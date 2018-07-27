|Ордабасинский районный аким Туркестанской области Казахстана задержан при получении взятки
20:02 29.07.2018
Районный аким задержан при получении взятки в Туркестанской области
Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации.
Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции при получениивзятки задержан с поличным аким Ордабасинского района Туркестанской области "К", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное перечисление денежных средств на счет организации за выполнение работ по благоустройству территории акимата.
Проводится досудебное расследование.