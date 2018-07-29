Башар Асад почти решил для себя курдский вопрос, - В.Мухин

07:14 30.07.2018 США и Турция готовы совместно патрулировать оккупированные сирийские территории

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Об авторе: Владимир Георгиевич Мухин – обозреватель "НГ".

29.07.2018



В понедельник в Сочи начинается 10-я встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Ожидать от нее кардинальных результатов не приходится. Боевые действия на территории страны продолжаются, а противоречия между странами, вовлеченными в конфликт, углубляются. Хотя для официального Дамаска ситуация в эти дни развивалась в положительном ключе.



Курдские СМИ сообщили, что руководство коалиции "Силы демократической Сирии" (SDF) объявило о достижении важных договоренностей с Дамаском о совместной "разработке "дорожной карты" по строительству децентрализованной демократической Сирии". Делегацию SDF, которая вела переговоры в Дамаске, возглавляла одна из лидеров "Сирийского Курдистана" (самопровозглашенной курдской администрации на северо-востоке Сирии, образованной еще в ноябре 2013 года) Ильхам Ахмед. Тогда "Сирийский Курдистан" существовал лишь в трех регионах северной Сирии (Камышлы, Кобани и Африн), граничащих с Турцией. Но когда в 2015 году на помощь ему пришли американцы и вместе с ними, а также с лояльными арабскими племенами была создана коалиция SDF, курдские отряды самообороны распространили свое влияние на провинции Хасеке и Ракка, а также на восточный берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. После двухлетних боев с "Исламским государством" (ИГ – запрещено в РФ) курды сейчас вместе с американцами и арабами контролируют 27% территории Сирии.



Дамаск до последнего времени не признавал автономию "Сирийского Курдистана", а территории, удерживаемые SDF и американцами, считал оккупационными. Ситуация изменилась совсем недавно, когда в мае этого года президент Сирии Башар Асад заявил о готовности начать переговоры с руководством SDF. И уже 6 июня с.г. Ильхам Ахмед заявила, что курды готовы направить делегацию в Дамаск "для вступления в диалог с сирийским правительством без предварительных условий". Посредником между курдами и властями выступил Демократический фронт Сирии. Лидер организации Мейс Крейди подтвердила, что "у курдов нет сепаратистских устремлений, и они не собираются использовать оружие против сирийской армии". По сведениям арабского портала Al-Masdar, после переговоров в Дамаске курды уже согласны передать сирийским властям контроль над провинцией Ракка и восстановить работу госучреждений в освобожденных ими районах.



Такой поворот событий, конечно, не устроит Вашингтону. США не намерены каким-то образом контактировать с режимом Башара Асада. И сейчас, когда курдское крыло SDF наладило прямой диалог с режимом Асада, у американцев почти нет оснований удерживать захваченные территории и поддерживать на них "сепаратистские" органы власти в лице курдов.



"Не все так просто, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – США, как бы продолжая борьбу с ИГ, вербуют бывших боевиков этой организации в арабские отряды SDF, которых выставляют как оппозицию Асаду. Под предлогом контроля ситуации и оказания им помощи, коалиция сейчас наращивает свое военное присутствие с Сирии".



Под видом противодействия курдским отрядам SDF, которые якобы деструктивно действуют в отношении Турции, в процесс дальнейшей оккупации Сирии вступает Анкара. На фоне антиамериканской риторики, связанной с недовольством вмешательством США в дела Турции, военные структуры Анкары продолжают активные контакты с Пентагоном по налаживанию совместных действий в Сирии. Как заявил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис, Вашингтон и Анкара обсуждают вопросы, связанные с совместным военным патрулированием в Сирии, которое начнется уже в течение нескольких недель. Мэттис отметил, что в стране уже находятся турецкие и американские патрули, но они действуют раздельно. Ранее, как известно, под давлением Турции США способствовали выводу курдских отрядов из Манбиджа. При этом Анкара требует от Вашингтона, чтобы вся сирийско-турецкая граница находилась под совместным контролем американской коалиции и турецких войск. Ни о каких гуманитарных акциях речь не идет. США на днях отказались участвовать в качестве наблюдателей в очередной встрече высокого уровня по Сирии в астанинском формате в Сочи 30–31 июля. Там, как известно, намечается обсуждение не только военных вопросов, но и тем, связанных с возвращением в страну беженцев и созданием Конституционной комиссии. Анкара, похоже, не против обсуждения таких вопросов, но против участия курдов в этом процессе. Кроме того, судя по всему, на астанинском форуме в Сочи она намерена по большому счету решать только собственные геополитические вопросы.



Заметим, что до недавней встречи с Владимиром Путиным в ЮАР президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требовал от РФ и правительства Асада прекращения боевых действий на юго-западе Сирии и в провинциях Идлиб и Латакия. "Суть недовольства Анкары в том, что Дамаск намерен покончить со всеми террористическими группировками, сосредоточенными в этом регионеа, а также на севере Латакии. После урегулирования отношений с курдами есть предпосылки того, что официальный Дамаск с их помощью сможет контролировать и территории, которые находятся восточнее Евфрата. А Эрдоган требует от РФ повлиять на Асада, чтобы не проводить военные операции на севере Сирии", – разъяснил "НГ" ситуацию военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.



Таким образом, ситуация вокруг сирийского конфликта остается сложной и противоречивой. Реальным союзником Дамаска и Москвы по-прежнему остается только Иран. Хотя Израиль и США, а отчасти и Турция, этому активно противодействуют. Источник - независимая газета

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