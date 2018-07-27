В МО РФ восстановлено Политуправление. Первым главкомом стал экс-командующий войск в Сирии генерал Картаполов

15:02 30.07.2018 Путин назначил бывшего командующего в Сирии главой нового управления



На официального портале правовой информации появился указ президента России Владимира Путина о назначении генерал-полковника Андрея Картаполова начальников новой структуры Минобороны - главного военно-политического управления.



Ранее Картаполов командовал Западным военным округом, а также был командующим войсками в Сирии. Источник - Московский комсомолец

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