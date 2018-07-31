 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Конца торговой войне между США и Китаем не видно, - "Къ"
08:01 31.07.2018

Агентство Moody`s считает продолжение торгового конфликта базовым сценарием, который повлияет на мировую экономику

Аналитики агентства Moody`s прогнозируют продолжение и ужесточение торговой войны между США и Китаем и введение обеими сторонами все новых мер. Торговый конфликт окажет негативное влияние на мировой экономический рост, притом и США, и Китаю в основном удастся преодолеть это негативное влияние на свою экономику. Moody`s ожидает от стран новых мер в ходе торгового конфликта, например, введения США дополнительных пошлин на все импортируемые автомобили или серьезного пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Согласно опубликованному во вторник докладу агентства Moody’s, напряженность в торговых отношениях США и Китая, скорее всего, продолжит нарастать во втором полугодии и окажет негативное, хотя и поддающееся коррекции влияние на экономический рост. "Мы ожидаем, что торговый конфликт между США и Китаем, а также другими странами продолжится, а дальнейшие меры в этой сфере будут введены в действие в оставшееся время 2018 года. Сейчас мы считаем, что торговый конфликт не прекратится до полной реализации наиболее суровых потенциальных мер, о которых говорилось до сих пор, включая тарифы на весь импорт автомобилей в США или распад NAFTA",- считает Елена Даггар, глава совета Moody`s по макроэкономике и одна из авторов доклада.

Авторы доклада пришли к трем основным выводам. Первый из них состоит в том, что эскалация напряженности рассматривается агентством как базовый сценарий, оно ожидает продолжения торгового конфликта и новых мер с обеих сторон. Второй вывод - торговый конфликт станет сдерживающим фактором для роста мировой экономики. Кроме того, по мнению аналитиков, он будет иметь существенные последствия для некоторых отраслей и регионов: отрасли, находящиеся под защитой импортных ограничений, выиграют, а отрасли, использующие дорогостоящие импортные или местные ресурсы, пострадают. Смещение производственных цепочек будет дорогостоящим, больше всего пострадает Азия. Компании, которые задействуют глобальные цепочки поставок, скорее всего, временно сократят инвестиции из-за неопределенности по поводу того, какие еще меры будут приняты в рамках торговой войны. Все это может привести к изменению цен, снижению эффективности и уменьшению потребительского доверия, что негативно скажется на экономике.

В июле и США, и Китай уже наложили 25-процентные пошлины на ввоз многих товаров, на них приходится 2% американского и 3% китайского импорта. Что касается конкретных сроков в дальнейшем, в сентябре-октябре США, скорее всего, введут 10-процентный тариф на весь китайский импорт в страну, который оценивается в $200 млрд, Китай же, в свою очередь, отреагирует на это повышением тарифов и другими мерами. В целом во втором полугодии США могут ввести дополнительные пошлины на ввоз всех импортных автомобилей, а также, возможно, введут ограничения на китайские инвестиции в технологическую сферу, которые уже обсуждались ранее. В 2019 году могут быть пересмотрены условия NAFTA.

По мнению аналитиков Moody`s, хотя торговая война и окажет негативное влияние на американскую экономику (так, она сдержит рост ВВП на 0,25%), в целом это влияние удастся преодолеть, экономика будет расти - рост ВВП в 2019 году составит 2,3%. Что касается влияния на китайскую экономику, торговый конфликт уменьшит рост ВВП на 0,3–0,5%, притом это может быть компенсировано фискальными и политическими послаблениями со стороны китайских властей, ВВП в 2019 году может вырасти на 6,4%.

Введение США пошлин на сталь и алюминий положительно скажется на соответствующих секторах, но повредит производству. Влияние на европейскую металлургическую отрасль будет негативным, так как некоторые страны уже перенаправили поставки дешевой стали на европейский рынок вместо американского. Повышение тарифов на импорт в США любых автомобилей окажет существенное негативное влияние на европейских и японских производителей, у которых нет заводов в США, а также затруднит работу секторов, связанных с автомобилями, в США. Особенно сильным будет влияние на Мексику - местные заводы в 2017 году произвели 3,7 млн автомобилей, причем 82% из них были экспортированы. Еще одна страна, на которую повышение тарифов может сильно повлиять,- Германия. Она является крупнейшим экспортером автомобилей в мире, причем экспорт в США находится на первом месте, на него приходится около 1% немецкого ВВП. Интересно, что китайские автопроизводители, напротив, не ощутят никакого негативного эффекта от американских тарифов, так как экспортируют автомобили в основном на развивающиеся рынки.

Яна Рождественская
31.07.18

Источник - kommersant.ru
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