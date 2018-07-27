Китай завоевывает океан, - Александр Мозговой

21:02 30.07.2018 Пекин осуществляет беспрецедентное наращивание военно-морской мощи



Об авторе: Александр Федорович Мозговой – независимый журналист.

27.07.2018



В китайском городе Даляне, основанном на побережье Желтого моря в 1898 году подданными Российской империи под названием Дальний, 3 июля для ВМС Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) одновременно были спущены на воду два эсминца УРО типа 055. Это третий и четвертый корабли в серии. Головной, получивший название "Наньчан", был спущен на воду в Шанхае в июне прошлого года, а второй – там же в конце апреля нынешнего. В различных стадиях сборки находятся еще как минимум два "ноль пятьдесят пятых", а всего планируется построить 16 таких кораблей.



СУПЕРЭСМИНЦЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



При длине 180 м они по водоизмещению (порядка 13 000 т) превосходят американские крейсера УРО типа "Тикондерога" (9800 т). Они несут автоматическую систему боевого управления "Божественный щит", аналогичную американской АСБУ "Иджис", которая позволяет обнаруживать воздушные, космические и морские цели, а также наводить на них оружие. На "Наньчане" и других кораблях серии оно размещается преимущественно в двух блоках универсальных вертикальных пусковых установок (УВП). Носовой рассчитан на 64 ячейки, а в средней части надстройки – на 48. То есть суммарно имеется 112 ячеек. Это на 10 меньше, чем на "тикондерогах", но на 16 больше, чем на новейших американских эсминцах типа "Арли Берк" (DDG 51 Flight IIA).



ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1



Ассортимент вооружения, которое получат китайские корабли, будет более разнообразным, чем на американских. Помимо ЗУР средней дальности HQ-16C или HQ-16D на базе российского "Штиля" и ЗУР большой дальности HQ-9B, способных поражать воздушные цели на дистанции до 200 км, противовоздушный и противоракетный "зонтик" обеспечат ЗУР HQ-26 "Красный флаг-26", предназначенные для уничтожения баллистических целей на высотах более 400 км. В тех же ячейках найдут место противокорабельные ракеты (ПКР) YJ-18A и YJ-83, а также дальнобойные крылатые ракеты CJ-10 для нанесения ударов по наземным объектам. Есть и противолодочные управляемые ракеты (ПЛУР) CY-5. Для защиты от субмарин имеются также торпедные аппараты, РБУ и два вертолета с размещением в ангаре. Для обороны ближнего рубежа с воздуха есть ЗРК малой дальности HHQ-10 в поворотной 24-зарядной пакетной пусковой установке и 30-мм одиннадцатиствольная установка H/PJ-11 с темпом стрельбы 10 тыс. выстрелов в минуту. С ее помощью можно поражать на дальности 4,8 км цели, летящие со скоростью 4 Маха с вероятностью их уничтожения 96%. Главный же артиллерийский калибр представлен 130-мм одноствольной универсальной установкой H/PJ-38, способной стрелять управляемыми снарядами.



Четыре газовые турбины QC280 мощностью по 38 000 л.с. разгонят корабли до 35 узлов. Суммарная мощность энергоустановки – 112 МВт – избыточна, но позволит устанавливать в перспективе на эсминцах оружие направленной энергии (лазеры и микроволновые агрегаты), а также рельсотроны, которые уже проходят испытания на китайских кораблях.



Как мы убедились, эсминцы типа 055 могут выполнять широкий спектр задач, в том числе ПВО-ПРО, ПЛО, радиоэлектронной борьбы, нанесения ударов по корабельным группировкам противника и по береговым целям. Но наиболее важной миссией этих эсминцев станет эскортирование авианосцев в океанской зоне.



ФЛОТ НАРАЩИВАЕТ МУСКУЛЫ



Одновременно для ВМС НОАК продолжается строительство эсминцев УРО типа 052D водоизмещением 7500 т и длиной 157 м, тоже с китайским "Иджисом". Они, конечно, уступают кораблям проекта 055. В их УВП помещается 64 ячейки с ракетами. Но номенклатура оружия широка: от ПЛУР и ЗУР до ПКР и крылатых ракет для поражения береговых целей. Разумеется, они дешевле "ноль пятьдесят пятых". Поэтому их планируется приобрести 26 единиц, а также закупить корабли улучшенной версии 052Е. С 2014 года в строй вошли девять эсминцев УРО типа 052D, еще четыре проходят испытания или спущены на воду. Один из эсминцев – "Хэйфэй" – вместе с фрегатом "Юньчен" типа 054А принимал участие в главном параде по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в июле прошлого года и заслуженно привлек внимание понимающей толк в военно-морском деле публики.



В 2004-2015 годах ВМС НОАК пополнили шесть эсминцев типа 052С. Они по боевому потенциалу уступают кораблям типа 052D и тем более 055. Но именно на них прошли обкатку "иджис-технологии" и другие новации. Однако это не опытовые корабли, а в полной мере боевые. Они исправно несут службу в Мировом океане.



ЭКСПАНСИЯ ПОДНЕБЕСНОЙ



Современная судостроительная промышленность КНР, занимающая уже много лет первое место в мире по сданному заказчикам тоннажу, предлагает на рынке танкеры и газовозы, пассажирские лайнеры и контейнеровозы, суда "ро-ро" и спецназначения. Китайские корабелы сегодня могут строить надводные корабли и подлодки всех классов. Например, 22 июня с.г. со значительным опережением графика завершил заводские ходовые испытания авианосец типа 001А, заложенный в ноябре 2013 года и спущенный на воду в апреле 2017 года. А в Даляне развертываются работы по сборке третьего авианосца – со сплошной полетной палубой и катапультами. Счет же новейших фрегатов типа 054А (в этом месяце спущен на воду 30-й корабль этой серии), корветов типа 056 и ракетных катеров типа 022 ведется на десятки единиц.



У КНР есть практически неограниченные возможности по дальнейшему наращиванию военно-морской мощи. ВМС НОАК уже сейчас по количеству вымпелов превосходят ВМС США, но уступают им по числу кораблей океанской зоны и атомных подлодок. Учитывая высочайшие темпы военно-морского строительства в Китае, можно утверждать, что это отставание будет преодолено, причем не в самые долгие сроки.



Китайские судостроители практически вытеснили Россию с мирового рынка морских вооружений. Теперь они настойчиво выживают с него и своих западноевропейских коллег. В чем причина успеха? В широком спектре предложений: от малых патрульных катеров до подводных лодок и фрегатов, в гибкой маркетинговой и ценовой политике.



Приведем один пример. Бангкок долго размышлял, какие дизельные субмарины приобрести для своего флота. Уж очень заманчивыми были предложения зарубежных производителей. А Вашингтон давил на тайцев, чтобы те не имели военно-технических связей с КНР. Со всеми колебаниями покончил Пекин, предложивший таиландскому Королевскому флоту три подлодки типа S20 – экспортной версии строящихся для ВМС НОАК НАПЛ типа 039A/041 "Юань". Схема сделки оказалась убедительно проста: две лодки поставляются за деньги, а третья передается задаром – в качестве бонуса, то есть подарка. Кто же не согласится на такие условия?



ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ОКОМ



РУКОВОДСТВА



Самое пристальное внимание военно-морскому строительству уделяет руководство Китая. В декабре 2011 года тогдашний председатель КНР Ху Цзиньтао, выступая перед высшими военными руководителями страны, заявил, что флот должен "ускоренными темпами вести модернизацию, а также собрать все силы для подготовки к войне". Как мы теперь видим, это были не пустые слова.



Приемник Ху Цзиньтао – председатель Си Цзиньпин, не успев еще освоить свой рабочий кабинет, в начале апреля 2013 года отправился на базу Южного флота Санья на острове Хайнань, где в туннелях, вырытых в скалах, обитают атомные подлодки стратегического назначения типа 094 "Цзинь". ПЛАРБ этого проекта несут по 12 БРПЛ JL-2 с дальностью стрельбы 7400 км, то есть они могут от своих берегов наносить ядерные удары по континентальной части США.



В тот раз Си Цзиньпин, окруженный телеоператорами, не стал произносить никаких речей, но охотно позировал за окуляром командирского перископа. А вот после посещения 11 июня с.г. в главной базе Северного флота Циндао одной из новейших многоцелевых АПЛ типа 093G "Шань" (эта субмарина является носителем крылатых ракет большой дальности) с бортовым номером 419 председатель КНР провел совещание с военачальниками высоких рангов. На этом форуме он говорил о "необходимости новых подходов в меняющихся условиях для национальной безопасности", об "ускорении подготовки к вооруженной борьбе и наращивании боевого потенциала". Глава КНР, КПК и председатель Центральной военной комиссии указал на повышение требований к подготовке кадров, особенно командирских. Он подчеркнул, что в ВМС НОАК "необходимо создать элитные морские силы для решительного выполнения различных миссий, порученных партией и народом". У КНР, безусловно, имеются все возможности для формирования таких сил.



Это еще раз было продемонстрировано на беспрецедентном военно-морском параде в Южно-Китайском море 12 апреля с.г. Растянувшись на многие мили двумя колоннами перед эсминцем "Чаньгша" типа 052D, на котором держал свой флаг председатель Си, прошли 48 новейших боевых кораблей, подлодок и вспомогательных судов. В их числе были 6 атомных ПЛ стратегического и многоцелевого назначения, 6 НАПЛ, авианосец, 11 эсминцев УРО, 3 фрегата, 8 корветов, по 2 десантно-вертолетных корабля-дока и больших десантных корабля. 76 самолетов и вертолетов базовой и палубной авиации прочертили небо. В этой демонстрации морской мощи были задействованы около 10 тыс. военнослужащих.



А ЧТО В РОССИИ?



В этой связи нельзя не вспомнить, что год назад президент Владимир Путин подписал Указ № 237 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года". В этом документе много правильных слов и положений. Как они выполняются и будут ли выполняться вообще, другой вопрос. И еще одно обстоятельство. Известно, что ложка дегтя портит бочку меда. И в Указе № 237 такая "ложка дегтя" содержится. В части, где речь идет о приоритетах в области военно-морской деятельности, говорится, что "Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям". В другой главе документа, посвященной показателям эффективности мер по реализации госполитики в области военно-морской деятельности, на первое место поставлен "уровень оснащенности Военно-морского флота современными вооружением, военной и специальной техникой, обеспечивающий ему второе место в мире по боевым возможностям".



Интересно, заглядывали ли авторы этих утверждений в специализированные военно-морские справочники или хотя бы в Интернет? Похоже, что нет. На каких местах, по их логике, в этой конфигурации находятся ВМС США, КНР и России? Нашему ВМФ нужно не пьедесталы делить, а всерьез заняться военно-морским строительством, направления которого обозначены, кстати, в том же 237-м Указе. Источник - НВО

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