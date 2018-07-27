Мисс СНГ-2018 выбрали украинку Татьяну Акуленко (видео)

12:07 29.07.2018 В Астане подошел к концу конкурс красоты "Мисс СНГ - 2018".



Титула "Мисс СНГ-2018" удостоилась участница из Украины Татьяна Акуленко.



Асем Есенгелдиева, представляющая Казахстан, по решению коллегии жюри, завоевала титул "Первой вице-мисс".



Красавица из Армении Ромелла Томарян стала второй "Вице-мисс".



Победительница конкурса Татьяна Акуленко получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, изготовленную в Армении специально для конкурса Содружества. Также девушка получила в качестве приза недельный тур по Европе.









Международный конкурс "Мисс СНГ-2018" проходит ежегодно, начиная с 1996 года. В Астане конкурс прошел впервые с 17 по 27 июля. За титул самой красивой девушки содружества боролись 19 конкурсанток из Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана, Украины, Латвии, Таджикистана, Армении, Беларуси и Узбекистана. Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, поэтому представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы. Источник - CA-NEWS

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