 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 27.07.2018
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Послом Туркменистана в Узбекистане назначен Язгулы Маммедов
18:04 29.07.2018

Послом Туркменистана в Узбекистане назначен Язгулы Маммедов, говорится в обнародованном накануне, 27 июля, указе президента Шавката Мирзиеева.

До этого Маммедов возглавлял дипмиссию страны в Малайзии, Брунее, Индонезии и Таиланде.

Отметим, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков.

Наглядным примером является реализация проекта строительства газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан–Китай, введенного в строй в 2009 году. Официальный Ашхабад также пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
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