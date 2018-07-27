Казус Хачатурова как фактор растущей неопределенности в российско-армянских отношениях, - А.Арешев

07:34 30.07.2018 Роберт Кочарян: "Мой арест станет подарком Азербайджану"



Андрей АРЕШЕВ, fondsk.ru, 29 июля 18



Обвинения, предъявленные 27 июля генеральному секретарю ОДКБ, гражданину Республики Армении генерал-полковнику Юрию Хачатурову, являются сугубо внутриармянским делом. По крайней мере, так считают сторонники нынешней армянской власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, похоже, всерьез взявшейся за дело о событиях 1 марта 2008 года. Речь идет об одном из наиболее драматических эпизодов постсоветской истории Армении: после февральских президентских выборов сторонники его основного конкурента, первого президента Левона Тер-Петросяна (среди которых выделялся своей активностью Никол Пашинян) потребовали пересчета голосов и проведения второго тура. Обстановка накалялась, и действующий глава государства Роберт Кочарян подписал тогда указ о введении в Ереване чрезвычайного положения. В результате массовых беспорядков в центре Еревана были убиты 10 человек и еще более двухсот ранены.

Долгие годы следствие по данному делу практически не велось, однако массовые акции протеста в минувшем апреле и утверждение Пашиняна на посту главы армянского правительства привели к смене руководства правоохранительных органов, включая специальную следственную службу. Ее руководителем стал Сасун Хачатрян – родной брат председателя местного совета директоров Фонда Сороса Давида Хачатряна. "Некоторые видят в этом подтверждение того тезиса, что Фонд Сороса сыграл большую роль во время последних событий в Армении", – замечает издание "Грапарак".

Наиболее резонансным стало решение о взятии под стражу сроком на два месяца второго президента Армении Роберта Кочаряна (1998-2008 гг.), который быстро превратился из свидетеля по делу о событиях 1 марта 2008 года в обвиняемого, причем по серьезной статье (свержение конституционного строя по предварительному сговору с группой лиц), предусматривающей от 10 до 15 лет лишения свободы. Разумеется, сам он никакой вины за собой не признает, указывая на политически мотивированный характер дела.

Накануне ареста в интервью телеканалу "Еркир Медиа" второй президент назвал предъявляемые ему обвинения "правовым сюрреализмом" и опасным явлением. И добавил, имея в виду неурегулированный нагорнокарабахский конфликт: "Мой арест станет подарком Азербайджану". Действительно, в деятельности второго президента Армении немало "темных пятен", но помещать их в вывернутый наизнанку геополитический контекст, называя Кочаряна, как это делают некоторые ангажированные СМИ, "пророссийским" (а не "многовекторным") политиком, вряд ли уместно. Достаточно сказать, что именно в первой половине 2000-х годов министр иностранных дел Армении, потомок ювелиров Алеппо с дипломом Флэтчеровской школы Вардан Осканян последовательно продвигал на внешнеполитической арене так называемый комплементарный курс.

Что же касается Юрия Хачатурова, ставшего в 2017 году генеральным секретарем ОДКБ, то 10 лет назад он был заместителем министра обороны Армении – командующим Ереванским гарнизоном, а затем стал начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Армении (2008-2016 гг.). Поздним вечером 27 июля суд Еревана первой инстанции освободил его под залог в 5 миллионов драмов (чуть более 10 тысяч долларов). Одновременно Ереван предложил партнерам по ОДКБ начать процедуру смены генерального секретаря организации, о чем известил через СМИ и социальные сети пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Состоялись телефонные разговоры министров иностранных дел России и Армении, а также находившегося в Санкт-Петербурге на "правительственном" саммите ЕАЭС Никола Пашиняна с Александром Лукашенко.

В ходе разговора Сергея Лаврова с Зограбом Мнацаканяном последнему "было указано, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста Генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване". Более того, неназванный дипломатический источник в Москве ответил Еревану не без доли раздражения: "Сегодня МИД Армении озвучил удивляющее своим непрофессионализмом предложение странам – членам ОДКБ "начать процесс замены генсека организации". Слышать подобные заявления тем более странно, что произошедшие в Армении перемены не отразились на коллективе внешнеполитического ведомства, которое еще недавно и представило ОДКБ кандидатуру Хачатурова и, самое главное, отлично знает процедуру, согласно которой именно Армения должна запустить процесс отзыва генерального секретаря, являющегося представителем этого государства". Московский источник подчеркнул, что Ереван должен сам направить в ОДКБ письменное уведомление; это позволит запустить процедуру прекращения полномочий генсека, но не его "замены".

Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях в отношении Юрия Хачатурова, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. Можно предположить, что сугубо процедурный вопрос будет в конечном итоге урегулирован, но некоторые обстоятельства начавшегося расследования дела о событиях 1 марта порождают вопросы. Нет сомнения в том, что Никол Пашинян, объявленный по этому делу в розыск и отсидевший в 2010-2011 гг. часть присужденного ему судом семилетнего срока, лично заинтересован найти виновников гибели десяти человек. Помимо второго президента и отпущенного под залог Хачатурова заочно арестован также тогдашний министр обороны Микаэл Арутюнян, однако некоторые лица, прямо причастные к силовому разгону сторонников Тер-Петросяна, остаются пока вне фокуса внимания следственных органов; это, к примеру, тогдашний командующий внутренними войсками Григор Григорян и начальник полиции Айк Арутюнян. Да и третий президент Серж Саргсян, эстафету власти которому передавал в 2008 году Роберт Кочарян, находится на одном из средиземноморских островов, а о его вызове на допрос в специальную следственную службу ничего не известно. Не следует забывать также, что 1 марта 2008 года действия по крайней мере части демонстрантов, отнюдь не были образцом джентльменского поведения.

Обвинение, предъявленное действующему международному чиновнику в конкретных обстоятельствах, с политической точки зрения является опрометчивым шагом, способным спровоцировать дополнительные проблемы и вряд ли способствующим укреплению российско-армянских отношений. Подчеркнем: дело вовсе не в фигуре господина Хачатурова, его причастности либо непричастности к тем или иным событиям. "Это было бы внутренним делом Армении, если бы этот человек не имел определенный статус. Если руководство Армении хотело бы на самом деле решить эту проблему, то перед тем, как возбуждать уголовное дело и предъявлять обвинение, наверное, обсудило бы этот вопрос с Российской Федерацией. А сейчас получается, что возбуждается уголовное дело против генерального секретаря ОДКБ, при этом в условиях, когда Казахстан, например, по проблеме Нагорного Карабаха поддерживает Азербайджан. В ОДКБ и так много проблем, а армянское руководство пытается создать для России дополнительные проблемы", – отмечает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Конечно, российская сторона, приложившая для назначения Хачатурова некоторые усилия, переживет его уход, но в любом случае взаимопонимания в российско-армянских отношениях это не прибавит.

В многочисленных интервью и прямых эфирах премьер-министр Армении подчеркивает необходимость выстраивания отношений с внешними партнерами (не только с Россией, но также с Соединенными Штатами и европейскими странами) без недоговоренностей и "темных углов", как и то, что все вопросы обсуждаются с главой российского государства "прямо и искренне". В очередной раз он рассказал об этом после заседания Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге в ходе встречи с Дмитрием Медведевым: "Я думаю, что в наших отношениях – и в рамках ЕАЭС, и в двусторонних – очень полезны эти встречи, чтобы обсуждать вопросы того, как поднять на новый уровень наши отношения. Я думаю, что и Москва, и Ереван искренне в этом заинтересованы, и я рад тому, что в течение последних двух с половиной месяцев я имел неоднократную возможность обсудить все эти вопросы. Для меня очевидно, что наши отношения развиваются очень продуктивно и эффективно, и у меня практически нет сомнений, что этот дух не только продолжится, но и станет более эффективным".

Не приходится сомневаться, что российская сторона такой подход полностью разделяет, не исключая разные сценарии дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе и частичное либо даже полное свертывание российского военного присутствия на армянской территории. Насколько это соотносится с интересами самой Армении и насколько вяжется с уверенностью Никола Пашиняна в том, что "у России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну", – вопрос отдельный.

В преддверии парламентских выборов, точная дата которых пока неизвестна, при отсутствии четкой экономической программы и неизбежном угасании эйфории по поводу громких антикоррупционных акций действующей власти необходимы эффектные шаги по поддержанию своей популярности. Однако последствия их могут быть неоднозначны ввиду недостаточного уровня профессионализма многих членов правящей команды. Так, недавний визит вице-премьера Арарата Мирзояна в США был охарактеризован некоторыми наблюдателями как провальный, снизивший уровень восприятия Армении как государства, чем не преминут воспользоваться ее оппоненты в регионе.

В связи с этим остается лишь выразить надежду, что российско-армянские отношения, в том числе в рамках ЕАЭС и ОДКБ, не окажутся заложниками организационного хаоса и непрофессионализма, чреватых шараханьями и ненужными сюрпризами. Сбудется ли эта надежда – пока непонятно.



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Бунт в Армении: вот он был, и все?..

Руслан Веснянко, Правда.Ру, 27 июля



В результате апрельских событий в Армении (одни называют это бархатной революцией, другие - государственным переворотом) в стране сменилась власть. 8 мая парламент республики в результате организованного мощного давления площади (чем не майдан?) назначил премьером страны главного возмутителя спокойствия - Никола Пашиняна.

И после того всплеска интереса к ереванским событиям нынче практически полная информационная тишина за пределами Армении. Новый премьер напомнил о себе дважды - участием в саммитах СНГ и НАТО. Но в самой стране жизнь бурлит! "Революционеры" неустанно вслух и в соцсетях показывают любовь к новой власти и доказывают правильность ее действия или бездействия. Как и на Украине, начались нападки на каноническую церковь и ее главу - Католикоса всех армян Гарегина II. Хотя сторонники Пашиняна воспринимают как личное и национальное оскорбление любое сравнение ереванской и киевской революций. Видимо, ими получена такая разнарядка.

Я решил дать слово самим армянам - пусть выскажутся и "революционер", и сторонний (насколько это возможно) наблюдатель, и противник новой власти.

Георг Хачатурян, журналист-аналитик, жил в Санкт-Петербурге, сейчас находится в Ереване.

"Что касается обещанных реформ, то несмотря на провозглашенные "временным правительством" реформы и курс на кардинальные структурные изменения в стране Никол Пашинян оказался сильно ограничен в своих действиях и его политика уже выглядит далекой от демократических идеалов.

У самого премьера большой опыт политической деятельности за плечами и опыт перипетий на этом политическом пути. Это в определенной степени компенсирует отсутствие у него опыта управления. Впрочем, долгая оппозиционная деятельность оказала ему и плохую службу: слишком любит красиво говорить. Но, во-первых, слова не подменяют дела. Во-вторых, не всегда получается контролировать поток сознания. Оттого и киксы: то после его прихода к власти снизилось напряжение на линии соприкосновения, то оно повысилось, то он отказывается от помощи ЕС, то считает ее недостаточной. Ну а команда берет с него пример и тоже говорит много, но не так красиво.

А обещанных реформ пока нет. И обещанных внеочередных парламентских выборов придется ждать, как минимум, до следующего лета. Новым властям все недосуг. В них так много детской непосредственности, свежести, силы, нахальства. "Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их наша задача", - говорил известный селекционер Иван Мичурин. Вот они и берут. И, прежде всего, Никол Пашинян - главный символ всесокрушающей энергии новой власти. Разрушая в соответствии с песней старый мир насилья и даже уже национальные институты, а затем… Затем уже неважно. Поверьте, совсем-совсем неважно. Главное, что на обломках их имена обязательно напишут".

Артуш Мкртчян, молодой горячий сторонник новой власти и лично премьера. Был в Москве спортивным журналистом, но нынче полностью увлекся политикой. Считает своим жизненным долгом строить вместе с Пашиняном новую Армению. Ради этого собирается получить армянское гражданство и переехать в Ереван. Чтобы не быть "испорченным телефоном", приведу его прямую речь из публикаций в Facebook. Где его слова, где премьерские - разобрать можно. Но зачем, если у них одна точка зрения на двоих?

"Об экономике. Искоренение коррупции, независимая судебная система и увеличение количества субъектов, активно участвующих в экономической деятельности и формирующих общий "пирог". Пашинян объяснил, почему его команда еще не представила свою экономическую программу: "Раковому больному нельзя назначить аспирин. Окончательный диагноз мы еще не поставили. Масштабы коррупции и воровства таковы, что даже я, будучи журналистом и оппозиционным депутатом, не мог представить. Я в шоке и порой не верю глазам своим. Я понимаю, что у этих людей большие ресурсы и много фейков, через которые они пытаются подорвать доверие народа к новому правительству. Но пускай не надеются. Ни один из них не проскочит. Мы не остановимся".

Об Арцахе. О каких уступках можно говорить, когда Азербайджан не согласен ни на какие уступки? И потом - не будет такого решения арцахской проблемы, которое не устроит армянский народ. Потому что иначе быть не может. У России есть все рычаги, чтобы не допустить войну в Арцахе. И я не верю, что при желании наш стратегический союзник и братская страна не сможет этого сделать. Это может поменяться только при изменении геополитических интересов. У нас с Россией не должно быть темных сторон в наших отношениях. С нашей стороны нет никаких недоговоренностей.

Урезание полномочий премьера. Да, я обещал, и это будет сделано. Но, скорее, после выборов. Пусть никто не сомневается. Полномочия премьера будут урезаны в пользу парламента. (А кто же будет управлять государством, если и президент, и премьер будут без власти? Опять площадь будет определять жизнь всей страны? Или радикалы, как на Украине? - Авт.)

О 102-й российской военной базе в Гюмри. Зачем она нужна России, Пашинян и Путин это прекрасно понимают. Она находится в Армении, поскольку исходит из военных, политических, геополитических интересов России. В противном случае ее бы там не было. Без союза с Арменией Россия полностью лишится присутствия на Южном Кавказе, а как следствие будет иметь большие проблемы на своем Северном Кавказе. В политике и геополитике не существует просто дружбы и всяких сантиментов. Есть только интересы. В данном случае интересы сторон полностью совпадают.

Об ошибках. Конечно, мы можем ошибаться. Но намеренных ошибок не будет (а намеренная ошибка - это как? - Авт.). И я не представляю ошибок, на которые мы не отреагируем и не сделаем все для их исправления.

О президенте Армене Саркисяне и оппозиции. Президент хочет вести собственную политику? Так вот, ребятки, этого не будет. Не мечтайте. Если хотите вместе с президентом участвовать в политической борьбе, есть цивильный ход. Пусть он подает в отставку, создает партию и вперед вместе с вами, пустозвонами с крайней степенью нарциссизма, участвует в выборах. Иначе даже не рискуйте, отпор будет такой, что мало вам не покажется. Думаю, во главе с Пашиняном мы делаем первые шаги, чтобы из позорной феодально-клептократической территории превратиться в государство.

О критике. Я думаю, что до выборов критиковать Пашиняна и новых назначенцев нужно исключительно по делу, а не исходя из личных симпатий. Я глубоко убежден, что на данном этапе любой другой вариант, кроме Никола, - это или возвращение в болото, или прямой путь в бездну.

О главном. Премьер абсолютно убежден и понимает, что выстраивать долго и упорно придется именно политическую систему. Эта Конституция будет изменена и полномочия главы государства будут урезаны. Пашинян - настоящий political animal в классическом хорошем смысле этого слова (животное в хорошем смысле - это что? - Авт.). Он сейчас не повторяет тех ошибок, которые сделал Саакашвили. Для того чтобы иметь стратегический долгосрочный эффект, политика должна ставиться на первое место, а экономика вытекать из нее. Иначе получается плохо пахнущий вульгарный марксизм.

О выборах. Не проводить выборов прямо сейчас, что выгодно ему, но неправильно с точки зрения политического поля. Экономическое видение и программа будут сформированы к новым выборам. (А как страна будет жить целый год без какой-либо стратегии? - Авт.) Потому что в жутком двухмесячном цейтноте никакой целостной программы написать невозможно. И, естественно, до выборов (и после тоже) будет идти становление его политический силы. Политическое поле Армении только начинает формироваться. И премьер пока никаких серьезных ошибок не допускает".

Вот такое слепое обожание и сотворение идола, абсолютное доверие, никакого сомнения или элементарного логического осмысления. Четыре года назад на майдане были такие же настроения и Порошенко тоже вознесли на трон - натуральный и моральный. Сейчас он со свистом слетает с него. Но да, никакого сравнения ереванских и киевских событий ведь быть не может. Иначе возникнут неудобные вопросы, на которые нет ответов. Например, как Николу в одиночку (пусть даже с горсткой единомышленников) удалось организовать такой почти всенародный бунт? Каковы были финансовые источники организации протестов? Почему спустя 2,5 месяца нет ни хотя бы основополагающих шагов действия кабмина, ни даже примерной даты новых выборов, ради которых якобы и совершалась революция?

Мина Хачатрян, москвичка, блогер, член совета Российской гильдии маркетологов.

"Борьба с коррупцией" - универсальный лозунг, под вдохновляющим воздействием которого в свое время советский народ под предводительством Михаила Сергеевича развалил некогда могучую страну. Позже уже, оседлав танк и путч, Борис Николаевич и Ко под тем же лозунгом махнулся не глядя ресурсами страны на стройные "ножки Буша". Этот же лозунг прекрасно отработал и при свержении Милошевича блогером Джинджичем, и во время "революции роз" в Грузии, организованной американским "садовником" Михаилом Саакашвили. Магический лозунг блестяще отработал и украинский майдан, а теперь показал свою волшебную силу в государственном перевороте в Армении.

Все цветные революции управляются одинаково, но каждая из них реализуется по-своему. На мой взгляд, к "бархатной революции" в Армении кукловоды подошли особенно тщательно, блестяще отработав все технологические звенья. Революционный десант готовился многие годы: гранты, фонды, проплаченные западом 67 официальных и 250 неофициальных религиозных организаций, львиная доля которых - секты с охватом в 350 тысяч человек, ЛГБТ-движение, ежегодное обучение с выездом в США нескольких десятков молодых людей. Семена разрушения (они же клыки революционного дракона) последователи Киссинджера и Бжезинского разбросали по всей Армении среди лидеров многих оппозиционных групп и партий ("Сасна Црер" или "Еркир Цирани"), но плодоносить начал только Никол Пашинян, умудрившийся движение "Кайл ара, мержи Сержин" ("Сделай шаг, откажи Сержу") ловким движением и на одном дыхании духов трансформировать в собственное назначение премьером.

И сегодня, вооружившись все тем же лозунгом, он последовательно воплощает в жизнь завещание спонсора. Никол Воваевич не копирует Петра Алексеевича, он просто действует по заранее предписанному сценарию своих заказчиков. Абсолютно убеждена, что Пашинян далеко не самостоятельная фигура. В сценарии ему отведена роль, с которой он справляется блестяще. Сценаристы великолепно просчитали специфику армянского характера: падкость на лесть и бесконечное доверие к тем, кто мягко стелет и гладит им харизму.

Именно этим и занимается блогер Пашинян, который заливая наивное армянское ухо сказками про чудесное будущее, по сути, выжигает политическое поле, убирая противников и готовя удобную площадку для будущих выборов, спустив с поводка сектантов, находящихся в авангарде протестного движения против армянской Церкви и непокорного новым властям Гарегина II, уничтожая свободу слова руками своих сторонников, создавая иллюзию сверхпопулярности премьера благодаря тысячам фейковых аккаунтов в соцсетях. Его фанаты готовы порвать глотку любому, кто посмеет выступить против любимого идола, и плодят огромное количество ложных сообщений и новостей.

Конечно же, за ним стоят технологии конфабуляции и срабатывает эффект каскадной информации, под давлением которой народ готов поверить, что черное - это белое. Пашинян - великолепная фигура: патологическая себяшка, человек, всю жизнь стремящийся к власти, он готов продать любую Родину, пусть даже если это будет Арцах, за любую возможность войти в историю. И он в нее уже вошел (или вляпался). А вынесут ли его оттуда на крыльях народной любви или ногами вперед, покажет только время".

В заключение мнение нейтрального наблюдателя. "Нынче в Армении сложно открыто протащить откровенно русофобскую идеологию. Слишком многое связывает народы двух стран, слишком беспочвенны могут быть сейчас обвинения России во всех смертных грехах Армении. В случае с Украиной формирование образа России как врага занимало годы, требовало миллиардов долларов, и все равно полностью не достигло ожидаемых целей. Но организаторы майданов умеют играть вдолгую. Особенно если игра стоит свеч. А маленькая Армения имеет непропорционально большой, относительно ее географических размеров, политический вес на карте мира", - комментирует политолог Александр Дудчак. Источник - fondsk.ru

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