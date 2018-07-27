США пора вернуть Техас и Калифорнию, - В.Малышев

08:06 31.07.2018 А Калифорнию вернуть не хотите?

США пытаются поучать других, хотя сами никогда не считались с международным правом



Владимир Малышев

27.07.2018



Что бы вы сказали, увидев в печати такое сообщение: "Совет Федерации Федерального собрания РФ опубликовал "Калифорнийскую декларацию"". В ней говорится, что Россия не признает Калифорнию и Техас частью США, считает, что эти территории, принадлежавшие Мексике, были присоединены к ним незаконно, и решила ввести в этой связи против Вашингтона санкции".



Что за ерунда, скажете вы, быть такого не может! И вообще, какое нам дело до расположенных на другом конце света Калифорнии и Техаса? Нет, но почему же? Ведь опубликовал же на днях Госдеп США "Крымскую декларацию", в которой США официально подтвердили, что не признают Крым частью России и заявляют, что не отменят санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Хотя всем известно, что Россия строго придерживалась всех международных правил и Устава ООН, который предусматривает право народов на самоопределение. В Крыму еще в 2014 году был по всем правилам проведен референдум, где подавляющее большинство населения выступило за воссоединение с Россией



А вот в США, когда они оттяпали у Мексики огромные территории, международное право никак не соблюдалось. В 1836 году после долгой войны за отделение Техаса от Мексики между сторонами был подписан договор о независимости. Позже была принята Конституция Техаса, который был провозглашен республикой и получил международное признание. Однако вооруженная борьба между мексиканскими властями и техасцами длилась еще почти десять лет, поскольку Мексика отказалась ратифицировать договор о независимости. Официально США не вмешивались в этот конфликт, но в конце 1845 года нагло аннексировали Техас, сделав его своим 28-м штатом, что стало поводом для Американо-мексиканской войны. В результате Соединенным Штатам удалось полностью подавить сопротивление мексиканцев и заполучить громадные территории - принадлежавшие Мексике Верхнюю Калифорнию и Новую Мексику - земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. Никто никаких референдумов там, конечно, не проводил и мнения местного населения не спрашивал, а о нормах международного права даже не заикался. Констатировал это даже американский журнал Foreign Affairs, который недавно писал, что тысячелетиями завоевание и присоединение новых территорий было основой государственного строительства и международной политики.



Ключевым моментом для роста могущества самих Соединенных Штатов стала политика территориальной экспансии, в ходе проведения которой были завоеваны юго-западные территории и Калифорния, а также аннексирована не признанная властями Мексики Республика Техас.



Поэтому даже в самих США сегодня некоторые политики всерьез поговаривают о возможности отделения Калифорнии. Как сообщала не так давно газета "Лос-Анджелес Таймс", члены движения Yes California ("Да, Калифорния"), выступающие за отделение Калифорнии от США, подали в канцелярию генерального прокурора штата петицию о проведении соответствующего референдума. Авторы петиции назвали свой документ "Calexit: плебисцит 2019 года о независимости Калифорнии" по аналогии с процессом выхода Великобритании из состава ЕС, получившим название Brexit. Активисты просят власти поставить их предложение на учет и дать ему официальное название. Сторонники отделения штата от США заявляют, что отстаивают интересы калифорнийских налогоплательщиков, которые платят в федеральную казну больше, чем штат получает от правительства США. При этом власти тратят деньги налогоплательщиков на оборону и на вооруженные конфликты, которые не приносят результата. Активисты намерены направить налоги на социальную сферу Калифорнии. Кроме того, сторонники независимости считают, что жители Калифорнии с культурной точки зрения отличаются от населения остальной части страны.



Президент движения "Да, Калифорния!" Луис Джей Маринелли заявил, что штат хочет выйти из США по примеру Крыма и движение рассчитывает на поддержку России. Для этого нужно собрать 400 тыс. подписей жителей штата - тогда правительство Калифорнии будет обязано провести голосование.



Поговаривают о выходе из США и в Техасе. Так, в 2009 году губернатор Рик Перри заявил, что у штата есть право на выход из состава США.



9 ноября 2012 года на сайте Белого дома появилась петиция о сецессии Техаса, которую подписали свыше 125 тыс. человек. По условиям сайта каждая петиция, которая собирает свыше 25 тыс. подписей, должна получить официальный ответ Белого дома в течение 30 дней. Ответом властей Соединенных Штатов стало следующее: "Отцы-основатели, создавшие США, не предполагали права на выход из Штатов".



Но точно также и мы можем сказать, что русские императоры, создававшие Российскую империю, тоже не предусматривали, что присоединенный еще во времена Екатерины Крым может вдруг оказаться вне состава России. Их "отцы-основатели" не предполагали, и наша "матушка-императрица" тоже не предполагала!



"Крымская декларация" Госдепа не имеет ни политической, ни правовой обоснованности, и также не учитывает интересов самих крымчан, заявила, комментируя этот документ, Ольга Ковитиди, представляющая Крым в Совете Федерации. Такие термины в нем, как "вторжение" или "аннексия" не просто являются некорректными, а абсолютно не соответствуют реальной действительности в Крыму. Ковитиди также отметила, что референдум 2014 года был проведен в строгом соответствии с Уставом ООН.



Аналогичное заявление сделало посольство РФ в Вашингтоне. "С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", - говорится в заявлении посольства на странице в Facebook.



В дипмиссии напомнили, что, несмотря на "миф об оккупации и агрессии" в Крыму, на полуострове ежегодно отдыхают "сотни тысяч украинцев", там регулярно выступают американские музыканты и спортсмены.



"Более 90 тысяч американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ", - отмечается в заявлении.



Кстати, Госдума РФ на заседании 24 июля установила 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. По мнению авторов инициативы, учреждение памятной даты свидетельствует об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией. Такой наш ответ "турецкому султану", в данном случае – Госдепу США насчет Крыма.



Напомним, что Крым, Тамань и Кубань указом Екатерины Великой в апреле 1783 года вошли в состав Российской империи. С Крымом переплетается вся наша история, начиная с раннего Средневековья. Даже если не упоминать о спорах историков и генетиков о том, являются ли исторические народы Крыма тавры, а вернее - ветвь скифо-сарматов - прямыми предками славян. Хотя многие ученые к такой версии склоняются еще со времен Михайлы Ломоносова.



Достаточно вспомнить о Тмутараканском княжестве, которое располагалось в Х-ХII вв. на Таманском полуострове и в Восточном Крыме, включая такие города, как Корчев, нынешняя Керчь, и Судак. Именно тогда князь Глеб мерил по льду расстояние от Тмутаракани (Тамань) до Керчи. А в арабских источниках Керченский пролив именовался тогда "устьем русской реки". Как напоминают историки, именно тмутараканский князь Мстислав Владимирович в легендарном поединке победил косогского князя Редедю и отстоял суверенитет своего княжества от беспокойных соседей. Потом начался этап мучительного возвращения утерянных некогда земель.



По одной из исторических версий Куликовская битва была вызвана еще и перекрытием Мамаем торговых путей нашим купцам в Крым. А в конце XIV века это был главный внешнеторговый путь Московской Руси по Волге и Дону в Крым, а дальше - по Черному морю. Известно к тому же, что несколько десятков купцов, торговавших с Крымом, не только финансировали поход Дмитрия Ивановича, но и отправились вместе с ним на поле Куликово. А в составе войска Мамая была даже генуэзская пехота, представлявшая итальянские колонии на полуострове.



Затем начались столетия упорной борьбы с крымской ордой. Сооружается колоссальная засечная полоса от крымских вторжений, которая включала в себя систему крепостей и лесных засек. Ее сравнивают иногда с Великой Китайской стеной, которая представляла собой фактически в основном земляную насыпь. Причем, как свидетельствуют историки, расходы на такую систему не шли ни в какое сравнение даже с ассигнованиям на нынешний Крымский мост. Так что фактор Крыма всегда стоил России немалых денег. Затем победы Долгорукова, Румянцева, Суворова. И - "Крым наш".



В Херсонесе крестившийся Владимир принял решение о превращении православного христианства в государственную религию, что означало и выбор в пользу стратегического союза с Византией. И это тоже история нашего Крыма. В Крыму проповедовал апостол Андрей Первозванный, который затем поднялся чуть ли не до Новгорода.



Ну, а как Крым, благодаря капризу взбаломошного Хрущева, оказался вне России, мы все сегодня хорошо знаем.



Как сказал Владимир Путин, Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, в которую их приводили многие поколения наших предков.



Теперь уже навсегда, какие бы декларации, цинично искажая историю, на другом конце света не сочиняли.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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