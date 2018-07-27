"К нам приехал...". В Узбекистан вернулся "авторитетный" бизнесмен Гафур Рахимов

21:30 29.07.2018 Бизнесмен Гафур Рахимов вернулся в Узбекистан и посетил Национальный олимпийский комитет страны



Узбекский бизнесмен и спортивный функционер Гафур Рахимов вернулся на родину после долгой эмиграции. В своем Facebook он опубликовал сообщение о том, что посетил Национальный олимпийский комитет Узбекистана.



По информации "Ферганы", Гафур Рахимов вернулся в Ташкент 19 июля. Незадолго до этого его имя было удалено из списка разыскиваемых преступников на сайте МВД Узбекистана.



Рахимов покинул Узбекистан в 2010 году – по одной из версий, из-за конфликта с дочерью президента Гульнарой Каримовой. Через несколько лет после этого ФБР США объявило его одним из лидеров преступной группировки "Братский круг", объединяющей выходцев из стран бывшего СССР. Его имя включили в санкционный список Министерства финансов США. Оно упоминалось в обновленной редакции списка, опубликованной в декабре 2017 года.



После отъезда Рахимова сняли с поста вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана. Формальным поводом для этого стала смена гражданства (у бизнесмена сегодня российский паспорт). Позднее, в 2013 году, его объявили в розыск на основании уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Он обвинялся в вымогательстве, использовании фальшивых документов и отмывании денег.



Предполагалось, что после смены власти в Узбекистане бизнесмен, отъезд которого объясняли конфликтом с семьей прежнего президента, вернется на родину. МВД республики действительно исключило его из списка разыскиваемых лиц. Однако в июне 2018 года он и его жена Лола Рахимова вновь были объявлены в розыск.



Впрочем, позднее его исключили из списка. Избранную для него меру пресечения в виде ареста (в случае возвращения в страну) заменили на "подписку о надлежащем поведении". Источник в правоохранительных органах заявил, что, таким образом, устранены преграды для его приезда в Узбекистан. "Сейчас государственная политика по уголовным делам такова, что если совершившее преступление лицо сотрудничает со следствием, то в отношении него будут приняты оптимальные формы процессуальных принудительных мер", – сказал он.



После прихода к власти Шавката Мирзиеева Узбекистан неоднократно призывал соотечественников вернуться на родину. Правда, были и случаи, когда те, кто вернулся, оказывались под арестом. В случае Рахимова высказывалась неофициальная версия, что власти заинтересованы в его инвестициях в Узбекистан.



Рахимов начал карьеру в 1970-е годы в министерстве торговли Узбекистана, он также был тренером по боксу в спортивном обществе "Динамо". В 1990-е годы занялся бизнесом, в частности, торговыми операциями. В настоящее время является вице-президентом Международной ассоциации бокса и президентом Олимпийского совета Азии (организации, объединяющей олимпийские комитеты региона). См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - фергана

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