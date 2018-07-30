 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 31.07.2018
11:42  Сколько миллионов долларов нужно влить в систему водоснабжения Душанбе
11:41  Daily Sabah: К чему приведет создание "арабского НАТО"?
11:39  В Турции отменили режим ЧП. Хотя..., - А.Асалыоглу
11:38  The Hill: Каковы истинные намерения Ким Чен Ына?
11:36  Кровь на дороге. В Таджикистане впервые атаковали иностранных туристов
11:33  Елбасы в этом году отдыхает в турецком Бодруме
11:31  Россия отменила транзитные и портовые льготы казахстанскому углю
11:29  "Семья" белок. В Алматы появились новые загадочно-уродливые арт-объекты
11:27  Ватикан и глобалисты: Битва за Иерусалим, - А.Никишин
08:19  Мелочь какая: Казмининвест не признает выявленные на миллиарды нарушения, - А.Урманов
08:10  Демократия от "красных кхмеров". Пол-потовцы взяли все места в новом парламенте Камбоджи
08:06  США пора вернуть Техас и Калифорнию, - В.Малышев
08:01  Конца торговой войне между США и Китаем не видно, - "Къ"
07:30  Корпус стражей нефтяного экспорта, - Евг. Сатановский
07:23  БРИКС: Глубинные смыслы. Какой будет новая мировая валютная система? - Михаил Хазин
07:18  У Ашхабада появился шанс продавать свой газ России, - В.Панфилова
07:09  США хотят предотвратить крен талибов в сторону России, - И.Субботин
Понедельник, 30.07.2018
21:55  МВД Таджикистана: силовики убили двух подозреваемых в смертельном наезде на группу иностранных туристов
21:02  Китай завоевывает океан, - Александр Мозговой
19:28  В Узбекистане стоимость отечественных автомобилей повысится на 14%
19:26  Йемен. Нефтяная приманка для империалистов, - С.Кожемякин
19:15  Никакая катастрофа экономике Узбекистана не угрожает! - академик Р.Абдуллаев
16:14  Деятельность БРИКС приобретает новые черты (окончание), - А.Мезяев
16:12  Украинский новояз как эксперимент над народом, - В.Катасонов
16:04  7 причин восстания 1916 года в Кыргызстане, - Зайраш Галиева
15:02  В МО РФ восстановлено Политуправление. Первым главкомом стал экс-командующий войск в Сирии генерал Картаполов
14:00  Washington Times: Иран оказался умнее Трампа
13:59  Global Times: Пакистан может изменить свое отношение к Китаю?
13:57  Эрдоган и Трамп: кто первым принесет жертву? - С.Тарасов
13:55  Последние российские кинофильмы о Золотой орде - смесь шовинизма и глупости, - Бахромхонтура Махдумзод
08:02  Ни газа, ни пастора, ни истребителей. Эрдоган не намерен ни в чем уступать США, - С.Строкань
07:58  Кто такие татары (история), - Р.Хакимов
07:50  Правда и мифы об "Актабан шубырынды" (Джунгарском нашествии) на Казахстан, - М.Томпиев
07:34  Казус Хачатурова как фактор растущей неопределенности в российско-армянских отношениях, - А.Арешев
07:21  Власти Узбекистана закрыли телеканал STV за "безнравственность" (полезный опыт)
07:17  Антигазпромовская коалиция перемещается на юг Европы, - А.Башкатова
07:14  Башар Асад почти решил для себя курдский вопрос, - В.Мухин
07:12  Пути России, Турции и Ирана в Сирии расходятся все дальше, - И.Субботин
01:49  Ажыбото Абдилгани уулу избран новым ханом Памирских кыргызов. 21 век на дворе...
00:26  Хакеры сводят дебет с кредитом. Для хищения средств они создают сайты для бухгалтеров
00:22  Средний класс России оказался нищим: почему властям выгодны бедняки и олигархи
00:20  Сын за отца. Как больной ребенок стал заложником руководства Таджикистана
Воскресенье, 29.07.2018
21:30  "К нам приехал...". В Узбекистан вернулся "авторитетный" бизнесмен Гафур Рахимов
20:45  Киргизия выразила Белоруссии протест из-за бывшего премьера Данияра Усенова
20:02  Ордабасинский районный аким Туркестанской области Казахстана задержан при получении взятки
18:04  Послом Туркменистана в Узбекистане назначен Язгулы Маммедов
12:07  Мисс СНГ-2018 выбрали украинку Татьяну Акуленко (видео)
12:05  Индия закупила у России 48 вертолетов Ми-17. Это - прорыв
07:43  В Иссык-Куле утонул мастер спорта по дзюдо Нурсултан Сталбек уулу
07:39  Данияр Усенов умер в 2013 году в Малайзии, - паясничает беглый экс-премьер Киргизии Д.Усенов в Белоруссии
07:30  Казахстанцев обязали отдавать деньги с продажи квартир, машин в ЕНПФ
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
США хотят предотвратить крен талибов в сторону России, - И.Субботин
07:09 31.07.2018

Вашингтон замыкает на себе все каналы связи с боевиками
Игорь Субботин
30.07.18

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) положительно оценило итоги прямых переговоров с властями США, состоявшихся на минувшей неделе в Катаре. Участвовавший во встрече представитель боевиков рассказал о "дружеской атмосфере", в которой прошел диалог. Контакты в Дохе, так и не подтвержденные Госдепом, в экспертной среде считают признаком твердого намерения Соединенных Штатов помешать возможному сближению талибов с другими игроками, в числе которых – Россия.

"Дружеская атмосфера" и "позитивные сигналы" – именно так в "Талибане" суммируют итоги прямых переговоров с властями США, которые состоялись в столице Катара на минувшей неделе. "Это нельзя называть мирными переговорами, – заявил Reuters участник диалога со стороны талибов. – Это серия встреч для начала переговоров – формальных и целенаправленных. Мы условились встретиться скоро и решить афганский конфликт через диалог". Источник агентства в "Талибане" подтвердил, что в Дохе, где долгое время работало представительство группировки, не было делегатов от официального Кабула. По его словам, встреча в Катаре проводилась с санкции высшего руководства "Талибана". На повестке стояли вопросы об участии талибов в политической жизни страны, а также о так называемых зонах безопасности – афганских провинциях, где членам группировки и их семьям может быть гарантирована неприкосновенность.

Идея создать тихую гавань для талибов не нова. Ее сторонники уверены в том, что обеспечение боевиков гарантированными убежищами даст возможность вытянуть "Талибан" с территории Пакистана, где он, как считается, находит укрытие и получает масштабную поддержку на уровне силовых ведомств. Если президент Афганистана Ашраф Гани не высказывался критически по поводу этой инициативы, то глава исполнительной власти Абдулла Абдулла выступал категорически против.

О контактах американского руководства с противниками официального Кабула в Катаре стало известно из публикации Wall Street Journal. По данным издания, власти США в эмирате представляла первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Газета уточняла, что Вашингтон хочет предпринять посреднические усилия для начала полномасштабного диалога между афганским правительством и боевиками. В самом американском дипломатическом ведомстве отказались подтверждать факт встречи в Катаре, указав лишь на то, что руководство США рассматривает все возможные варианты разрешения кризиса в Исламской Республике. "Любые переговоры по поводу политического будущего Афганистана будут проводиться между "Талибаном" и афганским правительством", – заявили в Госдепе. Ранее талибы настаивали на переговорах исключительно с США, отказывая Кабулу в политической самостоятельности.

На фоне сообщений о начале прямых переговоров пресса тиражирует предположения, что в скором времени американская администрация решится на пересмотр афганской стратегии, представленной президентом Дональдом Трампом в прошлом году. Сразу несколько чиновников рассказали Reuters о том, что Белый дом попросил их подготовить обзор действующей стратегии по Афганистану и Южной Азии, который будет включать в том числе анализ результатов расширения американского присутствия на территории Исламской Республики. Это, как предполагают источники агентства, может привести к перемене в политике Соединенных Штатов. Чиновники утверждают, что Трамп испытывает разочарование в связи с неэффективностью своего подхода к афганской проблеме. Впрочем, в Пентагоне слухи о готовности сменить стратегию опровергают, уточняя, что обзор нужен всего лишь для работы над ошибками.

"У меня есть подозрение, что это продолжение той политики или тех колебаний, которые всегда происходят с США, – заявил "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, комментируя слухи о пересмотре американской стратегии. – Сначала они идут на усиление в военном плане, потом в какой-то промежуток времени происходит (военное. – "НГ") ослабление, и упор делается на переговорный процесс. Потом все возвращается на свои места. Если посмотреть на политику США за 10–15 лет, можно сделать вывод, что все повторяется и в целом с динамикой ничего не происходит. Конечно, хочется, чтобы это привело к результатам и стабильности. Мне кажется, что, наверное, США все-таки поняли, что жесткая политика провалилась, поэтому они опять делают упор на переговорный процесс. С другой стороны, прямой переговорный процесс приведет к тому, что талибы будут меньше общаться с другими странами, в частности со странами региона".

Не исключено, что начало прямых переговоров повлияет на качество диалога между российской стороной и "Талибаном", говорит эксперт. "Подозреваю, что это и является одной из основных целей США – не допустить сближения талибов с региональными странами, в том числе с Россией, точнее – с Китаем и Россией, – заявил Нессар. – За последние два года было много заявлений о сближении России и талибов, и США даже не скрывают, что это является предметом их озабоченности". Эксперт допускает, что разговор с региональными игроками руководство "Талибана" использует как инструмент в переговорах с Соединенными Штатами. Впрочем, Нессар отмечает и то, что сообщения о близости талибов к Москве во многом недостоверны. "С моей точки зрения, все контакты, которые имеются между талибами и Россией, преувеличиваются", – пояснил аналитик.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533010140
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  