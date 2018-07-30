 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 31.07.2018
11:42  Сколько миллионов долларов нужно влить в систему водоснабжения Душанбе
11:41  Daily Sabah: К чему приведет создание "арабского НАТО"?
11:39  В Турции отменили режим ЧП. Хотя..., - А.Асалыоглу
11:38  The Hill: Каковы истинные намерения Ким Чен Ына?
11:36  Кровь на дороге. В Таджикистане впервые атаковали иностранных туристов
11:33  Елбасы в этом году отдыхает в турецком Бодруме
11:31  Россия отменила транзитные и портовые льготы казахстанскому углю
11:29  "Семья" белок. В Алматы появились новые загадочно-уродливые арт-объекты
11:27  Ватикан и глобалисты: Битва за Иерусалим, - А.Никишин
08:19  Мелочь какая: Казмининвест не признает выявленные на миллиарды нарушения, - А.Урманов
08:10  Демократия от "красных кхмеров". Пол-потовцы взяли все места в новом парламенте Камбоджи
08:06  США пора вернуть Техас и Калифорнию, - В.Малышев
08:01  Конца торговой войне между США и Китаем не видно, - "Къ"
07:30  Корпус стражей нефтяного экспорта, - Евг. Сатановский
07:23  БРИКС: Глубинные смыслы. Какой будет новая мировая валютная система? - Михаил Хазин
07:18  У Ашхабада появился шанс продавать свой газ России, - В.Панфилова
07:09  США хотят предотвратить крен талибов в сторону России, - И.Субботин
Понедельник, 30.07.2018
21:55  МВД Таджикистана: силовики убили двух подозреваемых в смертельном наезде на группу иностранных туристов
21:02  Китай завоевывает океан, - Александр Мозговой
19:28  В Узбекистане стоимость отечественных автомобилей повысится на 14%
19:26  Йемен. Нефтяная приманка для империалистов, - С.Кожемякин
19:15  Никакая катастрофа экономике Узбекистана не угрожает! - академик Р.Абдуллаев
16:14  Деятельность БРИКС приобретает новые черты (окончание), - А.Мезяев
16:12  Украинский новояз как эксперимент над народом, - В.Катасонов
16:04  7 причин восстания 1916 года в Кыргызстане, - Зайраш Галиева
15:02  В МО РФ восстановлено Политуправление. Первым главкомом стал экс-командующий войск в Сирии генерал Картаполов
14:00  Washington Times: Иран оказался умнее Трампа
13:59  Global Times: Пакистан может изменить свое отношение к Китаю?
13:57  Эрдоган и Трамп: кто первым принесет жертву? - С.Тарасов
13:55  Последние российские кинофильмы о Золотой орде - смесь шовинизма и глупости, - Бахромхонтура Махдумзод
08:02  Ни газа, ни пастора, ни истребителей. Эрдоган не намерен ни в чем уступать США, - С.Строкань
07:58  Кто такие татары (история), - Р.Хакимов
07:50  Правда и мифы об "Актабан шубырынды" (Джунгарском нашествии) на Казахстан, - М.Томпиев
07:34  Казус Хачатурова как фактор растущей неопределенности в российско-армянских отношениях, - А.Арешев
07:21  Власти Узбекистана закрыли телеканал STV за "безнравственность" (полезный опыт)
07:17  Антигазпромовская коалиция перемещается на юг Европы, - А.Башкатова
07:14  Башар Асад почти решил для себя курдский вопрос, - В.Мухин
07:12  Пути России, Турции и Ирана в Сирии расходятся все дальше, - И.Субботин
01:49  Ажыбото Абдилгани уулу избран новым ханом Памирских кыргызов. 21 век на дворе...
00:26  Хакеры сводят дебет с кредитом. Для хищения средств они создают сайты для бухгалтеров
00:22  Средний класс России оказался нищим: почему властям выгодны бедняки и олигархи
00:20  Сын за отца. Как больной ребенок стал заложником руководства Таджикистана
Воскресенье, 29.07.2018
21:30  "К нам приехал...". В Узбекистан вернулся "авторитетный" бизнесмен Гафур Рахимов
20:45  Киргизия выразила Белоруссии протест из-за бывшего премьера Данияра Усенова
20:02  Ордабасинский районный аким Туркестанской области Казахстана задержан при получении взятки
18:04  Послом Туркменистана в Узбекистане назначен Язгулы Маммедов
12:07  Мисс СНГ-2018 выбрали украинку Татьяну Акуленко (видео)
12:05  Индия закупила у России 48 вертолетов Ми-17. Это - прорыв
07:43  В Иссык-Куле утонул мастер спорта по дзюдо Нурсултан Сталбек уулу
07:39  Данияр Усенов умер в 2013 году в Малайзии, - паясничает беглый экс-премьер Киргизии Д.Усенов в Белоруссии
07:30  Казахстанцев обязали отдавать деньги с продажи квартир, машин в ЕНПФ
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
БРИКС: Глубинные смыслы. Какой будет новая мировая валютная система? - Михаил Хазин
07:23 31.07.2018

Напомню, что само понятие БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) появилось в результате деятельности инвестиционного банка ГолдманСакс в рамках его попыток придумать новые финансовые инструменты. Никакого геополитического или просто политического смысла в этой аббревиатуре на первом этапе не было и попытки этот смысл придать как-то особого интереса не вызывали. Чуть позже сюда добавилось "С" (ЮАР, первая буква от сокращения на английском языке "Южная Африка") и этот политический смысл стал появляться. Почему и отчего?

Разумеется, дать полный ответ на этот вопрос я не могу, речь может идти только о гипотезе. Но поскольку гипотеза эта восходит к нашей с Андреем Кобяковым книжке "Закат империи доллара и конец "Pax Americana", которая в свет вышла в далеком 2003 году, а написана по большей части была в 2002 году, то есть основания считать, что какие-то основания для этой гипотезы есть. Я о них особо говорить не буду, поскольку все можно прочитать на нашем сайте, а вот о самой гипотезе расскажу.

Книжка, как понятно, была посвящена механизмам разрушения мировой долларовой (Бреттон-Вудской) системы. Кстати, поскольку безграмотные журналисты и профессиональные боты не в состоянии разобраться, что именно в книжке написано и даже не могут внятно прочитать ее название, они все время ссылаются на то, что мы писали и пишем про "обвал доллара", хотя теме обвала были посвящены только несколько наших статей начала 2000-х и обвал этот произошел, когда курс доллара относительно евро резко (почти в два раза) просел. Собственно, после этого тема была закрыта, но профессиональные пропагандисты они на то и пропагандисты, что ничего, кроме обозначенных спонсорами "темников" не читают.

Так вот, мы довольно долго обсуждали в книжке варианты развития мировой валютной системы и пришли к выводу, что построена она будет на двух основных механизмах. Первый из них - это возврат к золоту как к Единой мере стоимости. И второе - на механизме создания валютных зон, внутри каждой из которых будет базовая региональная валюта, построенная, скорее всего, на фиатных принципах (то есть будет некоторая свобода эмиссии), а вот межзональный обмен будет построен на клиринговых принципах, причем обмен будет привязан к золоту (возможно даже физически, когда по итогам некоторых периодов будет осуществляться физический переход тех объемов золота, которые соответствуют балансовой диспропорции и утвержденного курса к золоту региональных валют).

Опять-таки, я не буду приводить тут доводы "за" или "против", объем обсуждений этого тезиса в самой книжке и на сайте WC, который я тогда еще контролировал, просто колоссален. Поскольку архив там (судя по всему, я его уже около двух лет не посещал) открыт, эти обсуждения можно поискать. Ну, а все базовые статьи размещены как на "Авроре", так и непосредствено на Хазин.ру, и я готов, в случае наличия интереса, поучаствовать в обсуждении. Главное тут в другом, для этого нужно вспомнить какие базовые региональные валюты я называл тогда, в этих обсуждениях пятнадцатилетний давности.

Валютные зоны я предполагал такие: зона доллара США, зона евро, зона юаня, зона рупии, евразийская зона, зона Латинской Америки и Южной Африки, возможно, зона золотого динара. Если мы посмотрим на прошедшее с тех пор время, то увидим, что, за исключением доллара и евро, базовые страны валютных зон это как раз и есть страны БРИКС! Более того, я тогда писал про Южную Африку и ее включили в БРИК, хотя на первом этапе ее не было!

Единственная несоразмерность - это "золотой динар", но, во-первых, я изначально писал, что это достаточно спорная зона, а, во-вторых, если вспомнить историю brexit, то я довольно много написал текстов о том, что экономической базой выхода Великобритании из Евросоюза является создание собственной валютной зоны. И зона это предполагается в рамках арабского Халифата (то есть объединения всех арабских стран под экономическим патронатом Великобритании). А валюта Халифата это и есть золотой динар!

Проект этот, кстати, судя по всему, не состоялся, поскольку президентом США стала не Клинтон, которая, по некоторым косвенным данным, ему благоволила, а Трамп. Но если под давлением финансового лобби ему все-таки придется уйти, то не исключено, что к этому проекту мир вернется. Тем более, что поддержка Ирана в Западной Европе очень сильна.

В любом случае, мне кажется, что политический вес БРИКС сегодня связан как раз с тем, что именно страны, собравшиеся в этом объединении будут главными с точки зрения определения новой валютной политики. США и Евросоюз (если он сохранится, впрочем, Германия, скорее всего, никуда не денется и она в любом случае сможет сколотить вокруг себя какую-никакую, пусть и неполноценную с точки зрения количества потребителей зону) в новых условиях будут вынуждены присоединиться к этому клубу и доминировать в нем не смогут.

Разумеется, есть разные дополнительные сложности. Например, США могут резко активизировать свою политику в рамках возвращения к "доктрине Монро" и просто задавить Бразилию в ее попытках стать самостоятельной валютной зоной. Могут быть и другие варианты. Но само по себе совпадение концепции БРИКС с нашими идеями пятнадцатилетней давности наводят на определенные мысли...

Мих. Хазин
30.07.18

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533010980
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  