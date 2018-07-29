Антигазпромовская коалиция перемещается на юг Европы, - А.Башкатова

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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07:17 30.07.2018

Испания хочет стать хабом для поставок альтернативного топлива
Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"
29.07.18

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет взять в свои руки энергетическое будущее Европы.

Франция, Испания и Португалия планируют заняться активной диверсификацией энергопоставок в Европу. Эти страны прорабатывают возможность создания единой энергетической системы для обеспечения поставок газа из Северной Африки. Но не только оттуда. Амбициозный план Испании – стать локомотивом диверсификации, получая сжиженный природный газ (СПГ) в том числе из США.

Три европейские страны намерены создать новую единую энергетическую систему. Прежде всего речь идет о Франции и Испании, которые, как заявил в конце недели президент Франции Эмманюэль Макрон, прорабатывают варианты новых совместных газопроводов. Предполагается, что к ним подключится Португалия.

Как сообщил Макрон по итогам встречи по энергетике в Лиссабоне, "все три страны будут работать над стратегией соединения газопроводов со странами Магриба и Африки в более широком смысле". "Это важно, и это может обосновать в дальнейшем другие соединения газопроводов внутри Европы", – приводит слова Макрона ТАСС.

Новые газопроводы трех стран помогут отказаться от угольных электростанций, пояснил французский президент. Но это не единственная цель кооперации. Другой повод для объединения – судя по всему, снижение зависимости Евросоюза от поставок газа из России за счет наращивания импорта СПГ.

"Португалия, Франция и Испания… подчеркивают важность СПГ для диверсификации источников и путей поставок в ЕС с целью сократить зависимость и укрепить энергетическую безопасность", – сообщается в декларации, принятой по итогам переговоров в Лиссабоне.

В Испании есть восемь регазификационных терминалов, еще один находится в Португалии, а всего в Европе их 21, напоминает агентство "Прайм". В итоге именно Испания хочет сыграть ведущую роль в диверсификации поставок газа в Европу за счет доставки СПГ по морю.

Эксперты выдвигают несколько версий, чей конкретно СПГ имеется в виду. Например, как отмечает аналитик компании "Алор" Алексей Антонов, в прошлом году "Катар отправил на экспорт 77 млн т СПГ, Австралия – около 57 млн т; и это только первые два по объемам экспорта участника рынка, на котором предложение растет значительно быстрее спроса".

"Если европейские политики заявляют о необходимости диверсифицировать поставки газа, они совершенно необязательно говорят о США. Свой кусок рынка, к примеру, вполне может получить и российский "Новатэк", который уже активно осваивает Азию и в ближайшей перспективе планирует наращивать объемы поставок морем в Европу", – считает Антонов. Уточним, по данным информагентств, Россия в 2017-м экспортировала 17,4 млн т СПГ. Кроме того, поставляет газ в Европу – как трубопроводный, так и СПГ – Алжир (подробнее см. "НГ" от 16.05.17).

И хоть эксперт призывает не искать в заявлениях европейцев американский след, есть, однако, веские поводы для обсуждения перспектив именно американских поставок СПГ. К таким предположениям подталкивают недавние события. На прошлой неделе после встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера стороны решили усилить партнерство в области энергетики. "ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США", – заявил Юнкер. "Мы договорились об укреплении стратегического сотрудничества в области энергетики, – объявил Трамп. – Европейский союз хочет импортировать больше сжиженного природного газа из США, и он будет очень, очень большим покупателем" (см. "НГ" от 26.07.18).

США сейчас активно наращивают свое присутствие на газовом рынке. По прогнозу управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, к 2020 году США станут третьим по величине экспортером СПГ в мире.

Если говорить про Европу, то туда первые поставки СПГ из США начались в 2016 году. По данным EIA, именно Испания стала наиболее активным покупателем. Так, в 2017-м туда почти ежемесячно отправлялись танкеры из США. Испании "дышит в спину" Португалия. Кстати, новости двухгодичной давности о первых поставках американского СПГ в Португалию сначала вызвали сомнения у представителей российского "Газпрома". Затем, правда, в российских СМИ появлялась информация, что газ все же доходит до пункта назначения (см. "НГ" от 06.02.17).

Опрошенные эксперты признают: политическая подоплека в вопросе газовых поставок сейчас очень сильна. "Поэтому европейские лидеры сейчас могут пойти на создание новой газотранспортной системы, даже если она не обещает большой выгоды. К тому же американцы неоднократно заявляли, что готовы взять на себя часть расходов на строительство терминалов по приему американского сжиженного газа. Так что эти планы могут быть вполне реальными", – сказал "НГ" директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Причем политические трения идут не только между Европой и США, Европой и Россией, но и между разными европейскими странами. "Ранее в Европе шла борьба между Германией, склонной к потреблению российского газа, и альянсом восточноевропейских стран и стран Прибалтики, которые при поддержке Брюсселя стремятся стать главными распорядителями альтернативных поставок. Франция с Испанией оказываются не у дел и теряют влияние. И сейчас они стремятся влияние в Европе вернуть", – предполагает Исаев.

Появление нового конкурента на рынке – это всегда угроза. "Но масштабы угрозы будут зависеть от серьезности намерений европейских стран. Если они будут покупать минимальные объемы СПГ, чтобы обозначить свою политическую лояльность, то и угроза будет минимальной, – рассуждает экономист Дмитрий Журавлев. – Если же они всерьез готовы принести экономику в жертву политике, то угроза будет серьезной. Полностью удовлетворить потребности трех стран в газе за счет СПГ невозможно. Поэтому мы останемся на рынке этих стран. Но наличие альтернативных источников позволит европейцам занять более жесткую позицию на переговорах и снизить цены на наш газ".

Как заметил в интервью ТАСС аналитик Центра энергетики "Сколково" Александр Собко, "если стороны договорятся по цене, то на европейский рынок могут в будущем прийти 10–30 млрд куб. м в год американского СПГ, что станет своеобразным компромиссом: США не мешают строительству "Северного потока – 2", но получают небольшой дополнительный рынок для своего СПГ". Для сравнения: в 2017-м "Газпром" поставил в дальнее зарубежье около 194 млрд куб. м газа. То есть объемы несопоставимы.

По словам Собко, при текущих, относительно высоких нефтяных котировках американский СПГ уже может конкурировать по стоимости с российским, цена на который привязана к нефти. Но если нефтяные цены снова упадут, то вслед за ними подешевеет и российский газ. Собко уточняет: чтобы конкурировать с российским газом в долгосрочной перспективе, американцам необходимо удешевить свои проекты на этапах добычи и сжижения еще на 10–15%.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532924220
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