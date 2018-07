Ватикан и глобалисты: Битва за Иерусалим, - А.Никишин

11:27 31.07.2018 Ватикан и глобалисты: Битва за Иерусалим

Ватикан и ООН строят новую социалистическую пирамиду рабства. Часть 3



Александр Никишин



Совершить "ватиканскую революцию" помог ни кто иной, как Джордж Сорос. Первый удар Сороса по папе Бенедикту был совершен в 2011 году. Как пишет издание Monday Vatican, аффилированная со структурами Д.Сороса и администрацией президента Обамы юридическая фирма Jeff Anderson and Associates подала против РКЦ тысячи исков о сексуальных злоупотреблениях католических священников по всему миру.



Затем фирма обратилась в Международный уголовный суд в Гааге, эту чисто глобалистскую структуру, с иском против лично папы Бенедикта XVI и еще трех высших функционеров РКЦ, представив досье с более чем 20 000 страниц. Следующим шагом была подача иска в Верховный суд США с просьбой о вызове в качестве обвиняемого для дачи показаний папы Бенедикта и высших кардиналов. Это дело известно, как "John Doe против Святого Престола". И хотя оба суда отказались принимать дело для рассмотрения, давление на понтифика и РКЦ было настолько велико, что церковь решила просто откупиться, заплатив только в США по данным Конференции католических епископов США $2,5 млрд. Так инициаторы, помимо атаки на папский престол, не только окупили все свои затраты, но и заработали громадную сумму.



Вторая крупная атака структур Д.Сороса на папу Бенедикта состоялась уже в следующем 2012 году. Она была связана с разглашением конфиденциальных документов Ватикана и арестом в связи с этим папского дворецкого Паоло Габриэле, так называемым делом VatiLeaks. За этой операцией, уже особо не скрываясь, стоял "главный информатор президента Обамы", сотрудник Белого Дома, соратник Д.Сороса, ученный в области юриспруденции, профессор Harvard Law School Касс Санстейн. В узком кругу своих соратников, по информации из Отчета Уэйна Мэдсена WMR, Касс Санстейн дословно сказал: "после арабской весны мы будем иметь Ватиканскую Весну".



Дальнейшую историю по развалу Ватикана неправительственными организациями Д.Сороса, по примеру раскола иерархий в России и Китае, описывает отчет Уэйна Мэдсона на ресурсе Intrepid Report в статье "Obama White House behind Vatican scandal" (материалы WMR доступны только по подписке – прим. автора). Более подробно ознакомиться с громадной работой Сороса по осуществлению революции в Ватикане можно в аналитической статье Лизы Борн на ресурсе Life Site "How billionaire George Soros is trying to hijack the Catholic Church for his progressive agenda".



Сразу после свержения папы Бенедикта, новый папа осуществил рейдерские захваты древних католических орденов. В частности, папа Франциск сместил все руководство старейшего Мальтийского ордена, в том числе и его куратора в Ватикане упомянутого выше кардинала Рэймонда Берка. В развитие событий лидеры глобалистского движения стали заявлять о конце Света и Апокалипсисе. Заявления папы Франциска последовали один за другим:



"В то время как мир голодает, горит, и нисходит в хаос, мы должны понимать, что в этом году празднование Рождества для тех, кто решил отпраздновать его, может быть их последним".



"Мы близки к Рождеству. Будут огни, будут вечеринки, яркие освещенные деревья, даже Вертепы - все украшенные - пока мир продолжает вести войну. Это все шарада. Мир не осознал путь мира. Весь мир находится в состоянии войны. Даже сегодня, после окончания Второй мировой войны, возможно, можно говорить о Третьей мировой войне, существующей уже частями в виде преступлений, массовых убийств, разрушений".



Аналогичные заявления сделала и королева Елизавета II.



В декабре 2015 года: "Надеюсь, вам понравится ваше последнее Рождество"



В октябре 2016 года:



"Сейчас нужно сделать необходимые приготовления, попрощаться со своими близкими, так как невозможно предположить, кто будет жить, а кто умрет. Многие умрут в эти последние дни…



Моя возлюбленная страна собирается войти в свой самый мрачный период истории в ближайшие месяцы, так на Востоке начнется жестокая и апокалиптическая война...



Меня не волнуют такие мелочи, как Рождество. Я обеспокоена ужасными последствиями, с которыми мы должны столкнуться. Военные барабаны бьют все сильнее"



Мировая общественность из года в год готовится к неизбежному лидерами глобалистов, но из года в год эти планы не осуществляются, причем во многом благодаря позиции Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.



***



На протяжении своей истории РКЦ четко разделяла полномочия двух пап, белого и черного, папы и главы общества иезуитов. Белый папа всегда был центром власти в Риме, главой центральной иерархии, канонического права и банка Ватикана. Иезуиты, с другой стороны, всегда были теоретиками веры и пропагандировали идеи "теологии освобождения". На практике она заключалась в децентрализации власти белого папы путем внедрения во все структуры общества своей разведывательной сети и агентов влияния, работавшей в системе образования, и обеспечивая пропаганду идеологии социализма и теократического коммунизма.



Белый папа в Риме контролировал всех банкиров и банки, будь то ранние банки Венеции, Генуи и Флоренции, или иудейские банки, такие как банк семьи Ротшильдов. Целью контроля и манипуляций политическими пристрастиями в обществе была непрерывная война. Первые банки были созданы в Генуэзской и Венецианской республиках для финансирования крестовых походов. Война всегда была прибыльным делом и для церкви, и для банкиров. Христиане отправлялись в Святую Землю, чтобы защитить "землю обетованную" и сделать безопасными дороги для паломников, приходящих на священные места Палестины, особенно в Иерусалим и в Храм Гроба Господня.



Когда Иерусалим был захвачен и разорен мусульманами, это инициировало многочисленные крестовые походы, в результате которых погибли миллионы людей, а все их имущество и богатства были захвачены католической церковью через тамплиеров и итальянских банкиров. Путь к Гробу Господню пилигримов начинался в Венеции, город обеспечивал им корабли, оружие, товары, продовольствие и место для надежного хранения их ценностей и имущества. Тамплиеры же имели замки и крепости по пути в Палестину, а также банки, с помощью которых паломники могли заниматься необходимым им бизнесом.



В Европе папа получал в управление и хранение земли и богатство дворян, отправляющихся в крестовые походы. Ватикан финансировал и управлял богатством дворянства в своих целях. Рыцарские ордена госпитальеров, тамплиеров и другие военные и псевдо-военные ордена возникли, чтобы завлечь европейское дворянство в войну, необходимую Ватикану. Ватикану для своей полной "легитимизации" всегда был необходим Иерусалим, так как без него вся концепция мирового господства не имела смысла. Это битва продолжается до сих пор, и сейчас Иерусалим нужен Ватикану в качестве мирового Координационного центра, центра управления всем миром, а также места для поклонения во время Второго пришествия. Иерусалим нужен также иудеям и мусульманам, что делает именно это место полем последнего сражения, Армагеддоном. И мусульмане, и иудеи, и протестанты, и Ватикан стремятся любыми способами заполучить и застолбить за собой максимальное количество земли в Иерусалиме, чтобы иметь некие преимущества в конце времен. И даже королева Англии владеет значительной частью Иерусалима, включая Храмовую гору.



Из-за решающей роли, которую играет Иерусалим, глобалисты хотят превратить его в дом "единого мирового правительства", который будет сочетать религиозную, судебную и экономическую власти в "глобальной корпорации", объединяющей все нации.



Мы видим, что по сценарию мир уже готов к войне и Армагеддону. В Сирии "Гог и Магог", Россия, Иран и Китай уже находятся в границах так называемого "большого Израиля". Израиль хочет расширяться и уничтожить Сирию, Ирак и Иран. Его соседи противостоят этим планам и в свою очередь хотят уничтожить Израиль. Сложилась необходимая для Армагеддона ситуация. Мусульмане верят, что приход их Мессии близко, и именно поэтому Сирия разрушается. Евреи с нетерпением ждут своего Мессию, ускоренно пытаются построить Третий храм. Христиане, протестанты и часть католиков, с нетерпением ждут возвращения Христа в Иерусалим.



Иезуиты буквально трактуют и верят книге Откровения и говорят, что именно сейчас самое время, чтобы провести физическую реинкарнацию Иисуса Христа в Иерусалиме как царя Иерусалима. В этом качестве иезуиты уже "помазали" короля Испании Хуана Карлоса, а в качестве его наследника - Фелиппе VI.



Продолжение следует…



Александр Никишин для Колокол России Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533025620

Новости Казахстана