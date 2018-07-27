 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.07.2018
12:07  Мисс СНГ-2018 выбрали украинку Татьяну Акуленко (фото)
12:05  Индия закупила у России 48 вертолетов Ми-17. Это - прорыв
07:43  В Иссык-Куле утонул мастер спорта по дзюдо Нурсултан Сталбек уулу
07:39  Данияр Усенов умер в 2013 году в Малайзии, - паясничает беглый экс-премьер Киргизии Д.Усенов в Белоруссии
07:30  Казахстанцев обязали отдавать деньги с продажи квартир, машин в ЕНПФ
07:27  В Ташкенте, решивших пожаловаться Мирзиееву женщин, арестовали на десять суток
Суббота, 28.07.2018
20:49  В Заксобрании штата Колорадо пытались вывесить портрет В.Путина, как действующего после Обамы президента США
20:45  The Hill: Почему американские войска должны остаться в Сирии?
16:45  В авиакатастрофе погиб министр сельского хозяйства Парагвая Луис Гнеитинг
11:46  "Баба с ведрами". Что происходит в Нукусском музее
11:43  Каких высот достигла туркменская медицина при президенте-стоматологе
11:40  На границе России и Казахстана есть загадочная Гора-Верблюд. По ночам она стонет...
11:38  В Бишкеке открыт XIII Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо - 2018"
08:26  Арестован экс-президент Армении Р.Кочарян. За силовой разгон митингов в 2008-м (елбасам на заметку)
08:23  Скончался "отец" солдата Чонкина писатель Владимир Войнович
07:30  Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам, - Л.Степушова
07:27  Почему люди верят в мировое правительство? - Н.Лебедева
07:13  В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову
00:15  Провал иранской политики США все более очевиден, - С.Шакарянц
00:12  Счастье политической элиты: большинство населения России не осознает своей нищеты
00:10  Содержание украинского учебника географии повеселило соцсети
Пятница, 27.07.2018
21:35  Российская МТС подала многомиллионный иск против Туркменистана
19:32  Власти Туркменистана утаили информацию о собранном урожае пшеницы
19:27  США предъявили России новые обвинения - в краже промышленных секретов
18:32  Самосуд в Гяндже, или Почему режим Алиева дает сбой, - И.Шабанов
18:31  Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана? Часть 2-я
18:28  Чудо-открытие археологов в Крыму: найден некрополь времен древнего Рима
17:44  Директор-китаец "Тянь-Шань Керамик" Дайсю избил и растоптал еду кыргызов-рабочих
17:00  С чего начиналось Казахское ханство (история), - Клавдия Пищулина
16:52  Нужно ли легализовать проституцию в Киргизии? - Оксана Гут
16:50  Жириновский и Миронов анонсировали создание в РФ новой оппозиц-партии - Социал-Демократической
16:35  Чем больше основных свобод достигнуто, тем меньшую привязанность к ним ощущают граждане, - Le Monde
13:59  Назарбаев взял только 2 место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе. Слабак!
13:04  Йеменский хуситы уверяют, что успешно атаковали своим БПЛА международный аэропорт в Абу-Даби
11:51  Большая Семья. Новые родственники Елбасы - Чайжунусовы
11:48  Как Казахстану вырваться из замкнутого круга структурной недозанятости? - П.Своик
11:47  Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве Тена в Алматы
11:41  США в лице Трампа снимают ответственность за мировую экономику, - Рахман Алшанов
08:14  Свобода, равенство, брикство, - репортаж с саммита А.Колесникова
08:07  Лидер КНДР почтил память погибшего в Корейской войне сына Мао Цзэдуна
08:04  Казусы и путаница на саммите БРИКС в ЮАР, - "МК"
07:45  Откуда идет "китайская угроза", - Леонид Бляхер
07:42  Генри Киссинджер убеждал Трампа сотрудничать с Россией, чтобы "взять в кольцо" Китай, - Daily Beast
07:35  На место Каддафи появился реальный претендент. Хафтар прибирает Ливию
07:27  Мастер шантажа Дональд Трамп начинает и выигрывает, - Д.Седов
07:24  Ключ к миру между Иерусалимом и Дамаском в руках Москвы, - Foreign Policy
07:18  Для Москвы БРИКС – опора в противостоянии Вашингтону, - В.Скосырев
07:16  ЕС и США помогают Турции завершить оккупацию Северной Сирии, - В.Мухин
07:07  Хотели, как лучше. Как младотурки спасали Османскую империю (история), - А.Сидорчик
07:06  Какие национальные части воевали в Красной Армии в Великой Отечественной
07:00  Евреи - чингизиды. Потерянные колена Израиля: неразгаданная тайна мировой истории
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Данияр Усенов умер в 2013 году в Малайзии, - паясничает беглый экс-премьер Киргизии Д.Усенов в Белоруссии
07:39 29.07.2018

Бишкек (АКИpress) – "Я слышал, что Данияр Усенов умер в 2013 году в Малайзии". Такое заявление сделал Данияр Усенов накануне в комментариях белорусскому изданию "Naviny.by", отвечая на вопрос, является ли он бывшим премьером Кыргызстана Данияром Усеновым.

27 июля в Белоруссии начата реализация крупного аграрного проекта, которую ведет Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Возглавляет корпорацию гражданин Белоруссии Даниил Урицкий. На фотографиях с мероприятия под таким именем значится беглый Данияр Усенов, сбежавший из Кыргызстана во время апрельских событий 2010 года и обосновавшийся вместе с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым в Белоруссии.

После официальных мероприятий журналист Naviny.by попытался уточнить у Урицкого, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил следующее: "У киргизов и спрашивайте".

На дополнительные вопросы Урицкий не захотел отвечать. Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил нас вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить.

Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. На просьбу опровергнуть информацию, что он является Данияром Усеновым, он отвечал уклончиво. Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии".

Ранее СМИ не раз писали, что Данияр Усенов получил белорусский паспорт в 2016 году на имя Даниила Урицкого.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532839140
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  