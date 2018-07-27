В Узбекистане стоимость отечественных автомобилей повысится на 14%

19:28 30.07.2018 Повышение стоимости автомобилей связано с низкой загрузкой Асакинского завода



В Узбекистане с 1 августа 2018 года стоимость автомобилей компании GM Uzbekistan будет повышена на 14%, сообщает 30 июля издание "Газета.uz" со ссылкой на председателя правления "Узавтосаноат" Шавката Умурзакова.



По его словам, компания представит в 2019 году населению республики скидки на свои автомобили. Глава "Узавтосаноат" объяснил, что причина повышения стоимости автомобилей связана с низкой загрузкой Асакинского завода.



Как сообщало ИА REGNUM, в июле GM Uzbekistan поднял стоимость своих автомобилей, продаваемых в России. В частности, стоимость седана Nexia и хетчбека R2 увеличилась на 50 тыс. рублей. Источник - REGNUM

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