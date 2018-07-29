Мелочь какая: Казмининвест не признает выявленные на миллиарды нарушения, - А.Урманов

08:19 31.07.2018 Адил Урманов, caravan.kz, 30 июля



За три года министерство по инвестициям и развитию (МИР) использовало неправильно, с нарушением закона или неэффективно почти 16 миллиардов. Счетный комитет нашел все эти нарушения. Министерство их не признает.

Министерство по инвестициям и развитию у нас отвечает за развитие всей промышленности – за машиностроение, химию, фармацевтику, легкую и мебельную отрасли, строительство, энергоэффективность, техрегулирование, геологию и недропользование. Плюс транспорт, ЖКХ и даже продвижение экспорта. Поэтому в МИРе работает сразу 8 комитетов. Судя по отчетам, там нет ни одного комитета, который работал бы без нарушений.



МИР: Наказывать некого

Почти все нарушения, которые нашел Счетный комитет, можно назвать мелочью, не стоящей внимания. Если принять на веру ответы министерства "КАРАВАНУ". А нарушений было множество. Причем не только в МИРе, но и в его органах на местах, и структурных подразделениях. Между строк письма проглядывает уверенность, что так работает вся система. И менять ее не будут.

Например, в 2016 году по конкурсу на составление проектной документации по изучению баланса и рационального использования подземных вод в СКО был выявлен победитель – РГП "Информационно-аналитический центр геологии и минеральных ресурсов". "Дочка" МИРа то есть.

Во время проверки оказалось, что РГП не соответствует квалификационным требованиям. Но вот наказать виновного нельзя – решение принимал заместитель председателя комитета, а он уволен по сокращению штатов в прошлом году.

Имя работника и название комитета не указали. Видимо, из тактических соображений. Ответственные работники редко уходят на безответственную должность.

Впрочем, бывает, виновных находят. В 2014 году межрегиональный департамент "Восказнедра" отдал два договора по изучению подземных вод ТОО "Семейгидрогеология". Как оказалось, с нарушением правил.

Виновным комитет геологии назначил руководителя отдела экономики и бухучета.

Первые руководители, те которые ставят свои подписи под договорами, решениями и заключениями, всегда уходят от ответственности. И в ответе МИРа очень хорошо это показано. Наказывают клерков. Им лепят выговоры, штрафы, предупреждения.

Лишь раз виноватым оказался первый руководитель республиканского центра геологической информации "Казгеоинформ". Но и он успел уволиться.

Всего Счетный комитет нашел 10 нарушений по госзакупу. И все по одному комитету – геологии и недропользования. Самому богатому в министерстве, так как все более-менее ценное в Казахстане лежит под землей. А комитет рулит поиском.



МИР: Сейчас работаем по закону

Сильный госорган всегда заходит на чужую грядку. По служебной необходимости. Такая необходимость у комитета геологии возникла 36 раз. Столько геологи искали полезные ископаемые без разрешения местных акиматов. На чужой земле, без документов бурили скважины и шурфы, копали траншеи, выбрасывали десанты специалистов, делали топосъемку и ставили геомаяки.

На все эти работы комитет геологии провел конкурсы, определил победителей – 9 компаний – и отправил их в поле. Как оказалось, это позволяет Закон "О госзакупках", считают в комитете.

В нем указано, что при закупе работ конкурсная документация должна содержать утвержденную проектно-сметную документацию. А уже в этой бумаге ничего не сказано о том, что поставщик работ должен иметь какие-то там разрешительные документы. Казуистика, в общем.

Множество раз бизнес жаловался в парламент и правительство, что закон должен быть предельно простым, понятным и без двойных-тройных толкований. Вроде бы и систему старшинства законов и кодексов создали.

Но всегда найдется документ – ДСП, который оказывается сильнее и кодекса, и Конституции. И ведь заранее никогда не угадаешь, какую волшебную бумажку вытащит чиновник из портфеля.

Простой человек даже не знает о ее существовании. Но незнание закона не освобождает от ответственности.

Здесь произошло то же самое: неприкосновенность права собственности закреплена в Конституции. В данном случае на собственность – землю. Но по факту внутренний документ оказался сильнее.

Видимо, понимая это, комитет геологии сделал оговорку: "В настоящее время производство геологоразведочных работ ведется в соответствии с действующим законодательством". Выходит ли, что комитет признал, что ранее работы велись не по закону? Если признал, то где наказанные?



МИР: Мы – тайна

В структуре МИРа есть очень интересный институт – АО "Казахстанский институт развития индустрии", КИРИ по-простому.

Из названия видно, что институт этот занимается научным обоснованием индустриального развития: пишет отраслевые программы, оценивает промышленные проекты, переводит мировой опыт индустрии на местные рельсы. И главное – КИРИ разработал Единую карту приоритетных товаров и услуг. Она определяет все те производства, которые государство считает нужными для страны. А значит, будет и поддерживать.

По идее такой интеллектуальный центр должен зарабатывать сам. Ведь у него есть не только вся информация об экономике Казахстана и ее потребностях, но и ученые, которые могут оказывать услуги бизнесу. Кстати, КИРИ является оператором программы "Производительность-2020". И имеет право оперировать деньгами, выделенными правительством на повышение производительности труда в промышленности. В прошлом году было выделено 90 миллионов тенге.



Ситуация оказалась более прозаичной: в 2015 году из 1 миллиарда тенге доходов 88 процентов КИРИ получил из бюджета. Иначе говоря, он писал программы за министерство под его заказ.

Под это дело проводились исследования и анализ, шли консультации, составлялась Единая карта товаров и услуг. В итоге идея интеллектуального центра вылилась в канцелярию, с которой не может справиться министерство по инвестициям и развитию.

На таком фоне средняя зарплата работников КИРИ даже не кажется высокой – 593 тысячи тенге в 2015 году. Но возникает вопрос: за что тогда получают деньги сотрудники самого министерства, если всю работу они свалили на институт?

У проверяющих доходы институтских работников тоже вызвали вопросы. Оказалось, что зарплаты в институте за 2015 год выросли сразу на 60 процентов. Причина: желание сохранить хороший коллектив.

Кстати, свои зарплаты директорат КИРИ не раскрывает. Оклады всех работников института отнесены к служебной тайне и СМИ не показываются. Эта инструкция утверждена советом директоров этого же института.

То есть внутри одного из госорганов создана "дочка", которая выполняет государственный заказ, работает на бюджетные деньги, но не желает раскрывать свои доходы!



МИР: Планы написаны не для вас

Ладно, если бы свою зарплату в КИРИ отрабатывали. Аудиторы обнаружили, что и свои планы институт может менять, как пожелает.



Тогда, в 2015 году, он не смог достигнуть сразу шести показателей, среди которых – "количество отраслевых исследований", "выработка на каждого сотрудника", "объем доходов, не связанных с отраслевым госорганом" (МИРом то есть), и "соотношение доходов за счет госзаказа и других заказов".

Ничего страшного, ответили в министерстве по инвестициям и развитию, недостижение показателей плана развития является констатацией факта, а не нарушением нормативных актов. А институт может вносить корректировки в документы, изменять в сторону уменьшения показатели.

Как оценить эффективность работы института, если он сам себе меняет показатели, когда ему это захочется? Как оценить эффективность вложенных в институт денег? Как тогда оценивать качество всех программ развития промышленности, транспорта и ЖКХ, если их составляет такой институт? Сразу становится понятно, что такие программы заранее делаются резиновыми, чтобы можно было менять цифры. Источник - караван

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