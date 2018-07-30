 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Ашхабада появился шанс продавать свой газ России, - В.Панфилова
07:18 31.07.2018

"Газпром" может вернуться в Туркменистан

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
30.07.18

Переговоры о закупке газа у Туркменистана "Газпром" может возобновить уже этой осенью. Об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. Это политическое решение, поскольку Россия заинтересована в расширении своего присутствия в энергетическом секторе Средней Азии, а Туркменистан – в избавлении от монопольной зависимости Китая, кризиса и наполнении казны живыми деньгами.

Президента РФ Владимира Путина ожидают с визитом в Туркменистане. Нынешней осенью у него состоится турне по странам Центральной Азии. В Ашхабаде рассчитывают, что российский лидер откликнется на приглашение туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова, которое он озвучил в ходе телефонного разговора еще в марте нынешнего года. В сообщении для прессы отмечалось, что "стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес". Последний раз Владимир Путин посетил Ашхабад в октябре 2017 года, тогда же был подписан стратегический договор, в рамках которого Туркменистан рассчитывает получить от России помощь. В частности, как считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, Туркменистану сегодня важно решить два вопроса: финансовый и обеспечение собственной безопасности. "Ситуация в афганском приграничье всегда обостряется в весенне-летний период. Туркменской власти пока удавалось с ней справляться самостоятельно. В случае обострения Ашхабаду придется искать внешнюю силу, на которую можно будет опереться. Под вопросом – сохранение социальной стабильности в Туркменистане. По сообщениям СМИ, страна испытывает дефицит продовольствия и проблемы с наполнением бюджета", – сказал "НГ" Грозин. (Подробнее о социальных проблемах в Туркменистане см. "НГ" от 29.06.18.) Поэтому, по мнению эксперта, Туркменистан выступает в роли просителя, слабого переговорщика. "Ашхабад мог бы пойти на военно-стратегическое сотрудничество с РФ. Однако у Туркменистана масса шлагбаумов, которые мешают встречному движению двух стран. Например, нейтральный статус, который закреплен резолюцией ООН, не позволяет стране участвовать в любых военных коалициях, изменить статус практически невозможно", – отметил эксперт. При этом перспектива сотрудничества остается.

По мнению Андрея Грозина, ситуацию усугубляет китайская монополия на экспорт туркменского газа и отсутствие возможности продать этот газ другому покупателю. "Отсюда, видимо, и движение в переговорах с "Газпромом", – считает эксперт. По его словам, "Газпром" – единственный в течение последнего десятилетия платежеспособный покупатель. Причем платил "живыми деньгами". После прекращения "Газпромом" закупок туркменского газа бюджет страны "покатился по наклонной".

Причина, по которой "Газпром" приостановил закупки туркменского газа, коммерческая. "Газпром" настаивал на снижении цены за газ с 240 долл. за 1 тыс. куб. м до среднеевропейской – 160 долл. за 1 тыс. куб. м. Напомним, в июне 2015 года "Газпром" подал иск на "Туркменгаз" в Международный арбитражный суд в Стокгольме, требуя пересмотра цен по контракту, а в ответ был обвинен в неплатежах за уже поставленное топливо и назван "неплатежеспособным". Сумма иска российской компании составила 5 млрд долл. На фоне этих споров снижался и объем закупок с 10 млрд куб. м в год в 2014 году до 4 млрд в 2015 году. В январе 2016 года "Газпром" досрочно расторг контракт по закупкам газа. Но уже в сентябре стороны приостановили судебные разбирательства и начали переговоры. Коммерческая пауза была взята до конца 2019 года.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов сказал "НГ", что "Газпром" не испытывает необходимости в туркменском газе, у него есть возможности наращивания объемов собственного газа. "Без туркменского газа можно обойтись. Тем более что "Газпром" закупает узбекский газ. Этот газ идет на нужды обеспечения Киргизии. Как известно, "Газпром" выкупил всю газотранспортную систему Киргизии и занимается газификацией этой страны. А значит, возрастет и потребление газа. У "Газпрома" связи со среднеазиатскими республиками традиционные. Поэтому возобновление закупок газа у Туркменистана возможно, но все будет зависеть от цены этого газа", – сказал Сергей Правосудов. Он отметил, что сейчас монопольным покупателем туркменского газа является Китай.

Пекин платит, по некоторым данным, около 185 долл. за 1 тыс. куб. м. Этими платежами покрываются восьмимиллиардные китайские инвестиции в разработку туркменских месторождений, строительство газопроводов и пр. Прекращение газового экспорта в Россию стало болезненным ударом по экономике Туркмении, ведь закупки даже 4 млрд куб. м в год давали Ашхабаду почти 1 млрд долл. Таким образом, разрыв газового сотрудничества с Россией стал одной из "болезней" туркменского бюджета. Многочисленные сообщения о повышении уровня безработицы в Туркмении, увольнениях госслужащих, отменах социальных льгот служат этому подтверждением. И если визит Владимира Путина в Ашхабад состоится, то можно предположить, что "газовый" вопрос станет центральным в рабочей повестке глав двух государств. Вполне возможно, что стороны смогут прийти к компромиссу и экспорт газа в Россию в будущем возобновится.

"Туркменистану выгодно иметь много покупателей своего газа. В этом случае Ашхабад мог бы торговаться по цене, правда, только в том случае, если бы цена "Газпрома" сохранялась высокой. Но это, как мы понимаем, невыгодно российской компании. Поэтому если "Газпром" и согласится пойти на сотрудничество с Туркменистаном, то будет закупать больше 5 млрд куб. газа в год", – сказал Правосудов.

Источник - ng.ru
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