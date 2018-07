Корпус стражей нефтяного экспорта, - Евг. Сатановский

07:30 31.07.2018 В ответ на угрозы США Иран готов перекрыть транзитные пути



Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, vpk-news.ru, 30 июля

30.07.18



США наращивают давление на Иран, сочетая санкции и шантаж партнеров ИРИ, с тем, чтобы обрушить нефтеэкспорт этой страны, готовят кибероперации против ядерной инфраструктуры Исламской Республики и ведут подрывную деятельностью внутри страны, а также угрожают военной интервенцией. Тегеран готовится к долгому противостоянию.

Соединенные Штаты готовы вести с нынешним иранским руководством диалог о путях продвижения вперед, однако прежде власти Исламской Республики должны предпринять "убедительные и необратимые" шаги для изменения своего курса, по словам госсекретаря США Майкла Помпео. В мае он пообещал, что США окажут на Иран беспрецедентное давление, в том числе введут самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свою политику. Помпео выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, непосредственно касающихся и ядерной сферы, и геополитики.



Голоса и вирусы

США поставили цель во взаимодействии с поставщиками энергоносителей добиться снижения уровня импорта нефти из Ирана до близкого к нулю значения к 4 ноября. Об этом Помпео заявил 21 июля во время выступления в библиотеке бывшего президента США Рональда Рейгана в округе Вентура штата Калифорния. Он также сообщил о том, что недавно Вашингтон во взаимодействии с Брюсселем перекрыли незаконный канал, позволявший перекачивать в Исламскую Республику миллионы долларов, полученных на обменных операциях с валютой.

"14 миллионов иранцев в неделю слушают или смотрят передачи США", – отметил Помпео, сообщив, что для "развития дружбы с иранским народом" Совет управляющих по вопросам вещания США (BBG) сделал ряд шагов. BBG – двухпартийный орган управления гражданской внешнеполитической пропагандой США. Ему подконтрольны "Голос Америки", "Свобода" и "Свободная Европа" (РС/РСЕ вещает на Россию, Восточную Европу и Центральную Азию), "Свободная Азия", ТРК "Марти" (вещание на Кубу), радио "Сава" и телеканал "Аль-Хурра" (вещание на Ближний Восток). В феврале администрация Трампа заложила в бюджет на 2019 финансовый год (начнется 1 октября текущего года) 661 миллион долларов на финансирование BBG. Это на 24 миллиона меньше, чем на 2018 финансовый. год.

Алгоритм действий Вашингтона на иранском направлении – создание условий для попытки трансформации режима в Тегеране сочетанием обнуления доходов страны от нефтяного экспорта для стимулирования социальных протестов на фоне экономического кризиса и пропаганда на фарси для поощрения беспорядков. Одновременно американцы начинают активизировать усилия по проведению подрывной деятельности внутри Ирана. Этот процесс осуществляется в ряде случаев в координации с УОР КСА. Через саудовцев идет финансирование арабов-ахвазов в Хузестане, белуджей из "Джунуд Алла" и курдов из иранской PJAK.

Курды пока вели себя тихо, вследствие контактов иранского КСИР и Рабочей партии Курдистана (РПК), являющейся головной организацией PJAK. Атака боевиками этой группы постов КСИР говорит о том, что Эр-Рияд начинает активнее финансировать курдов. Однако полностью реализовать курдскую схему саудовцы не смогут. Иранцы в состоянии реагировать на ситуацию через контакты в РПК. Арабы-ахвазы – еще один инструмент давления на Иран. Эр-Рияд не смог организовать кампании саботажа и гражданского неповиновения среди них и перешел к созданию для этих целей локальных групп, используя бренд "Исламского государства" (запрещенного в России).

Тактика удушения иранского режима страдает известным по афганской схеме действий пороком: игнорированием страноведческих аспектов. Недавние волнения, принятые американцами за недовольство режимом, на деле были борьбой за влияние в исполнительной власти между группировками умеренных и консерваторов, которую стимулировал своими действиями Вашингтон. Не даст эффекта и главная движущая сила нынешней стратегии США: обнуление нефтяного экспорта. С учетом позиции КНР, Индии, ЕС и РФ этот экспорт упадет самое большее наполовину. Так что не сработает главное в американской стратегии: синхронизация экономических проблем с социальными протестами на фоне усиления подрывной войны.

Арабы-ахвазы на выступления против режима не пошли, их элиты встроены в иранский нефтяной бизнес. Белуджи и курды проявляют пассивность из-за позиции Пакистана и РПК. "Эн-би-си", ссылаясь на источники в администрации США, утверждает, что ИРИ готовится к атакам на системы электросетей, гидроэлектростанций и ряд технологических предприятий в США, Германии, Великобритании, других странах Европы и Ближнего Востока. Иранцы это отрицают. ЦРУ активно формирует эту позицию в общественном мнении, что означает – ведомство приступило к проведению операции прикрытия для развертывания собственной кампании против иранских целей и объектов. При Корпусе стражей исламской революции создано спецуправление киберзащиты для прикрытия ядерной инфраструктуры. Она в последние годы становилась целями сетевых атак, за которыми стояли израильские и американские спецслужбы. Это может быть купировано контролем иранских силовых структур над интернет-пространством страны.

Лоббисты, работающие в сфере кибербезопасности США, создают фон для увеличения ассигнований от государственных и промышленных контрагентов. Обрабатывается прежде всего Саудовская Аравия. Советник по вопросам обороны наследного принца КСА Мухаммеда бен Салмана Ахмед А. аль-Хатиб возглавляет всю работу, связанную с системами и технологиями радиоперехвата и сетевой безопасности королевства. Начало ей положили во время визита кронпринца в Вашингтон 19 марта, где он встретился с главами служб безопасности США. Аль-Хатиб, возглавляющий военную промышленность Саудовской Аравии, был заинтересован в привлечении новых технологий перехвата, или SIGINT, и инструментов киберразведки в королевство. В ходе визита саудовцы договорились с руководством ЦРУ и АНБ о начале модернизации их смежных отраслей.

В итоге американская компания IronNet Cybersecurity во главе с бывшим главой АНБ Кейтом Александром заключила в июле первый серьезный контракт с Эр-Риядом. Ее наняли для обучения хакеров в Колледже кибербезопасности имени принца Мухаммеда бен Салмана для развития государственного и частного секторов в сфере сетевой безопасности КСА. Этот институт образован в апреле и входит в "Саудовскую Федерацию по развитию программ кибербезопасности и беспилотных летательных аппаратов", которую возглавляет помощник Мухаммеда бен Салмана Сауд аль-Кахтани. Он стоит во главе Центра исследований и средств массовой информации при Королевском суде Саудовской Аравии (CSMARC). Этот орган отвечает за организацию и проведение операций в информационной сфере (прежде всего организации дезинформационных вбросов в социальные сети и блоги) и сетевом пространстве с помощью иностранных хакеров. Аль-Кахтани имеет мощную команду лоббистов в США и странах Европы.

Можно отметить создание взломщиками этого центра ложного информационного сайта, который торговал билетами на последний Чемпионат мира по футболу от имени официальных катарских агентств. Упор в проведении такого рода операций CSMARC сейчас сосредоточен на дискредитации предстоящего чемпионата мира в Катаре. Интерес Саудовской Аравии резко возрос с тех пор, как Дональд Трамп пришел к власти, и сделка с Ironnet Security стала итогом мартовского визита кронпринца в США.

Безопасность сетевой индустрии КСА в настоящее время монополизирована Мухаммедом бен Салманом. Кибербезопасность и кибератаки стали сферой деятельности компаний, находящихся под контролем его людей. Эта сфера в государственном финансировании со стороны ключевых министерств является главным приоритетом в новой стратегии кронпринца. Одним из основных органов, который отвечает за эту деятельность, является недавно созданный Директорат государственной безопасности (PSS), который объединяет и курирует все органы внутренней безопасности Саудовской Аравии. Он – главный бенефициар укрепления компьютерных систем Саудовской Аравии.

Недавно американская Technology Control Co. (TCC) заключила контракт на сотни миллионов долларов по укреплению потенциала Национального информационного центра (NIC), раньше подчинявшийся МВД, но переподчиненный PSS. ТСС ранее работала на ключевые саудовские министерства, в том числе внутренних дел, обороны, транспорта и спецслужбы. Но такого рода контрактов у этой группы еще не было. Компания получила прямой доступ к кронпринцу: несколько бывших менеджеров ТСС, в том числе бывший руководитель специальных проектов Абдулазиз А.аль-Шурайми, входят в круг его ближайших советников по вопросам кибербезопасности. TCC имеет партнерские отношения с гигантами – Cisco, Oracle и IBM, а также такими специализированными фирмами, как криптографическое агентство InfoSec Global, предоставляющее услуги по взлому шифрованной связи и продаже шпионского программного обеспечения.

Через Государственный инвестиционный фонд (ГИФ), который контролирует кронпринц, его доверенные люди недавно приобрели контроль над кибернетической компанией Al-Elm Information Security Co, работавшей с МВД во времена Мухаммеда бен Найефа. До отставки и опалы в прошлом году именно он курировал всю киберразведку королевства. Al Elm была основана его близким советником по вопросам сетевой безопасности Халидом аль-Тавилем, много лет возглавлявшим NIC МВД. Бен Найеф незадолго до отставки перевел аль-Тавиля в правление Саудовского аудиторского бюро (СИМАХ).

Схема, по которой клан Салмана поставил под свой контроль Al Elm, напоминает перевод под контроль основного субподрядчика министерства обороны КСА по вопросам кибербезопасности Advanced Electronics Co (AEC). Сейчас AEC получает все больше контрактов с главными министерствами королевства, а его бывший глава Гасан бен Абдулрахман аль-Шибли сегодня входит в группу высокопоставленных фигур, курирующих контракты КСА в области обороны.

Свою нишу в контрактах в области кибербезопасности госорганов КСА занимает саудовская структура Qwaed Technologies. Ее возглавляет Зеяд аль-Батталом, сын бывшего главы генерального директората по техническим вопросам (GDTA). Основным владельцем этой структуры является брат нынешнего министра внутренних дел КСА Абдель Азиза бен Сауда бен Найефа Мухаммед бен Сауд бен Найеф, но теперь все контракты этой фирмы распределяются исключительно через РСС.

Яркая черта обвинений Ирана американскими и европейскими службами в хакерских атаках – отсутствие доказательств их связи с правительством ИРИ. По данным США, Иран давно полагается на кибервойны как часть стратегии, направленной на подрыв региональных противников. Как аргумент приводится атака иранского вируса "Шамун" на Saudi Aramco в 2012 году и нападение с его же помощью на серверы правительства Саудовской Аравии и систем в энергетическом секторе королевства. Пока никаких других свидетельств активности ИРИ в этой сфере нет. Поскольку США в сотрудничестве с КСА и Израилем будут усиливать давление на Иран, подобного рода обвинения могут быть частью информационной кампании для оправдания выхода Вашингтона из СВПД и необходимости принятия жестких шагов в отношении Тегерана.



Проливы под угрозой

Глава спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани предостерег США от отправки войск в акваторию Красного моря, заявив: это небезопасно для американцев. Ранее президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что предупреждает иранского президента Хасана Роухани о серьезных последствиях в случае, если тот будет угрожать Вашингтону. Напомним, Сулеймани включен в санкционный список СБ ООН. Несмотря на это, в 2016 году он участвовал в операции иракских войск по освобождению города Эль-Фаллуджа от боевиков "Исламского государства".

Сулеймани – куратор участия иранцев в конфликтах в Сирии, Ираке и Йемене, а также создания в этих странах лояльных Ирану шиитских милиций. Он же регулирует взаимоотношения КСИР с ливанской "Хезболлой" и курдскими партиями. Это ключевая фигура КСИР в зарубежных операциях. Слова Сулеймани связаны с очередным поражением ракетами или дронами двух саудовских танкеров в Красном море. Из-за этого КСА приостановило поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом в четверг сообщило Саудовское агентство новостей со ссылкой на министра энергетики страны Халеда аль-Фалеха. Был также поражен один корабль ВМС КСА и один танкер. Никто не пострадал, разлив нефти не угрожает экологии региона. 4 апреля был расстрелян еще один саудовский танкер.

Удар нанесен по самому уязвимому месту КСА. Власти Кувейта вслед за Саудовской Аравией изучают возможность приостановить перевозки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив. Эмират может принять решение о временном прекращении отправки танкеров через Красное море. Блокируются поставки двух основных государств, которые должны были сыграть ключевую роль в обнулении иранского нефтеэкспорта. Стран-производителей, имеющих возможность единовременно нарастить экспорт, четыре. Помимо перечисленных – это Россия и ОАЭ.

Одни саудовцы технически не смогут долго держать высокий и возрастающий уровень добычи нефти. КСА в августе планирует сократить экспорт нефти примерно на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил глава делегации королевства в ОПЕК Адиб аль-Аама. При этом он отметил, что в июле экспорт нефти из КСА будет соответствовать июньскому. По данным Joint Organization Data Initiative (JODI), в мае экспорт саудовской нефти составил 6,98 миллиона баррелей в сутки.

В 2017 году хоуситы под руководством своих иранских и ливанских инструкторов несколько раз успешно атаковали эмиратовские и саудовские цели в Красном море. Два корвета ВМС КСА вышли из строя, были поражены корвет ВМС ОАЭ и сухогруз, задействованный в снабжении воинского контингента ОАЭ в Адене. Дважды в той же акватории обстреливали корвет ВМС США, но американцы успевали перехватывать ракеты типа "земля-поверхность" китайского и северокорейского производства. Использовали хоуситы и морские дроны, нанесшие аравийской коалиции максимальный ущерб.

Нынешний эпизод и заявления Сулеймани – демонстрация возможных ответных мер иранцев в случае краха СВПД в ноябре. Этот ответ формируется в противовес попыткам США обнулить нефтяной экспорт Ирана за счет замещения его саудовским черным золотом. Имеет место демонстрация последствий такого шага: перекрытие для нефтяного транзита Баб-эль-Мандебского пролива вслед за Ормузским, который КСИР также готов взять на прицел, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану.

Тегеран таким образом активно шантажирует ЕС, обозначая две болевые точки для европейцев, саудовцев и потребителей нефти в Юго-Восточной Азии, также посылает сигнал западному экспертному сообществу о единстве позиции всех политических сил в Иране. То есть снимает вопрос о расколе в ИРИ, на что в своих прогнозах делают упор на Западе.

Иранцы в 1980-х Ормузский пролив перекрывали, применяя быстроходные моторные лодки и РПГ. Теперь у них есть противокорабельные ракеты производства КНР и КНДР, успешно испытанные в Йемене. Тегеран демонстрирует, что либо нефть экспортируют все страны ОПЕК, либо никто. Инцидент в Красном море доказывают, что эти заявления не просто слова. Отсюда обстрелы не только танкеров, но и ракетные пуски по объектам нефтяной инфраструктуры в КСА. 18 июля хоуситы успешно атаковали один из НПЗ корпорации Saudi Aramco в Эр-Рияде. Для этого использовали не ракеты, а БЛА типа "Самад-2". В прошлом году ракетой был поражен НПЗ в Янбу.

Насколько осуществимы угрозы иранцев перекрыть сразу два пролива? Вполне. Очевидно, что решить эту проблему КСА (даже при поддержке ОАЭ) не могут. Особенно, если атаки будут проводиться синхронно с массированными ракетными обстрелами нефтяных объектов королевства. Надежное блокирование таких попыток потребует стягивания в Ормузский пролив и Красное море значительных сил ВМС США и их союзников. Сомнительно, что европейцы к этой операции присоединятся. Вопрос, насколько эффективно боевые корабли смогут реагировать на угрозы. Помимо ракет и дронов, иранцы наверняка будут использовать и быстроходные катера и РПГ (как делали в прошлом: при этом пробоина в борту танкера предопределяет его выход из строя, а лодки плохо фиксируются локаторами) и морские мины. Последние используются в Красном море для защиты порта Ходейда в Йемене. Во время недавней попытки высадить там морской десант, десантный корабль ВМС ОАЭ на такую мину напоролся и затонул, а второй подбили ракетой. В случае наращивания сил США проблему можно будет решить в среднесрочной перспективе, но на иранцев работает время: им надо сорвать замещение своей нефти аравийской и сохранить высокий уровень мировых цен до осени. При такой динамике цена за галлон бензина вырастет в США к осени до 4 долларов – и это накануне промежуточных выборов в конгресс, на которые Трамп делает основную ставку в процессе сохранения власти!



Статья основана на материалах эксперта ИБВ Ю. Щегловина. Источник - ВПК

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533011400

Новости Казахстана