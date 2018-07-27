Власти Узбекистана закрыли телеканал STV за "безнравственность" (полезный опыт)

07:21 30.07.2018 Власти Узбекистана закрыли частный самаркандский телеканал STV из-за трансляций, содержавших "сцены безнравственности и насилия", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство информационных технологий и коммуникаций.



"Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок. Строгое предупреждение вынесено ташкентскому телеканалу Sevimli (Любимый) ", – передает агентство.



Согласно заявлению пресс-службы, телеканал решили закрыть во время заседания Координационной комиссии по повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных. Чиновники заявили, что во время мониторинга каналов обнаружили фильмы и музыкальные клипы, которые, по их мнению, противоречат национальному менталитету и наносят ущерб морально-нравственному воспитанию молодежи. Как заявили в ведомстве, в материалах каналов присутствовали "сцены безнравственности и насилия"



Несколькими неделями ранее частный телеканал Sevimli публично извинился и уволил нескольких сотрудников, которые допустили показ фильма со сценами сексуального характера. Тогда в эфире канала показали американский фильм "Красотка на всю голову", из которого не вырезали сцены поцелуев и постельную сцену с главной героиней. В социальных сетях резко раскритиковали телеканал.



"Обычно перед показом какого-нибудь зарубежного фильма, наши сотрудники должны сами просмотреть его и вырезать кадры, противоречащие национальному менталитету. Фильм вышел в эфир в воскресенье, в тот день на работе было мало сотрудников, поэтому они просто забыли смонтировать фильм", – рассказал тогда один из сотрудников телекомпании. Источник - centralasian.org

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