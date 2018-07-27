Ажыбото Абдилгани уулу избран новым ханом Памирских кыргызов. 21 век на дворе...

01:49 30.07.2018 Памирские киргизы, проживающие в Афганистане, избрали нового хана, сообщает АКИpress. Им стал некий Ажыбуту (Ажыбото Абдилгани уулу). Ему была передана печать, символизирующая статус.



"Ажыбуту был избран местными жителями, когда пришел руководитель района Вахан, проделав семидневный переход через высокогорье из районного центра Хандут", – уточняет агентство.

Предыдущий хан Эрали (Эраалы), который правил киргизами Памира в Афганистане в течение пяти лет, скончался в результате болезни несколько недель назад. Предполагалось, что его преемником может стать сын, но позднее стало известно, что в сообществе проведут выборы.



"Главой должен стать человек, который может встречать приезжающих сюда официальных лиц, способный вести с ними переговоры, гостеприимный и способный заботиться о народе", – заявил местный житель в комментарии "Азаттык".



Сообщество памирских киргизов в Афганистане составляет около 400 семей. Их основное занятие – скотоводство. Они живут в достаточно тяжелых условиях, в регионе не хватает дорог, жители зачастую лишены медицинской помощи, и используют опий в качестве альтернативы лекарствам. В сочетании с бедностью это приводит к высокой смертности – с начала 2000-х годов численность сообщества сократилась с 5 тысяч до 1,5 тысячи человек.



В Кыргызстане неоднократно обсуждалась возможность переселения этнических из Афганистана. В 2017 году программа была запущена, однако она была плохо организована. Как выяснилось, власти сначала планировали перевезти в Кыргызстан только группу детей для учебы, а затем согласились, чтобы с ними приехали и семьи. Им оказали материальную помощь, но вопрос о трудоустройстве заранее спланирован не был. Некоторые из них, как сообщалось, работали на местных жителей в Нарынской области, но платы за труд не получили. Некоторые семьи, ссылаясь на то, что им не выделяют землю, заявили о намерении вернуться обратно в Афганистан. Источник - АКИпресс

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