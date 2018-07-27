Кто такие татары (история), - Р.Хакимов

07:58 30.07.2018 Рафаэль Хакимов: "Сложившиеся традиции историографии мешают оценке реального вклада татар в мировую историю"

Директор Института истории им. Ш. Марджани об этнониме "татар" на ранних этапах истории Евразии. Часть 1



realnoevremya.ru, 14 июля 18



"Реальное время" продолжает публикацию авторских колонок директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова. На сей раз ученый подготовил цикл материалов, посвященных этнониму "татар", вокруг которого, по его словам, мы видим слишком много путаницы и спекуляций.



"Первое упоминание о татарах встречается в надписи в честь Кюль-Тегина в 732 году"

Вокруг этнонима "татар" возникло много путаницы и спекуляций, что осложняет изучение истории Евразии. Основные проблемы связаны со смешением двух имен "татар" и "монгол", а также неопределенностью их этнической и лингвистической привязки. Сложившиеся традиции историографии мешают непредвзятому прочтению первоисточников и оценке реального вклада татар в мировую историю. В калейдоскопе этнонимов и политонимов раннего средневековья путеводной звездой может служить только политическая история. Военное и политическое доминирование того или иного племени определяло возможность сохранения его имени в анналах истории, преемственности культуры и способности народа сохраниться до наших дней.

Первое упоминание о татарах встречается в надписи в честь Кюль-Тегина (732 г.), где речь идет о племенных союзах "отуз-татар" и "токуз-татар" в качестве врагов Кюль-тегина. Тогда татары вместе с киргизами поддержали токуз-огузов, воевавших с тюрками (тюркютами). В 723-724 гг. токуз-татары вместе с токуз-огузами восстают против Элетмиш Бильге-кагана, но, видимо, безуспешно, поскольку есть свидетельство, что Бильге-каган (около 742 г.) "опять подчинил и восьмиплеменных татар", а чуть ниже утверждается, что "в год Свиньи (747 г.), трехплеменные карлуки и девятиплеменные татары почтительно просили стать ханом".

В Терхинской надписи сообщается, что "когда писались эти письмена - о мой хан! - то присутствовали именитые моего Небесного хана, восьмиплеменные татары, семнадцать аз"ских буюруков, сенгуны и тысячный отряд из (народа) тонгра, уйгурский народ вместе с моими тегинами" (753 г.). В период создания Тюркского каганата татары уже играли существенную роль во взаимоотношениях тюрков с китайской империей и, видимо, проявляли относительную независимость. В конце 40-х годов VIII в. они вместе с огузами восстают против Уйгурского каганата и терпят поражение. В рунических надписях упоминается и об одной войне с киргизами. В данном случае для нас важно отметить не ход исторических событий, а этническую самостоятельность татар, они в VII - VIII вв. упоминаются наряду с тюркютами, уйгурам и киргизами, при этом кипчаки и монголы еще не фигурируют в качестве политической силы.

Китайцы татар называли та-та (да-да), у китайцев нет звука (иероглифа) "р". "И в настоящее время, - пишет Мунир Ерзин, - китайцы татар Татарстана в письменном виде обозначают этими двумя иероглифами – тата[эр]жень (татар, татарин) и Республика Татарстан – Тата[эр] гунхэго". По его версии, "та-та –

иероглиф, обозначающий татар, сам по существу состоит из двух знаков. Его левый знак передает значение слова, а правый - звучание слова (тональность произнесения слова). То есть левый иероглиф передает понятие выделанная кожа (булгар), а правый - фонетическое качество. У этого иероглифа, состоящего из двух знаков, нет другого смысла, он специально создан только для наименования народа - татар". Связь этнонима "татар" с выделкой кожи "булгар" всего лишь одно из множества мнений, имеющих право на существование. Важно отметить, что не китайцы назвали народ именем "татар", они всего лишь воспроизвели этноним, специально создав иероглиф для его обозначения.



"У татар все люди отважны и воинственны"

Этимологию "татар" пытались выяснить ряд исследователей (Н.Ф. Баскаков, П. Пелльо, Г.-Дж. Рамстедт, Н. Кычанов и др.), они опирались на различные основания, но, скорее всего, этноним связан с каким-то древним предком по имени "Татар". Происхождение самоназвания хотя и любопытно, но не столь существенно, ведь судьба этнонима больше связана не с собственно этнической, а политической историей.

Изначально имя "татар" носили племена, жившие на севере от Великой китайской стены, а также в степной зоне Центральной Азии. В работе "Полное описание монголо-татар" ("Мэн-да бей-лу", 1221 г.) сказано: "Земли, на которых впервые возвысились татары, расположены к северо-западу от [земель] киданей. Племена [татар] происходят от особого рода шато". Под именем "шато" имеется в виду союз племен западных тюрков, обитавших в VII в. в районе Ферганы. В VIII-Х вв. отколовшиеся группы шато проживали на территории современных провинций Шэньси, Ганьсу и Шаньси. Китайский историк Ван Го-вэй поясняет, что в этом случае речь идет о "белых татарах". Он приводит следующее свидетельство: "У татар все люди отважны и воинственны. Те, которые ближе к китайским землям, называются культурными татарами. [Они] умеют сеять просо, варят его в глиняных котлах с плоским дном и едят". Рашид ад-дин "белых татар" относит к тюркам и пишет, что они из тех народов, "которые не столь давно получили имя монголов". Кроме земледельцев-татар были кочевые "черные" татары и так называемые "дикие/незрелые" татары.

В летописи "Краткие сведения о черных татарах" записано: "Государство черных татар (т. е. северного шаньюя) называется Великой Монголией". Северным шаньюем китайцы называли племенных вождей северных хунну (сюн-ну) после разделения хунну на северных и южных. Северные хунну занимали территорию расселения современных монголов. "Черные татары", продолжает летопись, "живут в куполообразных хижинах (т. е. в войлочных шатрах). У них не строятся города со стенами и [каменные] здания. [Они] кочуют с места на место в зависимости от [наличия] воды и травы [для скота] без постоянных [маршрутов]. Вообще место расположения охотничьего шатра татарского правителя всегда называется "волито"". Под "волито" автор летописи имеет в виду древнетюркское слово ordu или ordo в значении "лагерь" или "дворец". "Что касается его золотого шатра (стойки [внутри] сделаны из золота. Поэтому [шатер] называется золотым), то когда [вместе с ним] ставятся шатры всех незаконных императриц вместе со стойбищем [других подданных], только [это] называется "большой ордой" (yeke ordu)". Китайцы в начале ХIII в. часто монголов Чингизхана называли хэй-да "черные татары". В "Мэн-да Бэй-лу" читаем: "Нынешний император Чингис, а также все (его) полководцы, министры и сановники являются черными татарами".

Китайские источники выделяли также "диких татар" Южной Сибири, промышлявших охотой и рыбной ловлей, они управлялись старейшинами, у них не было ханов, за что их и называли "незрелыми". "Так называемые дикие татары весьма бедны да еще примитивны и не обладают никакими способностями. [Они] только и знают что скакать на лошадях вслед за всеми [другими]", свидетельствует "Мэн-да Бэй-лу". Как видим, деление татар на "белых", "черных" и "диких" дано по типу ведения хозяйства.



"Надо иметь в виду, что порой приставка "татар" отсутствует в самоназваниях племен"

Важно иметь в виду, что различные татарские племена носили различное самоназвание. Отсутствие в источниках этнонима "татар" еще не означает, что там не присутствуют татары - они просто могут иметь другое имя. В "Сокровенном сказании" упоминаются айриуд-буйрууд, обое, дербен. Подразумевается, что они все относятся к татарским племенам. В тексте читаем: "Однажды Амбагай-хаган лично отправился провожать свою дочь, которую он выдавал в замужество к Татарам из племени Айриуд-Буйрууд, что на реке Уршиун между озерами Буюр-наур и Колен-наур. В это-то время Амбагай-хагана и схватили Татары Чжуинского племени и повезли к Алтан-хагану Китадскому". В свою очередь дербен-татары не были однородным племенем и делились на чаан-татар, алчи-татар, дудаут-татар и алухай-татар. Рашид ад-дин называет шесть главнейших татарских племен: татары-тутукулйут, татары-алчи, татары-чаган, татары-куин, татары-терат, татары-баркуй. Были и другие татарские племя, как-то хойин, нераит и т. д. "Племя тутукулйут - самое уважаемое из [всех] татарских племен", - добавляет он. Порой приставка "татар" отсутствует в самоназваниях племен, поскольку в те времена и так знали, что они из татар. Рашид ад-дин приводит следующий пример: "Есть такой обычай, что всякий человек, который происходит из этого племени, если он будет мужчина, его называют - тутукулитай, если же он будет женского пола, то называется тутукуличин. Происходящие из племени куин-татар - куитай и куичин, из племени терат - терати и тераучин".

Множество самоназваний возникало естественным образом ввиду размножения населения. Любое отделившееся племя отличалось от родительского своим именем, при этом исчезало указание на его татарское происхождение. "Материнский" этноним сохранялся только в имени старшего сына - легитимного наследника власти отца. Н.Н. Крадин, исследуя генеалогию Чингизхана, пишет о традиционном механизме легитимации: "Вождь, добившийся некоторого успеха в объединении племен под своей властью, дает имя общности, иногда со ссылкой на авторитет прошлого. Так, Хабул-хан дает наименование своему союзу кият. Хотя можно предположить, согласно легендарным сведениям, что этот этноним отмечался еще на первой территории проживания монгольских племен. Этническое имя закрепляется за старшими потомками клана Хабул-хана. Изложение событий из жизни Есугэй-бахадура, отца Чингисхана, предваряется констатацией его места в генеалогии: "§ 50. У Бартан-Баатура было четверо сыновей: Менгету-Киян, Некун-тайчжи, Есугай-Баатур, Даритай-отчигин", где, как видим, этноним присутствует в имени старшего сына - легитимного наследника власти отца". Ссылаясь на разные самоназвания племен, мы можем воспринять их в качестве различных народов, хотя на самом деле они могли быть ближайшими родственниками и помнить о своем происхождении - при объединении в союзы они возвращались к "материнскому" имени, как в случае "Алты татар", "Токуз татар", "Отуз татар" и т.д.

Нельзя исключать и другого процесса, о котором пишет Рашид ад-дин: "Из-за (их) чрезвычайного величия и почетного положения другие тюркские роды, при всем различии их разрядов и названий, стали известны под их именем и все назывались татарами". Уже в глубокой древности татары подчинили себе другие тюркские племена, вплоть "до границ Хитая", которые стали называться по имени господствующего племени. В этом случае этноним "татар" становился политонимом. Нечто аналогичное происходило и с именем "монгол", который с возвышением Чингизхана становится политонимом, а потому многие племена стали называться монголами, как раньше назывались татарами, свидетельствует Рашид ад-дин. Однако при этом он делает весьма существенное примечание, что, мол, и поныне от Китая до Дешт-и Кыпчака и Магриба все тюркские племена называются татарами. Даже впоследствии, когда Чингизхан прославился на весь мир как великий завоеватель, летописцы Монгольскую империю неизменно называли Татарией, но не Монголией. Со временем вся Евразия стала отождествляться с "Татарией", что и зафиксировано на средневековых картах.



"Китайцы якобы называли "татар" всех некитайцев - что-то вроде аналога слова "варвар"

Немало существует объяснений имени "татар" как экзоэтнонима, так, мол, китайцы называли всех некитайцев - что-то вроде аналога слова "варвар". Н.Ц. Мункуев считает, что китайцы, которые столкнулись с некоторыми из татарских племен, "распространили их название на все монгольские и даже немонгольские племена, обитавшие на территории современной Внешней и Внутренней Монголии и Западной и Южной Маньчжурии". Он исходит из того, что "племена татар, название которых китайцы распространили на все монгольские племена, как известно, были врагами рода Чингис-хана и были истреблены последними задолго до 1221 г.". Нет смысла китайцам монгол называть татарами, тем более, если татары были истреблены.

Существуют также мнение, что китайской канцелярии было предписано в донесениях исправлять самоназвание "монгол" на "татар" или, в крайнем случае, "монголо-татар" ("мэн-да"). Получалось, что китайцы, столетиями жившие с татарами бок-о-бок, воевали и торговали с ними, в то же время не понимали, с кем имеют дело. В этой связи сошлемся на авторитет Н.Я. Бичурина, который пишет: "Здесь важно заметить, что Китай, со времени открытия монголов, тунгусов и тюрков, доныне всегда находился в политических связях с помянутыми народами, и всегда отличал один народ от другого". На самом деле китайские чиновники и историографы очень хорошо различали народы, при этом они писали не только о племенах, но и о династиях, расписывали их титулатуру, они пользовались выражением "монголо-татары" не в этническом, а политическом смысле, понимая под монголами династию, а под татарами - его народ (будун). Европейские летописцы тоже не были наивными наблюдателями, многие из них ездили для разведки, напуганные нашествием татар в Европу, - им надо было знать, с кем имеют дело. Король Венгрии Бела IV к германскому королю Конраду IV прямо пишет: "свирепые народы, именующие себя татарами, пришли с востока, как саранча из пустыни, и опустошили Великую Венгрию, Булгарию, Куманию и Россию, а также Польшу и Моравию". В письме ясно сказано, что "свирепые народы" сами себя именовали "татарами".

Следует осторожно отнестись к мнению о навязывании этнонима "та-тар" покоренным народам Монгольской империи. В чем здесь политический замысел? Монголам это точно не нужно, как и китайцам, а больше навязывать некому. Некоторые авторы предположили, что этноним "татар" был изобретен в ХIХ в. идеологами нациостроительства, вроде Шигабутдина Марджани, якобы подменившего исконное имя "булгар" на искусственное "татар". Так, Михаэль Кемпер пишет: "Определением "татарский народ" Ш. Марджани конструирует этнос, который он ставит на место религиозно дефинированного и мультиэтничного "булгарского" культурного сообщества". Действительно, в памяти татарского народа сохранились воспоминания о Булгарском государстве, как, впрочем, и о Золотой Орде и Казанском ханстве, но это не говорит о каком-то раздвоении самосознания или навязывании этнонима "татар" просветителями ХIХ века. Столь же несостоятельно предположение об отказе татарами от исконного самоназвания в пользу этнонима "мусульманин". Татары действительно себя называли "мусульман" в соответствии с существовавшем в Российской империи сословным делением, что вполне сочеталось с этнической идентичностью. Встречаются и вовсе экзотические случаи изложения истории Евразии, где этноним "татар" полностью отсутствует, что трудно обсуждать из-за абсурдности такого желания избавиться от "татарской проблемы".

Топонимы и гидронимы, связанные с татарами, опровергают утверждение об имени "татар" как экзоэтнониме. В названиях местности, гор, озер, рек, ручьев, горных вершин, населенных пунктов имя "татар" встречается в самых разных странах: Китай, Иран, Пакистан, Афганистан, Турция, Средняя Азия, Азербайджан, страны Восточной Европы, включая Боснию, Сербию, Македонию, где есть целые административные единицы, горные хребты, долины. Они не единичны и не случайны. Возьмем, к примеру, Японию, очень далекую от основных театров нашествий татар, - там можно ожидать минимальное присутствие татар в отличие от Азии или Восточной Европы. По устному сообщению Владимира Курбатова, на о. Хонсю между городами Аоморе и Хатинохе расположены гора Tatara yama (гора) и Tatara san. К северу от Токио есть болотистый островок Tatara numa (болото), севернее г. Убе примостилось озерцо Tatara saki, в западной части о. Рюкю - Tatara shima (остров) и река Tatara gawa (река). Кроме того, на полуострове Ното есть селение Kazan shi, у мыса Сата - холмистая местность Kazan и в составе архипелага Нампо в Восточно-Китайском море имеется группа островов Kazan retto. Очевидна неслучайность появления таких названий и в таком количестве, иначе говоря, татары в Японии оставили заметный след, причем задолго до попыток Хубилая силой покорить Японские острова. В частности, технология выплавки металла "tatara" для изготовления самурайских мечей по сведениям японских ученых появилась примерно в VII в. Топонимы не только указывают на длительность пребывания татар в Японии, но их невозможно было навязать силой, они отражают самоназвание народа.



"Наиболее осведомленный из средневековых историков считал язык татар тюркским"

Некоторые специалисты (Й. Маркварт, С.М. Ахинджанов и др.) считают ранних татар монголоязычными, что вызывает большие сомнения, поскольку все доказательства строятся на косвенных свидетельствах или на вольной интерпретации источников. У Н.Я. Бичурина читаем: "Хягас по первоначальному своему составу должно быть государство Монголо-тюркское и состоит из двух народов: тюрков и монголов. Тюрки, иначе татары, суть коренные жители, а монголы суть их повелители, известные прежде под названием хуннов, а в сию эпоху назывались они хойхусцами. В переговорах с китайским посольством при Дворе хягасов, вероятно, употребляли хойхуский язык, как [язык] господствующего народа, известный китайцам; и потому посланник написал, что хягасы говорят хойхуским языком; в самой же вещи [в самом же деле] хягасы говорили татарским языком, что доказывают слова: Ай месяц, Вэй титул министра". В данном случае смена имени "хунн" на "монгол", а затем на "хойху" (уйгур) не должна удивлять, ибо речь идет не о смене этничности, а о названии правящих "Домов". Нам важно отметить, что не только татары, но и хягасы (киргизы) говорили на татарском языке. Близость тюркских племен и их языков общеизвестный факт. Абу ал-Истахри пишет: "А что касается Туркестана, то у токуз-огузов, хырхызов, кимаков, гузов и хазладжей - один и тот же язык, и все они [происходят] один от другого". Рашид ад-дин, наиболее осведомленный из средневековых историков, язык татар считал тюркским.

Выдающийся знаток тюркских языков Махмуд аль-Кашгари главу, где перечисляются народы, назвал "О составе тюрков", куда включил и татар. Он дал классификацию тюркских языков, заметив, что наряду с чомулами, "кай, ябаку, татар и басмыл, каждое объединение из них имеет особое наречие (luya) и вместе с тем хорошо владеют тюркским языком". Это свидетельство посчитали достаточным для утверждения о монголоязычности татар. Однако у аль-Кашгари речь не идет о монгольском языке, просто для него татарская речь отличалась от тюркского (в смысле тюркютского) и его родного караханидского наречия. В то время не было обобщающего понятия "тюрки", поэтому под ним понимали конкретно тюркютов в отличие от татар, уйгур, киргизов и некоторых других. Точно также рассуждая о заменах огузами гайн на алиф, он противопоставляет огузское наречие тюркскому, хотя на самом деле речь идет о тонкостях произношения, а не о разных языках. Махмуд аль-Кашгари, отмечая особенности языка различных тюркских народов, добавляет, что они проявляются в чередовании или усечении отдельных букв, что никак нельзя трактовать в качестве подтверждения монголоязычности татар.

Исходя из его свидетельств, невозможно говорить и о наличии смешанного татаро-монгольского языка, как утверждает С.Ш. Казиев: "На наш взгляд, язык кай и татар мог быть языком этнических групп смешанного тюрко-монгольского происхождения, своего рода lingua franca, понимаемаемый и монголоязычными, и тюркоязычными группами". Возможно, какие-то татары знали два языка, но о существовании в прошлом татаро-монгольского языка нет никаких свидетельств. Само использование термина "монголо-татары" ("мэн-да") появилось в китайских источниках в связи с восшествием на престол Чингизхана, объявившего о монгольской династии, после чего к традиционному "та-та"/"да-да" добавился иероглиф "мэн", указывающий на присутствие правящей династии. Из этого никак не выводится наличие тюрко-монгольского пиджина, как утверждает С.Ш. Казиев: "Татары относились к кругу шивэйских племен, имевших наиболее интенсивные контакты с тюркоязычными племенами, и потому владели древнетюркским языком, либо же общались на тюрко-монгольском пиджине, что и было отмечено ал-Кашгари". Махмуд аль-Кашгари ни о каком пиджине даже не заикается, его свод тюркских слов посвящен нюансам тюркских наречий.

Предположение о монголоязычных татарах построено на мнении, что монголы, безусловно, говорили только на монгольском, а вот с татарами надо, мол, разбираться. Почему не предположить обратное? Нельзя исключать знание средневековыми монголами татарского языка. Так, по тексту "Сокровенного сказания", видно, что Чингизхан свободно общается с представителями явно тюркоязычных онгутов ("белых татар"), карлуков, уйгур. Это не значит, что все вокруг говорили на монгольском, логично предположить, что Чингизхан знал татарский язык. Субэтей-багатур обращается к кыпчакским вождям с предложением о мире: "Мы и вы - одного племени и происходим из одного рода, а аланы нам чужие. Мы с вами заключим договор, что не причиним друг другу вреда, мы дадим вам из золота и одежд то, что вы пожелаете, вы же оставьте нам [аланов]". Это не говорит о монголоязычности кыпчаков или знании ими двух языков. В равной мере можно предположить знание Субэтеем татарского языка. Более того, здесь прямо говорится, что монголы и кыпчаки одного рода, иначе говоря, тюрки.



Продолжение следует



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Рафаэль Хакимов: "Создается впечатление, что исследователи затрудняются разводить этнонимы "татар" и "монгол"

Директор Института истории им. Ш. Марджани об этнониме "татар" на ранних этапах истории Евразии. Часть 2



realnoevremya.ru, 21 июля



"Реальное время" продолжает публикацию авторских колонок директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова. На сей раз ученый подготовил цикл материалов, посвященных этнониму "татар", вокруг которого, по его словам, мы видим слишком много путаницы и спекуляций.



"Нередки утверждения, что татары - это на самом деле этнические монголы"

Нет никаких свидетельств о доминировании монгольского языка в тюркской среде, зато можно утверждать, что кыпчакское наречие точно выступало в качестве lingua franca и тюркские наречия сильно повлияли на монгольский язык. А.М. Щер­бак прямо пишет: "До ХIII в. процесс заимствования был односторонним: из тюркских языков в монгольские". Кодекс Куманикус был составлен в качестве пособия европейским купцам для использования наиболее понятного в Монгольской империи языка, при этом в тексте куманский (кипчакский) язык называется "tatar tili". Татарский или тюрко-татарский язык и был по факту lingua franca. Этим объясняется наличие в татарском и монгольском языках одинаковой терминологии, они в монгольский язык попали из татарского, но никак не наоборот.

Создается впечатление, что исследователи явно затрудняются с разведением этнонимов "татар" и "монгол", поэтому нередки утверждения, что татары - это на самом деле этнические монголы, или делят татар по произвольным признакам на этнических монгол и татар, или же выбирают компромиссный термин "татаро-монгол". Для уточнения этого вопроса сошлемся на Рашид ад-дина, который считал, что "в древности монголы были [лишь] одним племенем из всей совокупности тюркских степных племен". Яснее не скажешь. Можно было бы усомниться в свидетельстве великого летописца, но проблема в том, что ничего лучшего о тех временах в анналах истории не сохранилось. Кстати, остальные летописцы солидарны с Рашид ад-дином. Так, в "Мэн-да бэй-лу" сказано, что прежнее монгольское государство уже было уничтожено и что нынешние монголы и есть татары. Монголы на землях татар появляются только в Х веке. Известный монголовед Е. Кычанов указывает на "приход монголов в Монголию где-то во второй половине Х - первой половине ХII в.". Это территория нынешней Монголии, Внутренней Монголии, китайских провинций Ганьсу и Шэньси. В силу многочисленности татар, о чем утверждают все летописцы, они жили на обширной территории как на протяжении Великого Шелкового пути, так и по всей территории нынешней Монголии. Вопрос взаимосвязи монгол ХII в. и современных монгол - отдельная тема и не входит в задачу данной статьи.

Значительную путаницу в соотношение этнонимов "монгол" и "татар", а также в языковую проблематику вносит сообщение в "Сокровенном сказании" об истреблении всех татар, после чего якобы остались лишь часть укрывшихся и никем незамеченных или кем-то спасенных татар. Так, Е.И. Кычанов пишет о войнах татар и монголов: "Для татар эти войны закончились в 1202 г. почти полным их истреблением". Во-первых, "истребление" нужно понимать не в физическом, а в политическом смысле, т. е. было ликвидировано доминирование татар в степи, к тому же не всех татар, а именно союза племен "дербен-татар": "Мы истребили тут татарских главарей поколений Чаган-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар". Как видим, речь идет только о главарях, ставших обычными вассалами (кол).

Во-вторых, хотя "Сокровенное сказание" красочно описывает процедуру истребления татар, но затем в §196 в окружении Чингизхана вдруг появляются опять же дербен-татары и татары-тайчийуты: "Бывшие с Джамукой джадараны, катагины, салджи"уты, дербэны, тайчи"уты, онгираты и прочие там же подчинились". В-третьих, среди пяти главных жен Чингизхана фигурируют две татарки: Есулун и Есукат. Более того, в источниках часто татар называют народом, из которого монголы брали жен. Получается, вначале якобы вырезали всех татар, а затем переженились на татарках. Если, как сказано в "Сокровенном сказании" устами самого Чингизхана, "поголовно истребили татарский народ, примеряя детей их к тележной оси", откуда тогда они вновь появились на исторической арене?

Как пишет Рашид ад-дин, "благодаря приросту населения они [найманы, урянкаты и татары] стали многочисленны". К тому же, по его же словам, татары занимали высокие посты, которые он перечисляет: "Из племени хойин-татар происходили: Самкар-нойон, конюший Хулагу-хана, а во время Абага-хана ставший почтенным и великим эмиром; Туган, Мулай и Куйтай, отец Бука-курчи. В улусе Джочи-хана старшая жена сына Джочи, Бату, по имени Буракчин, была из племени алчи-татар; также из этого племени была супруга Тудай-Менгу, государя того же улуса, по имени Турэ-кутлуг; из эмиров Бату из этого племени был старший эмир по имени Ит-Кара; из эмиров Менгу Тимура, а также государя того улуса, из этого племени был старший эмир по имени Бек-Тимур". Китайские источники подтверждают высокий статус татар в окружении Чингизхана. В хронике "Юань ши" записано: "Тахай-Темур, человек из татар. Его предки во времена Тай-цзу служили говану Мухали, командовали левым крылом Великого тумена в Монгольской армии, держали в повиновении восемь западных округов в [провинции] Тайюань". Здесь речь идет о кешиктенах - гвардии, сформированной Чингизханом в 1206 году в качестве "личной тысячи", которая затем увеличилась до тумена. В сос­таве этой личной тысячи, по сообщению Рашид ад-дина, было подразделение и кешиктенов из татар под командованием Есунгтээ. Получается, что Чингизхан "истребленных" татар держал в качестве личной гвардии?! Абсурд. Список знаменитых татар в окружении Чингизхана легко продолжить, что никак не вяжется с их "истреблением". Противоречия легко снимаются, если понимать под "истреблением" ликвидацию политического доминирования враждебных татарских племен, лишение их собственного имени и их "рассеяние", т. е. распределение семей по другим племенам.



"В Золотой Орде было два государственных языка, но среди известных официальных документов нет ни одного на монгольском"

Нет явных подтверждений функционирования монгольского языка в Золотой Орде. Хотя принято считать, что там существовало два государственных языка, но среди известных официальных документов нет ни одного на монгольском. В 1930 г. на левом берегу Волги близ села Терновка была найдена рукопись на бересте, датируемая началом XIV в. Она написана уйгурским алфавитом большей частью по-монгольски, меньшей - по-уйгурски. Берестяной свиток содержит лирические стихи. Этот единственный случай не может служить аргументом в пользу распространенности монгольского языка среди татар. Остальные доказательства тоже косвенные. Так, в 1845 г. на территории Екатеринославской губернии была найдена серебряная пайцза (хранится в Государственном Эрмитаже). Надпись на монгольском языке уйгурской письменностью гласит: "Мoнкэ тэгри-ин кучун-дур, екэ су джали-ин игэгэн-дур: Абдулла-ин джарлик кэн улу буширэку кумун алдаху, укуку", т. е. "Вечного неба силою, великим соизволением и могуществом (его), Абдуллы повелению, который человек не повинуется, (тот) проступится, умрет". Эта надпись относится к 1362-1369 гг., когда Абдулла находился на престоле Золотой Орды. Сохранилась также пайцза Узбек-хана и др.

Пайцза - символ власти, и в каком-то смысле можно о нем говорить как о документе, он продолжает традиции Китайской и Монгольской империй, в нем важнее общий рисунок, нежели текст, он не дает возможности судить о распространенности того или иного языка именно в Золотой Орде. Тем не менее ученые, опираясь на косвенные аргументы, настаивают на использовании монгольского языка в качестве государственного. Аргументируя это, А.П. Григорьев цитирует Плано Карпини: "… мы поднесли грамоту и просили дать нам толмачей, могущих перевести ее. Их дали нам и мы вместе с ними тщательно переложили грамоту на письмена русские и сарацинские и на письмена татар; этот перевод был представлен Бату, и он читал и внимательно отметил его". После этой цитаты следует утверждение: "Итак, во времена первого золотоордынского хана Бату (1227-1255) золотоордынская канцелярия вела делопроизводство на монгольском языке". Такой вывод сделан из произвольного отождествления татар с монголами, хотя ничего не мешает предположить, что Бату читал на татарском. Остальные документы А.П. Григорьевым анализируются примерно в том же стиле, на основе чего выносится окончательный вердикт: "Наш общий вывод сводится к следующему: официальным языком Золотой Орды ХIII-XIV вв. (до 1380 г.) был монгольский, употреблявшийся в уйгурской письменной форме". Как доказал М. Усманов, нет оснований считать ранние жалованные акты Джучидов монголоязычными, тем более об их языке нельзя судить по русским переводам, как это делает А.П. Григорьев.

Более аргументированно пишет о ярлыках и битиках ханов Золотой Орды Нигмат Курат, опирающийся на подлинники: "Язык письма - литературный язык, бывший в употреблении в Золотой Орде, его принято именовать чагатайским, что не совсем верно". Язык Золотой Орды совершенно естественно называть татарским, а не надуманным "чагатайским" или еще каким-то языком. Курат отмечает появление арабизмов в текстах некоторых документов, но отнюдь не других языков и тем более монгольского. Причем он отмечает, что у крымских ханов язык был тот же самый, употреблявшийся в Золотой Орде: "В этом отношении между всеми ярлыками существует большое сходство. Стиль оформления свидетельствует о продолжении золотоордынского делопроизводства".

Вокруг языка Золотой Орды возникла обширная литература, пытающаяся найти влияние на татар не только монгольского, но также уйгурского, кыпчакского, караханидского, карлукского, чагатайского языков, называют официальный язык государства поволжско-золотоордынским, хорезмско-поволжским, наконец, тюрки или тюркским (огузо-кыпчакским). Например, к письмам золотоордынских ханов дается следующий комментарий: "Несомненный интерес представляют тексты с точки зрения языка. Здесь отметим только, что довольно простой, изобилующий архаизмами тюркский язык первых двух писем противостоит вычурной арабо-персидской последних, также составленных на тюркском языке". Термин "тюркский язык" или "тюрки" применительно к Золотой Орде вносит изрядную путаницу. Надо ли его относить к языку тюрков (тюркютов) времен Тюркского каганата или понимать как самостоятельный язык какого-то неведомого народа "тюрки", живущего в татарском государстве? Общепринятое употребление понятия "тюркский" в качестве обобщающего названия группы близких языков вполне объяснимо. А выделять самостоятельный язык "тюрки" нет оснований, его появление можно объяснить только одной причиной - желанием не называть его татарским. Использование термина "тюрко-татарские наречия", который был в ходу до революции, имеет под собой вполне разумное основание, оно указывает на наличие у ряда родственных языков общего татарского корня. Существуют предложения называть официальный язык Золотой Орды старотатарским или, как компромиссный вариант, - "тюрко-татарским". В этом нет никакой необходимости, ибо его безошибочно можно называть просто татарским языком делопроизводства!

Разговорный татарский язык средневековья отличался от канцелярского и литературного, причем разговорный в своих деталях мог также отличаться от территории к территории. Государственный (канцелярский), литературный, религиозный, разговорный языки, как правило, разнились во всех средневековых государствах. Их слияние начинается только в Новое время вместе с развитием капитализма. На основе существующих данных можно утверждать, что в Золотой Орде в разговорной речи, литературе и в канцелярии пользовались татарским языком, вначале на уйгурской рунике, а затем на арабской графике. Те нюансы, которые существовали при его употреблении в государстве, литературе, повседневной жизни, различия от территории к территории не дают основания рассматривать его в качестве не татарского, а какого-то "тюркского", чагатайского, поволжско-хорезмского и т. д., он просто средневековый татарский, во многом понятный даже сегодня. При этом близость уйгурского и татарского наречий позволяла ханам Золотой Орды воспользоваться уйгурским письмом в качестве официального.



"Может сложиться впечатление, что татары, как и кыпчаки, относятся к кимакским племенам, но..."

До возвышения Чингизхана татары были не просто многочисленным народом, но и успели построить ряд государственных образований (юртов). По свидетельству Рашид ад-дина, "тех татарских племен, что известны и славны и каждое в отдельности имеет войско и [своего] государя - шесть". Однако Рашид ад-дин не называет их местонахождение.

Один из татарских юртов локализуется вокруг озера Буир-нор на востоке нынешней Монголии. Другой юрт находился в Ганьсу на границе с Восточным Туркестаном со столицей Сучжоу. Аль-Кашгари называет эту территорию "Дешт-и-Татар". В "Худуд ал-алам" (Х в.) татары упомянуты как соседи и союзники токузгузов, т. е. уйгуров, а Восточный Туркестан назван "страной токузгузов и татар". К третьему татарскому юрту, видимо, можно отнести Кимакский каганат. Абу Са"ид Гардизи пишет о происхождении кимаков следующее: "Начальник татар умер и оставил двоих сыновей; старший сын овладел царством, младший стал завидовать брату; имя младшего было Шад. Он сделал покушение на жизнь старшего брата, но неудачно; боясь за себя, он, взяв с собой рабыню-любовницу, убежал от брата и прибыл в такое место, где была большая река, много деревьев и обилие дичи; там он поставил шатер и расположился. После этого к ним пришли семь человек из родственников-татар: Ими, Имек, Татар, Баяндер, Кипчак, Ланиказ (?) и Аджлад (?). Другие люди, услышав эту весть, тоже стали приходить [сюда]; собралось 700 человек. Долгое время они оставались на службе у Шада; потом, когда они размножились, они рассеялись по горам и образовали семь племен, по имени названных семи человек".

Из этого сообщения Гардизи может сложиться впечатление, что татары, как и кыпчаки, относятся к кимакским племенам, но здесь нужно вспомнить принцип сохранения "материнского" этнонима у старшей ветви рода, в то время как остальные ветви получают свое собственное имя. Опираясь на свидетельство Гардизи, мы можем лишь утверждать о политическом доминировании племени кимаков среди близкородственных татарских племен в этот период и на данной конкретной территории, но не более того. Кимакский каганат по существу отдельный татарский юрт.

Свою версию локализации шести татарских государств, упоминаемых Рашид ад-дином, предложил Р.П. Храпачевский. Он пишет следующее: "По данным тангутских источников, в ХI-ХII вв. Си Ся граничило с тремя татарскими объединениями. Два из них следует относить к "западным татарам". Третье, что занимало территорию от гор Алашань до гор Иньшань, - это уже то татарское объединение, которое связано с белыми татарами (онгутами) и союзными им племенами тюркского, монгольского и смешанного происхождения (найманы, чжубугу, черноповозочные шивэй, си и другие). Войска дю на северных и северо-восточных границах Китая (точнее империй Ляо и Цзинь) можно считать еще одной восточной татарской конфедерацией. При этом она также содержала различные по происхождению племена (например татар-тераитов, угуров, меркитов, "тангутов" и многих других). И временами внешние наблюдатели (вроде сунских авторов) ее могли принимать за два различных объединения. И, наконец, последней крупной "татарской конфедерацией" следует назвать те объединения собственно монгольских племен, что периодически и в разных конфигурациях создавали свои племенные союзы".

"Западные татары" граничили с уйгурами и занимали территорию нынешних провинций Ганьсу и Шэньси, они располагались на Великом Шелковом пути и, скорее всего, составляли единое государство с исключительной функцией связки между китайцами и уйгурами на торговом пути. "Белые татары" располагались на территории нынешней Внутренней Монголии и их можно отнести к отдельному государству. Еще два татарских государства Р.П. Храпачевский связывает с так называемыми войсками дю во главе с татарским племенем тутукулйут ("самым уважаемым", по словам Рашид ад-дина). Он их локализует севернее киданей (Ляо) и западнее от чжурчжэней (Цзинь). Самостоятельный юрт, видимо, составляли "черные татары", жившие на северо-востоке нынешней Монголии. Китайский летописец Ли Синь-чуань о делах государства Цзинь пишет следующее: "Цзин еще был на престоле, когда им был дан приказ Юньцзи направиться в Цзинчжоу и получить подношения даров от черных татар". Из этого ясно, что в 1211 году "черные татары" жили вдоль границ с Цзинь и были вассалами чжурчжэней. Появление различных названий одних и тех же татар в разных летописях объясняется делением их по разным признакам. В одном случае указывали на их хозяйственную деятельность ("черные татары" были скотоводами), в другом - их название происходило от местности проживания, в случае с образованием войск дю, отмечалась их государственная функция - в "Цзинь ши" они названы "пограничные войска севера".

К этим государствам, на наш взгляд, следует добавить вышеупомянутый Кимакский каганат. Таким образом, все шесть татарских юртов по списку Рашид ад-дина локализуются, хотя нет ясности, сколько они просуществовали до завоеваний Чингизхана. Рашид ад-дин "диких татар", видимо, не выделяет в самостоятельное государство, поскольку те не имели ханов и государственных структур, занимаясь лишь охотой на юге Сибири. Кроме сказанного, в китайских источниках упоминаются также государства западных, северных и северо-западных татар. По сути дела, это уже названные государства: западные татары жили в Ганьсу и Шэньси, северные - на границе с Си Ся в пустыне Гоби, их можно отнести к "черным татарам". Государство северо-западных татар совпадает с территорией "белых татар".



"Земля одержала верх над природными и расовыми качествами татар, и все они стали точно кипчаки"

Любой этноним переживает метаморфозы, порой настолько сложные, что трудно бывает отыскать его первоначальные корни. В свое время кимаки и кыпчаки доминировали в Великой Степи, затем они, как пишут большинство исследователей, растворились в других близкородственных народах. Аль-Омари пишет о Дешт-и Кыпчак: "В древности это государство было страной кипчаков, но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их подданными. Потом они смешались и породнились с ними, и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их [татар], и все они стали точно кипчаки, как будто одного рода". Действительно, был период взлета кыпчаков, а затем они исчезли с исторической арены. Вместе с тем кыпчакские корни можно найти среди татар, казахов, узбеков, ногайцев, башкир и даже русских (прежде всего казаков). Можно ли на этом основании считать, что какой-то народ легко мог раствориться в других народах или вдруг поменять язык? Развитому народу не угрожает подобная ассимиляция. Кимаки и кыпчаки создали Кимакский каганат. Великую степь называли "Дешт-и Кыпчак" вплоть до падения последнего татарского ханства - Крымского, и вдруг они исчезли, растворились? Для такого объяснения нет аргументов. К примеру, марийцы за несколько тысяч лет никуда не исчезли, так и живут на тех же землях, по соседству с татарами и русскими! Почему же кипчаки должны исчезнуть? На самом деле кимаки и кыпчаки после ослабления их политического влияния просто вернулись к своему "материнскому" этнониму "татар".

Для понимания этнических процессов в Евразии важно отметить, что продвижение гуннов, тюрок, татар с востока на запад шло не на пустые земли, они уже были освоены близкородственными народами. Н.Я. Бичурин в предисловии к "Соб­ранию сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена" пишет: "Из сих известий, несмотря на краткость их, открывается, что на всей полосе Средней Азии от Восточного океана на запад до Каспийского моря искони обитали те же самые народы, которые и ныне населяют сию страну; вели тот же самый образ жизни, какой ведут потомки их по прошествии 2000 лет, находились в тех же пределах, в которых последние и ныне живут, с небольшим изменением в пространстве". Отметим важный момент: народы, жившие до н. э. на территории Средней Азии от Тихого океана до Каспийского моря, и поныне живут там же.

Процесс формирования предков татар до н. э. в Сибири, Урале, Поволжье и Причерноморье трудно обсуждать из-за недостатка сведений и археологического материала. Некоторые авторы утверждают о наличии среди скифов тюркоязычных племен, но это лишь версия, требующая дальнейшего исследования. Что касается хуннов/гуннов, то присутствие среди них тюркских племен не подлежит сомнению. В.В. Радлов считал, что "ядро хуннского государства составляли, по-видимому, он-уйгуры, и нет ничего невероятного в том, что китайское наименование хунну есть не более как искаженное слово он-уйгуры". Об этом же писал Н.Я. Бичурин: "Китайская история говорит, что Дом Ойхоров [Хойху] происходит от хуннов с женской стороны: следовательно, нет сомнения и в том, что основатель Дома Ойхоров [Хойху] был сын дочери или племянницы хуннуского хана, выданной за владетельного князя, принадлежавшего к союзу дилиских поколений, а это обстоятельство должно отнести к началу II века пред Рождеством Христовым, когда хунны совершенно покорили Монголию. В период, названный в китайской истории Чжань-го [480-221 гг. до н. э.], северные пределы нынешних китайских губерний Шань-си и Гань-су еще не принадлежали Китаю, а заняты были разными кочевыми народами". Хойху (уйгуры) и дилисцы (телесские племена) без сомнения были тюрками. Источник - realnoevremya.ru

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