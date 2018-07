Индия закупила у России 48 вертолетов Ми-17. Это - прорыв

12:05 29.07.2018 Российские вертолеты улетели от санкций



Контракт с Индией на поставку 48 вертолетов Ми-17В5 - стратегический прорыв Москвы



Александр Ситников



Ровно год назад газета The Times of India сообщила о выходе на заключительную стадию крупной российско-индийской сделки по закупке большой партии винтокрылой боевой техники. Министерство обороны Индии планировало приобрести у "Рособоронэкспорта" 48 военно-транспортных "вертушек" за $ 1.1 млрд. Называлась даже дата подписания контракта - конец 2017 года.



Однако, на радость конкурентам, переговоры очередной раз затянулись, казалось бы, без перспективы на результат. А начались переговоры, кстати, еще в 2015 году. Стороны отказывались от комментариев, мол, работа идет. Тем не менее, конкуренты потирали руки. Особенно радовались американцы. В 2015 году Индия заказала у США 22 боевых вертолета Apache Guardian (Апачи) и 15 транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook (Чинук). Поставка из-за океана должна начаться в 2019 году.



По сообщениям из США, этим летом индийские летчики начали осваивать "Апачи" и "Чинуки" в Филадельфии и Аризоне. Уже состоялись первые пробные полеты, которые вызвали восторг только у продавца. И вот, спустя некоторое время, токийское аналитическое интернет-издание The Diplomat со ссылкой на индийские СМИ выдает сенсацию: впечатляющий российско-индийский "вертолетный" контракт готов. И будет подписан во время государственного визита президента России Владимира Путина в Индию в начале октября.



Вряд ли это можно назвать совпадением, учитывая, что за 37 "американцев" Нью-Дели придется выложить $ 3 млрд. Кроме того, в прошлом году Индия согласовала покупку еще шести "Апачей" на общую сумму $ 654,6 млн. Что касается Boeing CH-47 Chinook, заказчик решил ограничиться только 15 такими машинами. Причем, собирать их будет индийская компания Dynamatics. Видимо, Пентагон все-таки пошел на передачу зарубежным партнерам военных технологий.



Если сравнить стоимость российских и штатовских винтокрылых машин и их эффективность, сразу же бросается в глаза несуразность "странного" американо-индийского контракта. Ведь наша страна за 48 машин, по данным The Diplomat, получит "живыми" деньгами лишь 40% от суммы сделки - то есть $ 440 млн. 30% будет оплачено индийскими товарами. А остальные 30% Москва обязуется инвестировать в индийский сектор оборонной промышленности. То есть условия для Нью-Дели просто замечательные.



Фактически "очень бедные индийцы" купили у "богатых американцев" винтокрылую технику многократно дороже, чем у россиян. Ладно, если бы "Апачи" и "Чинуки" настолько же были лучше. Но нет. В практическом плане заокеанские машины хуже русских "вертушек".



Отметим, Индия уже имеет более 300 российских вертолетов серий Ми-8 и Ми-17, включая 151 Ми-17В5. Так что опыт эксплуатации этих машин у армейцев из страны "слонов и священных коров" весьма большой. Индийские военные высоко ценят эти машины. В частности, The Times of India, комментируя выбор своего Минобороны, приводит самые высокие оценки русским "вертушкам": "Ми-17В5 считается одним из самых передовых в мире военно-транспортных вертолетов… Ми-17В5, поставляемые в Индию, входят в число самых технически продвинутых вертолетов семейства Ми-8/17, вобрав в себя лучшие технические решения предыдущих поколений".



Этот вертолет с дополнительными топливными баками имеет дальность полета до 1065 км и способен подниматься на высоту 6000 метров. Что сделало его незаменимым для снабжения и поддержки частей индийской армии на стратегически важном леднике Сиачен в Гималаях, на стыке границ Индии, Китая, и Пакистана. Российские винтокрылые машины неоднократно доставляли туда грузы, в том числе крупногабаритные. Напомним, Ми-17В5 могут нести нагрузку до 8500 кг. В том числе - 4000 кг внутри машины и еще 4?500 кг снаружи с помощью стропов.



Да и с аппаратной "начинкой" у Ми-17В5 все вполне достойно - на уровне ведущих производителей. "Вертушка" имеет приборы ночного видения, бортовой метеорологический радиолокатор, автопилот, автоматическую диагностику и комплекс авионики КНЭИ-8. В кабине расположено четыре многофункциональных дисплея с интуитивно понятными интерфейсами.



Для сравнения: Boeing CH-47 Chinook поднимается максимум лишь на 2985 метров. А его предельная а дальность полета с нагрузкой - 935 км. Правда, несут они побольше - почти 12 тонн. Но стоимость доставки каждого килограмма у "Чинуков" в 5?7 раза дороже, чем у Ми-17В5. В условиях двух растянутых на тысячи километров границ с Китаем и Пакистаном, такие полеты себя не оправдывают. Поэтому индийцы не планируют использовать "американцев" по назначению. Им уготован статус транспортников VIP-класса для армейской и политической верхушки. Пригодятся и для парадов. Значит, Вашингтон не сможет рассчитывать на новые контракты.



Однако у Нью-Дели и впрямь были серьезные сомнения по поводу приобретения российских вертолетов. Напомним, еще в сентябре 2015 года специальная комиссия минобороны Индии утвердила покупку 48 новых вертолетов Ми-17В5. Были получены и финансовые разрешения. Однако сделка застопорилась якобы из-за нехватки денег у покупателя. Аргумент, однако, неубедительный на фоне последовавших вскоре закупок "Апачей" и "Чинуков".



С другой стороны, и у нас не все было готово к поставкам. В 2015-2016 годах в индийских СМИ появились публикации, что российский поставщик, хотя и выполнил все экспортные обязательства, однако имеет серьезные проблемы с техобслуживанием и с поставкой запчастей. Сегодня, судя по всему, эти пробелы если и не закрыты полностью, то не так уж остры. Кроме того, The Times of India пишет, что Россия дала твердые гарантии качественного послепродажного обслуживания с продлением "жизненного цикла" вертолетов Ми-8/17 (и другой военной техники) на 20, 30 и 40 лет.



На самом деле задержка с контрактом была связана с разрывом военно-технического сотрудничества между Россией и Украиной по настоянию Америки. В тот момент, когда Киев в угоду Вашингтона "выстрелил в себе в ногу", губя национального производителя авиационный двигателей, США и "толкнули" индийцам звездно-полосатые вертолеты почти по $ 100 млн за машину.



Сегодня вместо силовых установок известной запорожской фирмы "Мотор Сич" на Ми-17В5 ставят куда более совершенные движки нашего АО "ОДК-Климов", способные работать в более экстремальных условиях. Ряд авиационных изданий сделал предположение, что в русском двигателе широко используются новые композиты и сплавы, что позволяет им работать в очень жестких условиях, на которые неспособны даже "американцы". В любом случае Нью-Дели не дал бы добро на миллиардную сделку с Москвой, если бы у индийцев не было уверенности, что обойдется без проблем с поставками комплектующих.



Это сделка означает, что Россия возвращается на мировой вертолетный рынок как главный и независимый игрок. Отдельное спасибо за это Порошенко и Ко. Источник - СвободнаяПресса

