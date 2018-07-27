|В МО РФ восстановлено Политуправление. Первым главкомом стал экс-командующий войск в Сирии генерал Картаполов
15:02 30.07.2018
Путин назначил бывшего командующего в Сирии главой нового управления
На официального портале правовой информации появился указ президента России Владимира Путина о назначении генерал-полковника Андрея Картаполова начальников новой структуры Минобороны - главного военно-политического управления.
Ранее Картаполов командовал Западным военным округом, а также был командующим войсками в Сирии.