 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МВД Таджикистана: силовики убили двух подозреваемых в смертельном наезде на группу иностранных туристов
21:55 30.07.2018

МВД Таджикистана сообщает о задержании еще троих подозреваемых в причастности к гибели иностранных туристов, сообщает пресс-служба МВД страны.

По показаниям ранее задержанного гражданина Х.Абдусамадова, жителя города Душанбе, задержаны еще двое жителей города Куляба и житель района Джайхун. По данным ведомства, подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок, при задержании двоих из них убили.

В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию других членов преступной группировки, отмечается в заявлении правоохранительного ведомства.

По предварительной версии на группу иностранных туристов совершила наезд автомашина марки "ДЭУ Леганза" под управлением 21-летнего жителя города Нурека Джафариддина Юсуфова.

После происшествия автомашина скрылась с места происшествия.

Напомним, накануне на на территории джамоата Себистон Дангаринского района по, невыясненным, пока обстоятельствам погибли четверо иностранных туристов – двое граждан США и двое граждан Голландии. Еще трое туристов получили ранения.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на поиски и поимку преступников были брошены все имеющиеся силы.

Источник - ca-news.org
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