбат фесте в 2013 году и с тех пор побывала в разных местах. Реактивная птица о слиянии механического и чувственного. Все больше мы становимся рациональными, все больше занимает место электроника и все меньше отдается времени и внимания чувствам. Вся авиация с птиц и начиналась и здесь она себя почувствовала самолетом. Сама превратившись в самолет, набирает скорость на взлетной полосе, немножко с юмором", - рассказал автор о скульптуре.

Он описывает свой стиль, как ближе к конструктивизму и минимализму, где отказываясь от лишней информации, он старается максимально простыми плоскостями, линиями и графикой донести идею максимально полностью.

"Обе птицы стальные, они сделаны из техники ржавления. Это не то, что я там старый металл взял, металл был новый. Это такой контраст материала, когда современный город везде, стекло, бетон, все такое шлифованное и в этом случае как раз ржавая сталь выступает в контрасте первозданности для города. Я птиц часто использую в своих работах, конечно, это образ свободы, образ мысли, скажем, взлет над суетой", - заключил Эдуард Казарян.


Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533025740
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