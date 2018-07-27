В Иссык-Куле утонул мастер спорта по дзюдо Нурсултан Сталбек уулу

07:43 29.07.2018 Подробности гибели мастера спорта по дзюдо Нурсултана Сталбек уулу на Иссык-Куле

Житель города Бишкек утонул на Иссык-Куле, сообщил корреспондент Turmush.



Вчера, 27 июля, житель города Бишкек, 1993 года рождения, отдыхал с родными и друзьями в одном из частных пансионатов в селе Бостери, расположенном недалеко от пансионата "Айкөл".



Во время отдыха на берегу он прыгнул с пирса, затем через некоторое время закричал, что начались судороги одной ноги и начал пропадать из вида.



Спасатели данного пансионата вытащили парня из воды. Однако, он уже не дышал. Оказанная первая помощь результатов не дала. Им оказался мастер спорта Сталбек уулу Нурсултан.



Ранее Сводка-АКИpress писала, что в городе Чолпон-Ата утонул мастер спорта по дзюдо Нурсултан Сталбек уулу.



Он работал в органах внутренних дел ГУВД Чуйской области.



Федерация дзюдо опубликовала слова соболезнования: "Выражаем соболезнования родителям и близким нашего спортсмена Сталбек уулу Нурсултана. Мы потрясены этой печальной новостью. Разделяем боль и горечь утраты спортсмена, сына, друга...". Источник - turmush.kg

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