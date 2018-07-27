Йемен. Нефтяная приманка для империалистов, - С.Кожемякин

19:26 30.07.2018 Нефтяная приманка для империалистов



Боевые действия в Йемене вступили в новую стадию. Стремясь задушить повстанческое движение, арабская коалиция не останавливается перед огромными жертвами среди мирного населения. В Ливии углубляется раскол между центрами власти, а западные державы угрожают стране новой агрессией.



Провал "Золотой победы"



Никто и никогда не узнает, что снилось жителям дома в Амране - городе на северо-западе Йемена, - когда на рассвете 26 июня в него попала саудовская бомба. В результате авианалета погибли 9 человек. Все они, включая маленьких детей, были членами одной семьи. Каждый день под бомбами и ракетами в стране гибнут ни в чем не повинные люди, ежемесячный счет жертв идет на сотни. Вот в Ходейде ракетой уничтожен автобус с беженцами, 8 погибших… В Таизе разбомблена ферма, 10 жертв, в основном дети… В Хадже целью авиаударов стала свадебная церемония, 23 человека убиты, 63 ранены, причем барражировавшие самолеты долгое время не давали забрать пострадавших.



Положение таково, что даже Международный комитет Красного Креста вынужден отозвать своих сотрудников из-за угрозы их жизням. Но еще страшнее гуманитарная катастрофа, проявляющаяся в голоде и эпидемиях. Как сообщил 19 июля Детский фонд ООН, за последние 13 месяцев в стране зафиксирован 1 миллион 118 тысяч случаев заболевания холерой, 2,3 тысячи человек спасти не удалось. Каждый день от голода и спровоцированных им болезней умирают в среднем 130 детей.



Эта чудовищная ситуация полностью рукотворна. Коалиция во главе с Саудовской Аравией не только подвергает



Йемен постоянным бомбардировкам и обстрелам - она блокирует доставку гуманитарной помощи. "Этот искусственно созданный гуманитарный кризис нельзя игнорировать, - говорится в докладе международной правозащитной организации "Эмнести Интернэшнл". - Мир должен перестать смотреть в другую сторону, в то время как жизнь медленно задыхается в Йемене".



Но даже та тончайшая струйка помощи, которая доходит до страдающих жителей, может быть полностью перекрыта. В июне коалиция начала наступление на Ходейду - крупнейший йеменский порт на берегу Красного моря. Именно через него в страну поступает почти 90 процентов гуманитарных грузов. Собрав внушительный военный кулак, состоящий из саудовских ВВС, сухопутных подразделений Объединенных Арабских Эмиратов и многочисленных наемников, агрессор стал вгрызаться в оборону хуситов с юга, вдоль морского побережья. В своем успехе он был уверен, недаром наступлению было присвоено хвастливое название "Золотая победа". В предвкушении триумфа в Йемен вернулся марионеточный президент Мансур Хади, который больше трех лет отсиживался в Эр-Рияде. "Час победы близок!" - вещал он, правда, опасаясь покидать тщательно охраняемый правительственный комплекс в Адене.



Однако, несмотря на внушительное превосходство в живой силе и особенно в технике, наступление захлебнулось. За несколько недель коалиции удалось занять лишь аэропорт и южные окраины Ходейды, которые хуситы смогли вскоре отбить. Оккупанты понесли тяжелые потери. Среди погибших оказался даже замначальника генштаба ОАЭ Исса Сайф аль-Мазруйи.



Не помогли ни варварские бомбардировки, ни блокада. В Ходейде убиты сотни мирных жителей, свыше 120 тысяч беженцев покинули город. По данным Всемирной организации здравоохранения, существует риск для жизни 1,6 миллиона человек, проживающих в самой Ходейде и соседних с ней районах. "Больницы закрыты, нет электричества, - описывают ситуацию волонтеры. - Те, у кого есть работа, кормят по две-три семьи. Улицы полны нищих, которые делятся последним с теми, у кого нет совсем ничего".



События в Йемене в очередной раз продемонстрировали слабость так называемого международного сообщества в лице ООН. Участники коалиции полностью игнорируют призывы к прекращению огня и началу переговоров. Само наступление стало демонстративным вызовом ООН. Оно началось за считанные дни до того, как спецпосланник генерального секретаря Мартин Гриффитс собирался представить новый план урегулирования на закрытой встрече Совета Безопасности. Документ предусматривал прекращение бомбардировок Йемена арабской коалицией. В свою очередь хуситы долж-ны были прекратить ответные пуски баллистических ракет по Саудовской Аравии. Но если повстанцы, по словам самого Гриффитса, всячески приветствуют начало мирного процесса, то их враги нацелены на продолжение войны. Мансур Хади, а на самом деле его покровители, выдвигает заведомо неприемлемые условия для начала переговоров - уход хуситов из крупных городов и сложение оружия.



Нет уверенности и в успехе плана по Ходейде. Согласно предложению спецпосланника, портовый город должен перейти под управление ООН. Хуситы в целом одобрили план, но потребовали создать совместную администрацию с их участием. И это вполне обоснованно, учитывая коварство интервентов. Последние же продолжают настаивать на полной демобилизации хуситов, явно рассчитывая переступить через ООН и занять ключевой регион.



Все более открытым становится участие в конфликте США. В самом Йемене, а также в приграничных районах Саудовской Аравии создано несколько баз беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых американские специалисты наводят саудовскую авиацию на цели. Кроме того, недавно администрация Дональда Трампа поручила Пентагону ускорить военные поставки Эр-Рияду. Сам глава американского минобороны Джеймс Мэттис повторяет набившие оскомину заявления о том, что хуситов вооружает Иран. А потому, считает он, ситуация в Йемене "должна быть как можно скорее поставлена под контроль".



Шанс выступить посредником появился у России. 19 июля стало известно, что руководитель Верховного политического совета (правительство хуситов) Махди аль-Машат обратился к Москве с призывом оказать содействие в прекращении конфликта. "Война против Йемена ведется без какого-либо предлога или юридического обоснования, вопреки Уставу ООН, с нарушением международного права", - указал в своем послании аль-Машат. Также он выразил надежду, что Россия использует свое влияние для остановки агрессии и "обеспечит достижение справедливого и всеобъемлющего политического урегулирования, безопасности и стабильности в Йемене".



Эта надежда, скорее всего, напрасна. Российские власти ограничиваются выражениями "серьезной озабоченности" и не собираются в чем-либо перечить Саудовской Аравии. Выгода от нефтяного альянса Москвы и Эр-Рияда, контуры которого оформились еще два года назад, перевешивает и страдания йеменского народа, и возможность вернуться в регион, где было велико влияние Советского Союза.



Но решимость хуситов сражаться с агрессией это вряд ли ослабит. За последние недели во многих провинциях страны прошли демонстрации и племенные сходы, участники которых поклялись до победы защищать свободу и достоинство. К всеобщей мобилизации призвал соотечественников и лидер движения хуситов Абдель-Малик аль-Хуси.



Борьба за "черное золото"



В отличие от йеменского, ливийский конфликт сейчас не проявляется столь остро, однако прогрессирующий распад страны все более очевиден. Напомним, что еще несколько лет назад здесь оформились два основных центра власти. Во-первых, западный, с центром в Триполи, где базируется признанное ООН и большинством стран правительство во главе с Фаизом Сараджем. Во-вторых, восточный - Палата представителей и временное правительство в Тобруке. Последние опираются на Ливийскую национальную армию (ЛНА) - единственное в стране регулярное воинское формирование под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.



Попытки примирить два лагеря пока безуспешны. Заключенные в 2015 году Схиратские соглашения не признаны Тобруком, который отказал правительству Сараджа в легитимности на том основании, что оно составлено из радикальных исламистов. Очередные переговоры прошли в конце мая в Париже при посредничестве ООН и президента Франции Эмманюэля Макрона. В них участвовали все самые заметные фигуры ливийской политики, включая Сараджа, Хафтара, спикера Палаты представителей Агилу Салеха и т.д. Принятая по итогам переговоров совместная декларация предусматривает проведение конституционной реформы, а также президентских и парламентских выборов, намеченных на 10 декабря этого года. "Состоявшаяся встреча имеет историческое значение, - заявил по этому поводу Макрон. - Нас всех объединяет чувство ответственности и осознания неотложной необходимости найти как можно скорее политическое решение для Ливии".



Однако последующие события показали хрупкость всех деклараций. В середине июня отряды боевиков напали на нефтяные объекты на берегу залива Сидра и выбили оттуда подразделения ЛНА. Ими командовал Ибрагим аль-Джадран - бывший главарь "Гвардии защиты нефтяных объектов". Это сколоченное из наемников ополчение до 2015 года контролировало ряд месторождений и нефтеналивных портов, а после изгнания превратилось в сборище "солдат удачи", выполняющих грязные поручения высокопоставленных покровителей.



Атаки привели к резкому - с 1,1 миллиона до 240 тысяч баррелей - падению суточного объема экспорта нефти. Лишь к концу июня войска Хафтара окончательно выбили боевиков. После этого представители фельдмаршала сообщили, что отныне все поставки нефти будут контролироваться Тобруком. "Ни один танкер не сможет зайти в порты без его разрешения", - заявил бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.



Серьезность этого шага объясняется следующим. Несмотря на то, что военную защиту нефтяных объектов осуществляет ЛНА, официальным оператором всей инфраструктуры является Национальная нефтяная корпорация со штаб-квартирой в Триполи. Подчиняется она правительству Сараджа, но в Тобруке называют ситуацию несправедливой. Там считают триполийские органы власти нелегитимными и подчеркивают, что деньги от продажи сырья идут на финансирование боевиков-исламистов. В том числе тех, которые недавно напали на нефтяные объекты. В связи с этим ЛНА и Палата представителей не только взяли под свой контроль экспорт нефти, но и объявили о создании специальной комиссии, которая должна выяснить все обстоятельства июньских атак.



Эти решения вызвали резко отрицательную реакцию как в Триполи, так и на Западе. В распространенном заявлении госдепартамента США была выражена глубокая озабоченность лишением контроля над портами Национальной нефтяной корпорации, которая, как указывают в Вашингтоне, наделена этим правом резолюциями Совбеза ООН. Еще более жестким стало послание Дональда Трампа, адресованное Сараджу и Агиле Салеху. Согласно утечкам в СМИ, американский президент обвинил политиков в неспособности решить проблемы с бесперебойной поставкой нефти и пригрозил применением силы для восстановления порядка в Ливии. После этого Тобрук был вынужден отыграть назад. 11 июля там объявили о возвращении нефтяных объектов под юрисдикцию Триполи.



Угрозы Трампа - не единственное свидетельство подготовки сценария интервенции. То, что она может быть прикрыта внешне благопристойной оболочкой вроде "защиты месторождений" или "ограничения незаконной миграции", дела не меняет. Фаиз Сарадж уже допустил приглашение подразделений итальянской армии для защиты ливийских границ. По некоторым данным, военные из этого государства расквартированы на авиабазе вблизи города Гат на юго-западе Ливии, что вызвало протесты местных жителей. Командование ЛНА назвало эти шаги нарушением суверенитета и обещало принять все меры для его защиты. Впрочем, в Тобруке также не гнушаются иностранной военной помощью. На стороне Хафтара действуют французский спецназ, египетская авиация и инструкторы из ОАЭ.



В ближайшее время обстановка в Ливии может обостриться. Оба центра власти настроены по отношению друг к другу крайне воинственно. За этим, безусловно, скрываются интересы зарубежных игроков. На прошедшей 18 июля в Тунисе встрече с представителями ряда иностранных государств Сарадж заклеймил "подрывные действия Тобрука", срывающие парижские договоренности, и призвал к формированию единой международной позиции. А его оппонент Агила Салех заявил о праве Ливийской национальной армии начать освобождение Триполи от "незаконного режима".



Нефть, которая при Муамаре Каддафи позволила Ливии стать богатейшим государством, теперь, подобно крови, привлекает к себе многочисленных империалистических стервятников. Они готовы рвать страну на части, не беспокоясь о ее будущем.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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