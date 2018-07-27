Последние российские кинофильмы о Золотой орде - смесь шовинизма и глупости, - Бахромхонтура Махдумзод

13:55 30.07.2018 Шовинизм русского кинематографа



В кои веки кинематографисты решили сделать фильмы про Золотую Орду и "сели в лужу плюнув в лицо всем тюркским народам России". Потому что известные тюркские народы страны вплоть до племен Кавказа, Казахстана и Средней Азии, являются осколками Орды Белой и Синей. Российский кинематограф всегда бравировал подспудным расизмом местечкового разлива. Однако наступивший ХХ1 век отметился яростным ожесточением невежественных "киношников" первым делом на символы Золотой Орды, которая в шовинистической ментальности маргиналов ассоциируется со всеми "чурками, заполонившими Россию". Примитивные киношники не знают своей отечественной истории прежде всего в части ее державного становления. Они не знают элементарного исторического факта, что, если бы не пришли в Москву ордынские угланы, никогда бы не было великого государства Московского, превратившегося благодаря тем же служилым дворянам ордынского происхождения в Российскую империю. Возможно сами эти расисты черносотенцы по примеру евреев-выкрестов не хотят признаться себе, что происходят собственной фамилией от служилого дворянства тюркского происхождения. (Баскаков. "Тюркские фамилии в государственности России" Монография, РАН, Москва)



Батухан был самым образованным и умным из всех чингисидов. Наказав достойно зажравшуюся Европу, он вернулся на живописный изгиб Волги, где раскинул свою ставку, превратившуюся в столичный город Сарай (Дворец). Однако он смог абсолютно обособиться от зависимости Каракорума и стать самостоятельным монархом огромной империи. Более того, настолько был искусен как политик, что назначал великих ханов в домене чингисидов Каракоруме, которые впоследствии были ему обязаны своей властью. Хубилайхан, хулагуиды-ильханы, чигатаиды долго привязанные к политике Каракорума не были самостоятельны в своей геополитике. Не зря современные Батухану исторические источники награждают его эпитетом Саинхан, что по-тюркски означает Белый, Богатый, Великий, Мудрый. Именно Батухан возвеличил ничем не выделявшегося владимиро-суздальского князя Ярослава Всеволодовича до уровня великого князя Руси. Историки считают, что Ярослав Второй был завербован монгольской стороной еще до штурма Владимира. Когда же Ярослав прибыл в Каракорум для представления вновь избранному великим ханом Гуюку, мать последнего Туракина с помощью суздальского боярина Федора Яруновича отравила его. Сыновья князя Александр и Андрей везли его тело через пустыню Гоби и Дашти Кипчак для захоронения во Владимире-на-Клязьме. После этого Батухан - сюзерен Александра, которого наградил ярлыком великого князя Владимира и самое пикантное, приблизил его к себе настолько, что произвел обряд посвящения русского князя в чингисиды. Вследствие этого Александр Невский становится "сыном" Саинхана и названным братом его родного сына Сартака, к тому времени такого же взрослого мужчины, женатого и даже среди несториан-христиан в сане диакона, несшего службу. Именно поэтому историки ломают себе голову над вопросом: почему поднялась Москва со всеми ее неудобствами, а не Рязань или Тверь, имеющие более выгодные геополитические потенции?!



Все дело в том, что Москва стала вотчинным уделом Александровичей. Она была превращена в избранный город младшего из них Даниила. Рюриковичи, начиная с Александра Невского вплоть до Ивана Грозного прежде всего в самой ордынской среде считались чингисидами и этой сакральной традиции слепо следовали всегда, что доказывается историей. Например, Дмитрий Донской отважно противостоявший мурзе Мамаю-узурпатору на Куликовом Поле в своих рядах имел больше ордынцев чингисидов. Поскольку в Орде Мамая знали, как нелегитимного временщика, а князь Дмитрий был номинально чингисидом. Аналогичное отношение было к приходу Ивана Грозного брать Казань. Потому что все мурзы понимали это как приход легитимного чингисида за частью своего улуса, принадлежащего ему по праву наследования (так гласит закон Яса). Сопротивлялись ему не признающие монгольские законы мусульманские фанатики как Кул-Гали, проявивший жертвенный патриотизм со своими шагирдами (талибами).



Фильмы "Орда" и "Золотая Орда"



Сначала появился безобразный фильм невежественного сценариста Арабова и безграмотного режиссера Прошкина с не соответствующим контенту коротким названием "Орда". Никто из властных критиков этих маргинальных хулиганов-шовинистов на место не поставил и впоследствии появилась многосерийная "собачья чушь "Золотая Орда" из примитивного ряда современных альтернативных фэнтэзи" на средства зарубежных "духовных растлителей нашего Отечества" наглых и циничных киношников-шарлатанов. Шовинизм фильма Орда проецируется продюсерской православной академией, который входит в одноименный церковный центр. Наверняка там сидят махровые черносотенцы. Режиссер Прошкин воображает столицу Орды марсианским городом во мраке огненного отсвета безвоздушного пространства. За эту ложную и чудовищную ересь Арабов, Прошкин, Хайруллина получили кучу всевозможных премий и призов с обязательным серебряным Георгием церкви. Невежественные церковники типа "профессора" Митрофанова высоко оценили игру актера Суханова, но почему-то ни словом не обмолвились, что он не соответствует образу Алексия 1.



Хотя бы Дмитрия Михайловича Балашова почитайте! Балашов, будучи великим русским писателем изображает Елевферия Федоровича Бяконта натуральным и соответствующим сохранившимся в историографии его описаниям без искажения. Напротив, Арабов с Прошкиным во всем вводят в заблуждение не знающих собственную историю маргинальные слои общества. Даже столица Золотой Орды у них страшная клоака - в то время, когда это была самая богатая и цивилизованная столица Евразии, не уступающая в своем великолепии известным мегаполисам Земли. Город имел знаменитые крытые базары с торговыми рядами на которых было налажено банковское дело, многолюдные просторные бани, водопроводные коммуникации, канализационные коммуникации, фонтанные коммуникации, мечети и церкви, дворцы и караван-сараи, культурные центры и цирк. Разве можно сравнить со столицей Золотой Орды Владимир, Москву, Тверь?!



Не зря уважающие себя историки категорически отказались быть консультантами этих фильмов и каким-либо образом сотрудничать с рабочими группами этих "киношедевров". Ляпов, проистекающих из сценария более, чем достаточно. К этому добавляются грубейшие ошибки режиссуры. Вместе взятое это возносит картины на уровень пошлости. Ордынцы никогда не притесняли православных попов, а тем более митрополита еще со времен Бату и Берке, учредивших православное Крутицкое Подворье столицы Орды с епископом в 1251 году и митрополит Крутицкий до сих пор сидит одесную от патриарха Московского по своему протокольному чину. Даже перешедших на службу в Москву угланов-чингисидов, исповедовавших несторианство и перекрестившихся в православие они не требовали назад. Общение Алексия с Иваном Красным якобы для отправки его в Орду является спорным. Иван 11 (30.03.1326 - 13.11.1359). Князем Москвы был в 1353-1359. Ярлык получил от Джанибека 25.03.1354.



Алексий (1293 - 12.02.1378) также в 1354 поставлен митрополитом Киевским и всея Руси. Крестным отцом новорожденного сына боярина Бяконта был княжич Иван Данилович (будущий московский князь Иван Калита), который воспитал и выучил его в Царьграде. В 1366 будучи правителем при малолетнем Дмитрии митрополит Алексий начал каменное строительство Московского Кремля. Митрополит Алексий 1 до 1360 года благодаря интригам своего коллеги Романа сидел в тюрьме Киева, находившегося под юрисдикцией князя Литвы язычника Ольгерда. Поэтому, когда он добрался до Москвы Иван Иванович уже давно был похоронен, князем был его сын Дмитрий и по уставу управления княжества митрополиту пришлось становиться регентом. Первый Митрополит русской национальности Алексий 1 похоронен в Богоявленском соборе в Елохове (г. Москва).



Была в Золотой Орде женщина изумительной красоты антропологии и конституции. Выдающийся путешественник Ибн Баттута оставил нам ее фотографическое описание. Любой мужчина терял голову увидев этого ангела. Достаточно сказать, что из-за нее сыновья резали отцов, братья братьев. Есть множество ее изображений талантливых художников. В русской историографии она личность известная прежде всего тем, что в нее влюбился первый митрополит из русских людей митрополит Алексий (до него были митрополитами только греки).



Великий хан Узбек подарил любимой жене Тайдуле собственную резиденцию на севере Орды, где она, спасая свою нежную кожу от знойного лета южного Поволжья проводила время с ранней весны до поздней осени. Благодаря постоянному пребыванию Хан-Бикэ Тайдулы здесь ее резиденция превратилась в нынешний город Тула (от имени Тайдула). У нее испортилось зрение, и митрополит Алексий прибыл из Москвы в резиденцию (Тулу), чтобы излечить ее прекрасные глаза. Он смог ее излечить и вернуть ей зрение. Образованный в Царьграде и знакомый с иранской медицинской химией (кимьегар) он промывал больные глаза чистым спиртом и смыл наслоения катаракты. Историография гласит, что в благодарность за исцеление несравненная Тайдула наградила Алексия своей любовью. Для ордынской женщины нравственных барьеров не существовало, по обычаям монголов она прежде всего руководствовалась собственными эмоциями.



С Тайдулой Алексий был знаком уже в первую поездку в Константинополь за местом митрополита в 1353 году. Тайдула была самой красивой женщиной Золотой Орды. Обладала несравненной уникальной женской конституцией "Мриги" о чем можно прочитать даже у Ибн Баттуты. Первоначально она стала жемчужиной гарема великого Узбека - сына Тогрулчи, внука Менгу-Темира, праправнука Батухана. Любой мужчина увидевший ее один раз влюблялся в нее на всю жизнь. Википедия ошибочно зачисляет Тинибека ей в сыновья. На самом деле она не рожала. Тинибек в свою очередь с ней сожительствовал легитимно по законам Ясы в качестве обладателя гарема собственного отца. Его зарезал брат Джанибек (1342-1357) и тоже жил с Тайдулой, а его зарезал собственный сын Бердибек (1357-1359) и ему по законам Ясы досталась желанная тетушка Тайдула. Наконец, появился возлюбленный самой Тайдулы Кульпа, зарезавший Бердибека. Они вместе с Тайдулой сидели на престоле Золотой Орды в 1359-1360 гг. пока их вместе на-пару не зарезали по велению могущественного набиравшего силу мусульманского клира, поставившего на трон Орды Навруза (1360-1361).



Невежественный режиссер-шовинист изображает несравненной красоты Хан-Бикэ Тайдулу от одного вида которой "мертвые выстраивались очередью в могилах" в образе страшненькой асексуальной актрисы. Почему Алексий в фильме немощный старик?! Если он прожил 85 лет, значит в 60 лет не мог быть глубоким стариком, это факт. Почему события фильма происходят в какой-то мрачной клоаке, какой представляет Орду Прошкин, а не в Туле?!



Тайдула большую часть времени жила в своей летней резиденции возможно избегая назойливости мужчин Орды. После Узбека она сожительствовала с двумя его сыновьями и даже с внуком пока не появился безумно влюбленный в нее Кульпа, которого она посадила на трон Орды рядом с собой. В августе 1357 года по настоятельному приглашению Тайдулы митрополит Алексий поехал не в Орду, а в ее летнюю резиденцию недалеко от Москвы (теперь это Тула - сокращенно от Тайдула). Потому что еще со времен Узбека, Тайдула проводила знойное в южных степях время с мая по октябрь в своей северной резиденции подаренной супругом. К этому времени у нее развилась болезнь глаз - разновидность катаракты. Знакомый с иранской медицинской химией Алексий тщательно протирал ее прекрасные глаза чистым спиртом, после чего смазывал творогом и накладывал молодой подорожник с последующей промывкой пробродившей сывороткой. Таким образом "русский колдун" как величали митрополита ордынцы "вылечил Хан-Бикэ, за что она по своему женскому опыту и в благодарность сделала его счастливым мужчиной" как сказано в старой книге. Если божественная Тайдула была женщиной ангельской антропологии и физиологии, и в нее даже влюбился считавшийся святым митрополит Алексий, тогда почему же режиссер-шовинист Прошкин позволил себе изобразить ее образ асексуальной невзрачной актрисой Хайруллиной, которая абсолютно не соответствует образу женщины даже внешностью?!



Это ли не издевательство над памятью великой Хан-Бикэ?!



Где же вы казахские, ногайские, татарские, узбекские патриоты?!



Это же открытый и ничем не завуалированный оскорбительный плевок в вашу сторону!!!



Абсолютный дозволенный дебилизм авторов примитивных "киношедевров Варяг, Коловрат, Золотая Орда, Орда" вводит в заблуждение и без того исторически малограмотное население страны, умышленно плохо обучаемое истории в школе. Однако почему невежественных маргиналов допускают делать кино?!



Куда же смотрит шарлатан министр культуры, сочиняющий аналогичные книжки и подобные сценарии, разоблачительно пойманный на плагиате собственной фальшивой диссертации на степень доктора исторических наук. Русские люди давно отдали на откуп свое Отечество мировому сионизму и теперь от отчаяния необратимой ситуации "де факто", что находятся под его всеобъемлющей властью, всю свою шовинистическую мерзость изливают на младших братьев своих, безответных смирных этносов…



На сценарно-режиссерском факультете мы категорически требуем, чтобы современная поросль киношников не соблазнялась как маргинальное быдло то и дело возникающими модерновыми извращениями "альтернативной истории, фэнтэзи нон фэкшн", предлагаемых агрессивными голливудскими агентами влияния. Однако вылетает в большую жизнь очередная стайка безграмотных невежественных голубей - пустоголовых студентов, украшенных женскими прическами и прободенными ушами и, как правило, рьяно пускается, как и вся рать извращенцев по запретному кругу, о котором были предупреждения. Сериал "Золотая Орда" изначально коварно задуман для оболванивания и без того малограмотного исторически народа России по альтернативной истории его Отечества. Авторов этого с позволения сказать произведения мало убить - их надо пожизненно спрятать подальше, чтобы другим неповадно было духовно и морально насиловать собственный народ. Про них покойный Станислав Сергеевич Говорухин хорошо знавший киношную поросль справедливо сказал: "Они со своими родителями в этой жизни ни одной достойной книги не прочитали".



Заметим некоторые существенные огрехи сценария и режиссуры сериала "Золотая Орда". Во-первых, историческая безграмотность сценариста. Это прежде всего безграмотная путаница (возможно умышленная) фактологии истории стольного города Владимира-на-Клязьме. Необходимо автору почитать школьный учебник о том, как февральским днем Саинхан на белом коне стоял на Студеной Горе, а перед ним красовались белокаменные (!) Золотые Ворота Владимира. Именно морозным днем в полдень войска кочевников штурмовали Владимир и взяли его за несколько часов, потому что некому было защищать, великий князь Юрий Всеволодович сбежал еще до прихода ордынцев.



Весь детинец был выстроен из белого известняка и назывался Каменным Княжьим Двором. Внутри княжьего детинца духовно окормляли православную паству столетиями жемчужины древнерусского зодчества Дмитриевский и Успенский соборы, а за Детинцем в Боголюбовской пойме на стыке трех рек красовался устремленный ввысь божественный Храм Покрова-на-Нерли. Неудовлетворительно учившаяся в средней школе Ларионова со своим невменяемым соратником режиссером показывает стольный город Мономаха Владимир-на-Клязьме из нескольких бревенчатых домов деревенского уровня зодчества и уверяет малограмотного зрителя, что это и есть стольная резиденция великого князя Руси, имеющего ярлык Золотой Орды. Показанный стольный Владимир изображает стихийную сходку бедных, злобных, примитивных крестьян-смердов ни за что убивающих Наргиз.



Великим князем авторы сериала называют Ярослава, который поехал к Беркехану и был отравлен последним. Однако в период правления Беркехана Ярослав Всеволодович давно умер отравленный в далеком Каракоруме на представлении великому хану Гуюку его матерью Туракиной по наущению своего же суздальского боярина Федора Яруновича. Между тем именно Ярослав был женат на половецкой принцессе - родной внучке хана Котяна. Поэтому знающему тюркский язык Александру Невскому было нетрудно найти необходимый подход к Батухану и даже заручиться его всеобъемлющей поддержкой, оказавшись названным сыном хана и побратимом его сына Сартака. Этого единственного сына Бату в невежественном сериале постоянно показывают 12-летним, будто именно в этом возрасте его убил родной дядя Берке. Однако даже в записках европейских шпионов Карпини и Рубрука лично встречавшихся с Сартаком, он засвидетельствован взрослым человеком со своим собственным двором и хозяйством. Именно Сартак снабдив их всем необходимым отправляет в столицу Орды - Сарай Бату. Показан в фильме новый город Сарай Берке, который строился в противовес прежней столице Сараю Бату. Сценарий сериала убеждает нас что это прежний Сарай Бату. Они располагались в разных географических координатах.



Здравомыслящий и грамотный человек не будет создавать такую вещь и тем более смотреть ее! Режиссер, как и сценарист неразборчив в средствах и свое творение построил на альтернативной, высосанной из пальца истории, которая сейчас модно именуются "фэнтэзи" и щедро оплачивается врагами Отечества наподобие афериста-спекулянта мирового уровня Дьердя Шороша, потому что все это служит дебилизации нашего народа.



Бахромхонтура Махдумзод

Москва, Красная Пресня, июль 2018 Источник - ЦентрАзия

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