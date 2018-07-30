Ни газа, ни пастора, ни истребителей. Эрдоган не намерен ни в чем уступать США, - С.Строкань

08:02 30.07.2018 Реджеп Тайип Эрдоган не намерен ни в чем уступать США



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил открытый вызов США, пригрозив, что в случае введения санкций

Вашингтон рискует потерять "такого сильного и искреннего партнера, как Турция", и дав понять, что не готов на уступки ни по одному из спорных вопросов. Он сообщил о намерении подать иск в Международный арбитражный суд, если Анкара не получит истребители F-35, и отверг требования освободить задержанного американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в пособничестве попытке переворота 2016 года. Реакция турецкого лидера на угрозы Вашингтона ввести санкции против Анкары свидетельствует о том, что Турция все больше отдаляется от США и разворачивается к их европейским партнерам, России и Ирану.



Свой первый комментарий в связи с новым выпадом Дональда Трампа, в минувший четверг пригрозившего ввести против Анкары "значительные санкции", президент Эрдоган дал в Йоханнесбурге, где впервые принимал участие в саммите БРИКС. Реагируя на запись в Twitter главы Белого дома, потребовавшего немедленно освободить удерживаемого под домашним арестом американского пастора-евангелиста Эндрю Брансона или быть готовым к карательным мерам со стороны США, президент Эрдоган счел необходимым высказаться по главным болевым точкам отношений, продолжающих стремительно ухудшаться.



"С помощью санкций вы не можете заставить Турцию отступить. США не должны забывать, что они могут потерять такого сильного и искреннего партнера, как Турция, если не изменят свое отношение",- заявил президент Эрдоган. "Как поменять отношение - это проблема Трампа, это не моя проблема",- добавил он, обвинив США в развязывании "психологической войны" против его страны.



Аналогичное заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Верховенство закона существует для всех без исключения",- написал в Twitter глава турецкого внешнеполитического ведомства.



Ситуация вокруг Эндрю Брансона, задержанного в Турции в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве организации FETO, которую в Анкаре называют террористической и участвовавшей в подготовке попытки государственного переворота 2016 года, резко обострилась в прошлую среду. Напомним, что 25 июля суд турецкой провинции Измир отклонил ходатайство защиты пастора, требовавшей его освобождения, и поместил его под домашний арест, запретив покидать территорию страны. Следующее слушание дела Брансона назначено на 12 октября. Помимо связей с FETO американского проповедника обвиняют в контактах с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В случае признания его вины Эндрю Брансону грозит 35 лет тюрьмы. Учитывая, что вынесение американскому пастору обвинительного приговора становится вполне реальным, президент Трамп и решил лично вмешаться в дело.



Дело пастора-евангелиста приобретает в турецко-американских отношениях еще больший резонанс в связи с его предполагаемыми связями с проживающим в США в штате Пенсильвания опальным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, экстрадиции которого давно добивается Анкара.



В сентябре прошлого года президент Эрдоган допустил, что Турция может рассмотреть возможность обменять Брансона на Гюлена. Однако спустя несколько месяцев тон Анкары заметно ужесточился. "Мы никогда не рассматривали пастора Брансона в качестве разменной монеты",- уточнил президент Эрдоган.



Помимо дела пастора Брансона мощным раздражителем в турецко-американских отношениях остается вопрос о планируемой Турцией покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. Пытаясь сорвать оружейный контракт между Москвой и Анкарой, Конгресс США грозит в случае получения Анкарой С-400 отказать ей в поставке более чем ста истребителей пятого поколения F-35 на общую сумму $10 млрд.



В связи с этим вопрос о том, в чью пользу - Москвы или Вашингтона - сделает выбор Анкара, до последнего времени оставался открытым (подробнее об этом см. "Ъ" от 27 июля).



Однако президент Эрдоган в интервью турецким СМИ дал понять, что, как и в случае с делом Брансона, американские санкции не заставят Анкару отступить. "Теперь они еще и начали нам угрожать. Если вы нам их не поставите, мы обратимся в Международный арбитражный суд",- пригрозил турецкий лидер, комментируя ситуацию вокруг одной из самых крупных оружейных сделок в истории турецко-американских отношений. И добавил, что Турция "может рассмотреть альтернативы F-35".



Еще одним неприятным моментом для Вашингтона станет распространенное 29 июля турецким агентством Anadolu заявление президента Эрдогана о том, что, несмотря на союзнические отношения с США, Турция не присоединится к американским санкциям против Тегерана и не откажется от иранских энергоносителей. "Я говорил Обаме и повторил Трампу, что Турция покупает у Ирана газ. Если остановить закупки, кто будет поставлять газ Турции?" - задал вопрос турецкий лидер.



На фоне охлаждения отношений с США, которые могут достичь низшей точки за последние десятилетия, Анкара делает ставку на альтернативные центры силы и пытается оживить диалог с ведущими западноевропейскими партнерами США. Так, немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительствах двух стран сообщила о планируемом на конец сентября государственном визите Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, который в этом качестве станет для него первым. По сообщению турецких СМИ, незадолго до этого лидеры России, Германии и Франции могут собраться в Анкаре в четырехстороннем формате для обсуждения сирийского урегулирования.



Кроме того, обращает на себя внимание то, что на саммите БРИКС турецкий лидер выступил за активизацию сотрудничества Турции с пятеркой ведущих экономик незападного мира. Он также призвал к более тесным контактам между БРИКС и Организацией исламского сотрудничества.



"Существующий глобальный порядок гарантирует учет интересов только лишь небольшого количества счастливых стран и забывает о большинстве",- заявил турецкий лидер, прибегнув к традиционной риторике, используемой оппонентами США.



Сергей Строкань

30.07.18 Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532926920

Новости Казахстана

