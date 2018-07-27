 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизия выразила Белоруссии протест из-за бывшего премьера Данияра Усенова
20:45 29.07.2018

МИД Киргизии направил Белоруссии ноту протеста, которая касается Данияра Усенова – бывшего премьера Киргизии, приговоренного на родине к пожизненному заключению. Об этом сообщает сайт министерства. Поводом стало то, что он обосновался в Белоруссии под другим именем, а также возглавил биотехнологическую корпорацию, о проекте которой недавно писала местная пресса.
В ноте отмечается, что бывший премьер "участвует в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь". Министерство добавило, что его пребывание и деятельность на территории страны считает "абсолютно неприемлемым".

"Продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям", – заявили киргизские власти.

Официальная реакция Белоруссии пока неизвестна.

О том, что Данияр Усенов живет в Белоруссии, где ведет бизнес под именем Даниила Урицкого, стало известно в конце 2017 года. Такую информацию распространили киргизские активисты. В Бишкеке у посольства Белоруссии прошли митинги с требованием выдать бывшего премьера.

На днях об этом вспомнили вновь, когда был запущен аграрный проект "Белорусской национальной биотехнологической корпорации" стоимостью в 700 миллионов долларов. Пресса опубликовала фотографии директора компании Даниила Урицкого, внешне действительно очень похожего на Данияра Усенова. Посольство Киргизии подтвердило, что бывший премьер получил паспорт на новое имя.

Когда журналисты Naviny.by попытались получить комментарии у директора компании, он отвечал уклончиво. Когда у него поинтересовались, действительно ли он Данияр Усенов, он посоветовал "спросить у киргизов". Затем, не под запись, заявил следующее: "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии".

Данияр Усенов в разное время занимался бизнесом в Киргизии, был депутатом, занимал пост мэра Бишкека и работал в правительстве. Премьер-министром его назначили в 2009 году, однако уже через год он лишился должности после антиправительственных выступлений в Бишкеке в апреле 2010 года, которые вылились в штурм правительственных зданий. Власти сначала применили силу, при этом десятки мятежников были убиты. Однако затем отказались от силового противостояния, президент Курманбек Бакиев бежал из страны.

Позднее Бакиев и Усенов по делу об апрельских событиях были заочно приговорены к пожизненному заключению. Бывший президент также обосновался в Белоруссии. Выдавать его Киргизии белорусские власти отказались.

Источник - фергана
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