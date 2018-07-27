МВД Таджикистана: силовики убили двух подозреваемых в смертельном наезде на группу иностранных туристов

21:55 30.07.2018 МВД Таджикистана сообщает о задержании еще троих подозреваемых в причастности к гибели иностранных туристов, сообщает пресс-служба МВД страны.



По показаниям ранее задержанного гражданина Х.Абдусамадова, жителя города Душанбе, задержаны еще двое жителей города Куляба и житель района Джайхун. По данным ведомства, подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок, при задержании двоих из них убили.



В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию других членов преступной группировки, отмечается в заявлении правоохранительного ведомства.



По предварительной версии на группу иностранных туристов совершила наезд автомашина марки "ДЭУ Леганза" под управлением 21-летнего жителя города Нурека Джафариддина Юсуфова.



После происшествия автомашина скрылась с места происшествия.



Напомним, накануне на на территории джамоата Себистон Дангаринского района по, невыясненным, пока обстоятельствам погибли четверо иностранных туристов – двое граждан США и двое граждан Голландии. Еще трое туристов получили ранения.



Ранее сообщалось, что по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на поиски и поимку преступников были брошены все имеющиеся силы. Источник - ca-news.org

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