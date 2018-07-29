 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пути России, Турции и Ирана в Сирии расходятся все дальше, - И.Субботин
07:12 30.07.2018

Участникам очередной "Астаны" предстоит нелегкий разговор
Игорь Субботин

29 июля 18

США сомневаются в том, что "астанинская тройка" в лице РФ, Турции и Ирана способна дальше продолжать работу над разрешением сирийского кризиса. Об этом заявил "НГ" источник в Госдепе накануне встречи высокого уровня в рамках "Астаны" (30 июля). В экспертной среде отмечают: единство "тройки" действительно под угрозой – в основном из-за планов Дамаска начать новый натиск на повстанцев.

"Мы приветствуем любой подлинный процесс деэскалации насилия в Сирии, который помогает создать условия для надежного политического перехода, как указано в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, – заявил "НГ" один из чиновников Госдепа. - Однако с учетом грубого нарушения режима прекращения огня на юго-западе Сирии (где правительственные силы ведут наступление. – "НГ") мы видели достаточно действий России и Ирана, чтобы понять, что они не вносят никакого серьезного вклада в прекращение продолжающегося насилия". Источник "НГ" призвал Москву, Анкару и Тегеран перенаправить усилия на продвижение женевского процесса. Встреча в рамках "Астаны" должна пройти в Сочи 30–31 июля. "В мероприятии примут участие представители на уровне заместителей министров иностранных дел России, Ирана и Турции", – рассказал ранее заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин. Также приедут делегации Дамаска и сирийской оппозиции, наблюдатели от ООН и представители Иордании.

США от приглашения отказались. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов уже обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом повестку встречи. Ее участникам действительно предстоит нелегкий разговор.

Так, представителям "тройки" вряд ли удастся обойти вопрос о судьбе провинции Идлиб, которая остается в руках повстанцев. "В Сочи будут обсуждать ситуацию вокруг Идлиба, где планируется военная операция (правительственных сил. – "НГ") сразу после окончания кампании на юге, – пояснил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Турки подобную операцию хотели бы предотвратить и, по некоторым данным, уже направили российской стороне контрпредложения". Эксперт подтверждает, что постановка вопроса о натиске на Идлиб лишает "Астану" смысла. "Турция бы хотела, чтобы вопрос Идлиба решался в рамках "астанинской тройки", а не в рамках "оси" Тегеран–Дамаск–Москва", – полагает эксперт.

На минувшей неделе президент Сирии Башар Асад подтвердил, что Идлиб скоро станет новой целью его армии и лояльных ей сил. "С самого начала войны, когда террористы только начали контролировать некоторые регионы в Сирии, мы четко сказали: наш долг как правительства освободить каждый дюйм сирийской земли, – напомнил президент в разговоре с российской прессой. – Сейчас Идлиб – наша цель, хотя не только Идлиб". Вероятно, глава Сирийской Арабской Республики хотел бы "освободить" и северо-восточные территории, находящиеся под контролем союзных США формирований. "Конечно, есть территории в восточной части Сирии, которые контролируются различными группировками", – подтвердил Асад.

Не исключено, что на встрече в Сочи будет поднят вопрос о беженцах. На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов совершили несколько визитов – в Израиль, Германию и Францию. О турне, в котором глава Генштаба впервые присоединился к шефу российской дипломатии, почти отсутствует официальная информация, что, в свою очередь, порождает много слухов об истинных причинах этих поездок. Единственное, что отмечается в официальных сообщениях, – то, что в фокусе переговоров Лаврова, Герасимова и властей ФРГ и Франции был вопрос о беженцах, а точнее – об их возвращении в Сирию.

В разговоре с "НГ" бывший спецпредставитель Госдепа по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф предположил, что сейчас Кремль хочет обеспечить Дамаску помощь в реконструкции Сирии и поэтому поднимает на Западе вопрос о беженцах. "Аргумент российских властей заключается в том, что ни Западная Европа, ни соседние с Сирией страны не освободятся от тяжелого бремени сирийских беженцев, пока экономика Сирии не будет полностью восстановлена, – говорит Хоф. – Россия понимает, что масштабы восстановления Сирии огромны. Ее возможность удовлетворить эти потребности очень ограничена. Ее союзник в Сирии – Иран – также не заинтересован в том, чтобы играть роль в реконструкции. Дилемма для Кремля заключается в том, как убедить страны с реальными деньгами вложиться в место, где правит семья и окружение, знаменитые коррупцией и некомпетентностью".

В связи с этим акцент делается на переселении беженцев, говорит экс-дипломат. "Идея заключается в том, чтобы заявить Западу и соседям Сирии о том, что, если не будет денежных потоков, беженцы не вернутся домой и, возможно, приедут еще, – отмечает Хоф. – Проблема с этим методом заключается в том, что он похож на аплодисменты одной рукой. Да, возвращение миллионов беженцев важно. Тем не менее для западных властей и налогоплательщиков, чтобы сделать пожертвования Сирии, необходимы гарантии конкретного политического характера. Эти заверения будут включать полную прозрачность, полный внешний надзор и существенный политический переход от системы, которая рассматривает сирийскую экономику как корову, откармливаемую для доения и даже убоя". С учетом этих элементов западные страны смогут с некоторой долей уверенности инвестировать в восстановление Сирии, отмечает экс-сотрудник Госдепа. В противном случае бремя реконструкции ляжет на Россию и Иран.

Источник - независимая газета
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