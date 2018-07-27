Global Times: Пакистан может изменить свое отношение к Китаю?

13:59 30.07.2018 Что касается Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), в Пакистане никогда не было никаких политических противоречий относительно данного проекта. Удалось достигнуть консенсуса в отношении КПЭК, который был признан мегапроектом, приносящим пользу обеим странам



Избирательная комиссия Пакистана объявила в пятницу, 27 июля, что партия "Движение за справедливость", возглавляемая бывшей звездой пакистанского крикета Имраном Ханом, набрала большинство голосов. Партия "Движение за справедливость" пришла к власти впервые, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.



Учитывая то, что смена руководства в той или иной стране иногда приводила к временному изменению отношения к китайским инвестициям, некоторые западные СМИ стали раздувать тему о том, приведет ли к подобному изменению смена пакистанского руководства. На Западе задались вопросом: изменит ли Хан политику в отношении КНР?



Все китайские исследователи, опрошенные The Global Times, выразили твердую уверенность в том, что связи между Пакистаном и Китаем не претерпят изменений. Поддержка китайско-пакистанских отношений останется ключевым элементом пакистанской дипломатии.



Победа партии "Движение за справедливость" является важным политическим событием. Китай никогда не предпринимал попыток вмешаться во внутреннюю политику Исламабада. Китайско-пакистанские отношения всегда преобладали над внутренними политическими изменениями Пакистана.



Что касается Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), в Пакистане никогда не было никаких политических противоречий относительно данного проекта. Удалось достигнуть консенсуса в отношении КПЭК, который был признан мегапроектом, приносящим пользу обеим странам. Дискуссии относительно КПЭК носят технический характер и не представляют собой препятствие стратегического характера.



Как сообщало, Хан заявил, что он признает важность КПЭК и что Пакистан мог бы поучиться у Китая борьбе с коррупцией и политике, направленной на сокращение уровня нищеты. КПЭК имеет стратегическое значение для обеих стран, он придаст мощный импульс экономическому развитию Пакистана. Западные спекуляции относительно "долговой ловушки" - это проявление политической шумихи, которая должна посеять раздор между Пекином и Исламабадом.



Китай и Пакистан тщательно анализируют соответствующие проблемы задолженности, связанные с двусторонним сотрудничеством, с тем, чтобы долги находились в пределах контролируемого диапазона. Обе страны пользуются высоким уровнем взаимного доверия. Перечисленные факторы обеспечивают беспроблемное двустороннее сотрудничество.



Эксперты считают, что Хану придется заниматься в основном внутренними проблемами, включая внутренний экстремизм, проблемы экономического развития, демографический бум и водный кризис. Очевидно, что экономическое развитие является ключом к решению многих проблем. Китай является самым надежным другом Пакистана, который стремится к стабильности и процветанию Пакистана.



Экономический коридор нельзя создать всего за один день. Китай и Пакистан должны игнорировать провокационные комментарии со стороны Запада, у них нет поводов для разногласий. Пекин должен продолжить свою работу, осуществляя план в соответствии с реальностью, и следить за тем, чтобы проделанная работа соответствовала интересам обеих стран и выполняла конструктивную роль в региональном процветании. Развитие вновь превратится в ключевую тему страны, которая нуждается в поддержке при реализации инфраструктурных проектов. Уменьшение экстремизма в Южной Азии обеспечит яркое и процветающее будущее для Китайско-пакистанского экономического коридора, который дополнительно укрепит связи между Пекином и Исламабадом.



Александр Белов Источник - REGNUM

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