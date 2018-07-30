США хотят предотвратить крен талибов в сторону России, - И.Субботин

07:09 31.07.2018 Вашингтон замыкает на себе все каналы связи с боевиками

Игорь Субботин

30.07.18



Движение "Талибан" (запрещено в РФ) положительно оценило итоги прямых переговоров с властями США, состоявшихся на минувшей неделе в Катаре. Участвовавший во встрече представитель боевиков рассказал о "дружеской атмосфере", в которой прошел диалог. Контакты в Дохе, так и не подтвержденные Госдепом, в экспертной среде считают признаком твердого намерения Соединенных Штатов помешать возможному сближению талибов с другими игроками, в числе которых – Россия.



"Дружеская атмосфера" и "позитивные сигналы" – именно так в "Талибане" суммируют итоги прямых переговоров с властями США, которые состоялись в столице Катара на минувшей неделе. "Это нельзя называть мирными переговорами, – заявил Reuters участник диалога со стороны талибов. – Это серия встреч для начала переговоров – формальных и целенаправленных. Мы условились встретиться скоро и решить афганский конфликт через диалог". Источник агентства в "Талибане" подтвердил, что в Дохе, где долгое время работало представительство группировки, не было делегатов от официального Кабула. По его словам, встреча в Катаре проводилась с санкции высшего руководства "Талибана". На повестке стояли вопросы об участии талибов в политической жизни страны, а также о так называемых зонах безопасности – афганских провинциях, где членам группировки и их семьям может быть гарантирована неприкосновенность.



Идея создать тихую гавань для талибов не нова. Ее сторонники уверены в том, что обеспечение боевиков гарантированными убежищами даст возможность вытянуть "Талибан" с территории Пакистана, где он, как считается, находит укрытие и получает масштабную поддержку на уровне силовых ведомств. Если президент Афганистана Ашраф Гани не высказывался критически по поводу этой инициативы, то глава исполнительной власти Абдулла Абдулла выступал категорически против.



О контактах американского руководства с противниками официального Кабула в Катаре стало известно из публикации Wall Street Journal. По данным издания, власти США в эмирате представляла первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Газета уточняла, что Вашингтон хочет предпринять посреднические усилия для начала полномасштабного диалога между афганским правительством и боевиками. В самом американском дипломатическом ведомстве отказались подтверждать факт встречи в Катаре, указав лишь на то, что руководство США рассматривает все возможные варианты разрешения кризиса в Исламской Республике. "Любые переговоры по поводу политического будущего Афганистана будут проводиться между "Талибаном" и афганским правительством", – заявили в Госдепе. Ранее талибы настаивали на переговорах исключительно с США, отказывая Кабулу в политической самостоятельности.



На фоне сообщений о начале прямых переговоров пресса тиражирует предположения, что в скором времени американская администрация решится на пересмотр афганской стратегии, представленной президентом Дональдом Трампом в прошлом году. Сразу несколько чиновников рассказали Reuters о том, что Белый дом попросил их подготовить обзор действующей стратегии по Афганистану и Южной Азии, который будет включать в том числе анализ результатов расширения американского присутствия на территории Исламской Республики. Это, как предполагают источники агентства, может привести к перемене в политике Соединенных Штатов. Чиновники утверждают, что Трамп испытывает разочарование в связи с неэффективностью своего подхода к афганской проблеме. Впрочем, в Пентагоне слухи о готовности сменить стратегию опровергают, уточняя, что обзор нужен всего лишь для работы над ошибками.



"У меня есть подозрение, что это продолжение той политики или тех колебаний, которые всегда происходят с США, – заявил "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, комментируя слухи о пересмотре американской стратегии. – Сначала они идут на усиление в военном плане, потом в какой-то промежуток времени происходит (военное. – "НГ") ослабление, и упор делается на переговорный процесс. Потом все возвращается на свои места. Если посмотреть на политику США за 10–15 лет, можно сделать вывод, что все повторяется и в целом с динамикой ничего не происходит. Конечно, хочется, чтобы это привело к результатам и стабильности. Мне кажется, что, наверное, США все-таки поняли, что жесткая политика провалилась, поэтому они опять делают упор на переговорный процесс. С другой стороны, прямой переговорный процесс приведет к тому, что талибы будут меньше общаться с другими странами, в частности со странами региона".



Не исключено, что начало прямых переговоров повлияет на качество диалога между российской стороной и "Талибаном", говорит эксперт. "Подозреваю, что это и является одной из основных целей США – не допустить сближения талибов с региональными странами, в том числе с Россией, точнее – с Китаем и Россией, – заявил Нессар. – За последние два года было много заявлений о сближении России и талибов, и США даже не скрывают, что это является предметом их озабоченности". Эксперт допускает, что разговор с региональными игроками руководство "Талибана" использует как инструмент в переговорах с Соединенными Штатами. Впрочем, Нессар отмечает и то, что сообщения о близости талибов к Москве во многом недостоверны. "С моей точки зрения, все контакты, которые имеются между талибами и Россией, преувеличиваются", – пояснил аналитик. Источник - ng.ru

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