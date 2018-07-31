Демократия от "красных кхмеров". Пол-потовцы взяли все места в новом парламенте Камбоджи

08:10 31.07.2018 Камбоджа выбрала несменяемость

Бывший командир красных кхмеров Хун Сен продлил свое правление



В Камбодже обнародовали предварительные итоги выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента), завершившихся уверенной победой партии власти. Правящая Народная партия Камбоджи получила все 125 мандатов, что позволит действующему премьеру Хун Сену, правящему более трех десятилетий, продлить свое правление еще на пять лет. В то время как власти заявляют о "торжестве демократии", живущие в изгнании лидеры оппозиции назвали выборы "черным днем" для страны. Мировая реакция также оказалась противоречивой. Высокую оценку выборам в Камбодже дали Китай и Россия. В свою очередь, в ЕС сочли эти выборы "не заслуживающими доверия", а Госдеп США назвал их "нечестными и несвободными" и объявил о расширении визовых ограничений для камбоджийских чиновников.



Состоявшиеся в Камбодже в минувшее воскресенье всеобщие выборы стали уже шестыми по счету после свержения режима красных кхмеров и прихода к власти их бывшего военачальника Хун Сена, порвавшего с диктатором Пол Потом.



Занявший пост премьер-министра Камбоджи в 1985 году, 65-летний Хун Сен находится у власти уже 33 года, что делает его одним из старейших несменяемых правителей в мире. Его официальный титул в переводе с кхмерского языка звучит как "царственно прославленный верховный великий командующий славных победных вооруженных сил". Сам Хун Сен говорит о себе в третьем лице и называет себя "золотой пятизвездный генерал вечности". После воскресных выборов, по итогам которых его мандат будет продлен на пять лет, срок пребывания Хун Сена у власти будет сопоставим с эпохой бывшего диктатора Зимбабве Роберта Мугабе, правившего около 40 лет.



Несмотря на то что окончательные итоги шестых по счету выборов в Национальную ассамблею будут объявлены лишь 15 августа, расклад политических сил в стране на ближайшие годы определился уже вчера. Как заявил официальный представитель Народной партии Камбоджи Сок Эйсан, "НПК заберет все места" в нижней палате парламента, не оставив другим 19 партиям, участвовавшим в выборах, ни одного депутатского мандата. Обратившись к избирателям, проявившим на этих выборах еще большую активность, чем в 2013 году (явка составила 82%), Хун Сен поблагодарил их за "подлинный выбор пути демократии".



Впрочем, в руководстве признанной виновной в "сговоре с зарубежными силами с целью свержения законного правительства" и распущенной по решению Верховного суда страны Партии национального спасения Камбоджи (ПНСК) состоявшееся голосование оценивают принципиально иначе. Так, живущая в эмиграции в Джакарте вице-президент ПНСК Сочуа Му объявила о "смерти демократии в Камбодже" и назвала 29 июля "новым черным днем в истории страны". А дочь находящегося под арестом в Камбодже с сентября прошлого года по обвинению в госизмене президента ПНСК Кем Сокха, вместе с другими партийными активистами перебравшаяся в Индонезию, заявила: "Мы решительно отвергаем этот дорогостоящий избирательный цирк с опасными последствиями".



Радикально разошлись в оценке камбоджийских выборов и представители ведущих мировых держав. По сообщению ТАСС, следившие за ходом голосования российские наблюдатели из Совета федерации, Госдумы и Общественной палаты РФ дали волеизъявлению в Камбодже высокую оценку. В распространенном вчера заявлении российской миссии отмечается, что выборы "имели конкурентный характер и отмечались уважением основополагающей свободы выражения мнений, собраний и ассоциации". "Избирательные кампании проводились в мирной и безопасной атмосфере, а соперничающие партийные организации могли без ограничений использовать общественные места для информирования о своих программах и для привлечения сторонников",- разъяснили российские наблюдатели.



Не скрывали своего удовлетворения и в Пекине. "Как хороший сосед и друг Камбоджи, мы приветствуем успешное проведение парламентских выборов в Камбодже",- заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Надеемся, что под руководством вновь сформированной администрации и нового парламента население Камбоджи достигнет новых успехов в национальном развитии",- добавил китайский дипломат.



Оценка Запада была совершенно иной. "Отсутствие реальной конкуренции и всеобъемлющего политического процесса означает, что выборы 29 июля не отражают демократическую волю камбоджийских избирателей, и их результаты не заслуживают доверия",- говорится в распространенном вчера заявлении Евросоюза, который отказался направить на выборы в Камбодже своих наблюдателей и приостановил финансовую помощь Центризбиркому страны.



Наиболее жесткой оказалась реакция США, которые не ограничились осуждением выборов в Камбодже, но и предупредили о готовящихся новых санкциях против страны. Заявив о том, что состоявшиеся выборы "не были ни свободными, ни честными и не смогли представить волю камбоджийского народа", Госдеп США сообщил о "планируемых дополнительных шагах в ответ на эти выборы, включая значительное расширение визовых ограничений, объявленных в декабре 2017 года".



Напомним, восстановление Камбоджи после разрушительной гражданской войны, закончившейся в 1989 году, в основном осуществлялось при помощи ЕС и США, обнуливших для королевства тарифы на ряд товаров и позволивших стране развить производство текстиля (80% экспорта). Однако в последние годы основным инвестором в страну стал Китай. Товарооборот между КНР и Камбоджей в 2017 году составил $5,8 млрд. Объем взаимной торговли между Россией и Камбоджей за 2017 год составил $166,8 млн.

31.07.2018

Сергей Строкань Источник - коммерсант

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