 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Деятельность БРИКС приобретает новые черты (окончание), - А.Мезяев
16:14 30.07.2018

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 29.07.2018 |

Объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки ставит целью международную координацию в сфере политики

На 10-м саммите БРИКС, состоявшемся 25-27 июля в Йоханнесбурге (Южная Африка), основными вопросами стали противодействие односторонним подходам в мировых делах, защита многосторонней практики международных отношений, использование преимуществ четвертой цифровой промышленной революции.

В Йоханнесбургской декларации, принятой по итогам саммита, страны БРИКС подтвердили свою приверженность ООН как универсальной многосторонней организации, на которую возложен мандат по поддержанию международного мира и безопасности, содействию глобальному развитию, защите прав человека, а также приверженность укреплению многосторонних международных институтов в целях обеспечения их потенциала в области комплексного решения глобальных проблем.

Страны БРИКС привержены формированию более честного, справедливого и представительного многополярного мирового порядка. Они призвали международное сообщество к созданию подлинно широкой международной контртеррористической коалиции, поддержали центральную роль ООН в этой области, а также подчеркнули, что борьба с терроризмом должна вестись в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, международные нормы в области прав беженцев и международное гуманитарное право, права человека и основные свободы.

Кроме того, заявил на своей пресс-конференции по итогам саммита В.В. Путин, БРИКС направил "мощный сигнал в пользу сохранения ВТО, против протекционизма, изменения правил мировой торговли".

Декларация БРИКС выразила поддержку Астанинскому процессу урегулирования в Сирии. В декларации закреплены российские инициативы о разработке соглашения по информационно-коммуникационным технологиям и создании платформы энергетических исследований.

Были подписаны межправительственные меморандумы по сотрудничеству в области региональной авиации стран БРИКС, меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, меморандум о взаимопонимании в области совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологии "блокчейн" в контексте развития цифровой экономики, соглашение о создании офиса Нового банка развития в Сан-Паулу (Бразилия). Российский президент отметил, что местом размещения следующего регионального офиса может стать Москва. А первым региональным офисом явилось отделение Нового банка развития в Йоханнесбурге.

Говоря о содержании деятельности БРИКС на современном этапе, В. Путин подчеркнул, что если первоначальный замысел этого объединения был чисто экономическим, то сегодня БРИКС приобретает черты международной организации, которая ставит целью координацию деятельности в сфере политики. Совместная борьба с терроризмом, наркоугрозой, распространением оружия массового уничтожения стала основой для координации органов государственной безопасности и разведки. Как провозглашает Йоханнесбургская декларация, "целью сотрудничества объединения являются обеспечение мира, согласия, общего развития и процветания". Уточнены и параметры экономического сотрудничества БРИКС: "коллективное решение модернизации промышленности, развития высоких технологий, повышения конкурентоспособности, улучшение уровня жизни населения".

Появляются признаки если не совместной внешней политики (на том уровне, как она осуществляется в ЕС), то скоординированных внешнеполитических усилий. В своей статье, опубликованной 25 июля в южноафриканском журнале Ubuntu, министр иностранных дел России С. Лавров отметил, что Россия последовательно выступает за наращивание координации стран БРИКС в ООН, в "Группе двадцати", ВТО, МВФ, Всемирном банке, других многосторонних организациях и форумах: "Когда участники объединения говорят "единым и сильным голосом" по ключевым вопросам глобальной политики и экономики, к нему прислушиваются и другие страны. Консолидация наших рядов и объединение усилий – залог обеспечения стабильности на планете, путь к урегулированию острых конфликтов".

В рамках саммита состоялась встреча стран-членов БРИКС с приглашенными главами государств и правительств (формат БРИКС-плюс), в частности Аргентины (действующий председатель G20), Турции (действующий председатель Организации исламского сотрудничества), Ямайки (действующий председатель Карибского сообщества), а также ряда стран Африки.

Во время своего пребывания в Южной Африке президент России провел отдельные двусторонние встречи с главами стран БРИКС, а также с руководителями Аргентины, Анголы, Турции, Замбии, Зимбабве, Того. Отношения России и Африки требуют особого рассмотрения. С одной стороны, признается, что Африка является сегодня самым динамично развивающимся континентом. С другой стороны, пока трудно говорить о том, что отношения России с Африкой развиваются удовлетворительными темпами. Хотя сдвиги есть: в 2017 году товарооборот России со странами Африки увеличился на 25 процентов, поставки продовольственных товаров увеличились на 38 процентов, металлов – на 30, машин и оборудования – на 24.

Российский бизнес пусть медленно, но возвращается в Африку. "Алроса" занимается освоением алмазного месторождения Катока (6% мировой добычи алмазов). В Бурунди запущено совместное предприятие по производству светотехнической продукции. В Сенегале строятся заводы по птице- и рыбопереработке. С Анголой, Мозамбиком и Габоном ведется реализация перспективных нефтегазовых проектов. В целом объем российского содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов.

Ведется, как мы уже писали в статье "Африка ядерная", сотрудничество России с африканскими странами в области атомной энергетики. Однако на этот раз разочаровала Южная Африка. После подписания несколько лет назад соглашения между Россией и РЮА о строительстве АЭС новый президент С. Рамапоса заявил, что правительство страны "не имеет достаточно средств" на ее строительство. Заявление было смягчено замечанием о том, что средств нет "в настоящее время", то есть возможности остаются. По словам С. Рамапосы, российский президент отнесся к такому сообщению спокойно и ответил, что можно вернуться к реализации проекта, когда финансовая ситуация в Южной Африке изменится.

Мы уже отмечали, что объединение БРИКС стало подвергаться активным информационным атакам. Многие из них были специально приурочены к открытию саммита. К этому следует добавить взрыв у посольства США в Пекине, демонстрации протеста против БРИКС в самой Южной Африке.

Взрыв у посольства США в Пекине

Все это тем не менее не меняет общего положительного итога, достигнутого на саммите в Йоханнесбурге. БРИКС постепенно превращается в международную организацию, которая привлекает все больше внимания государств, выступающих за альтернативные формы глобализации на основе равноправия и взаимной выгоды.

Йоханнесбург,
июль 2018 г.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532956440
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