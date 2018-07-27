Послом Туркменистана в Узбекистане назначен Язгулы Маммедов

18:04 29.07.2018 Послом Туркменистана в Узбекистане назначен Язгулы Маммедов, говорится в обнародованном накануне, 27 июля, указе президента Шавката Мирзиеева.



До этого Маммедов возглавлял дипмиссию страны в Малайзии, Брунее, Индонезии и Таиланде.



Отметим, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков.



Наглядным примером является реализация проекта строительства газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан–Китай, введенного в строй в 2009 году. Официальный Ашхабад также пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).



Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532876640

Новости Казахстана

