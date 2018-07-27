Данияр Усенов умер в 2013 году в Малайзии, - паясничает беглый экс-премьер Киргизии Д.Усенов в Белоруссии

07:39 29.07.2018 Бишкек (АКИpress) – "Я слышал, что Данияр Усенов умер в 2013 году в Малайзии". Такое заявление сделал Данияр Усенов накануне в комментариях белорусскому изданию "Naviny.by", отвечая на вопрос, является ли он бывшим премьером Кыргызстана Данияром Усеновым.



27 июля в Белоруссии начата реализация крупного аграрного проекта, которую ведет Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Возглавляет корпорацию гражданин Белоруссии Даниил Урицкий. На фотографиях с мероприятия под таким именем значится беглый Данияр Усенов, сбежавший из Кыргызстана во время апрельских событий 2010 года и обосновавшийся вместе с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым в Белоруссии.



После официальных мероприятий журналист Naviny.by попытался уточнить у Урицкого, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил следующее: "У киргизов и спрашивайте".



На дополнительные вопросы Урицкий не захотел отвечать. Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил нас вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить.



Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. На просьбу опровергнуть информацию, что он является Данияром Усеновым, он отвечал уклончиво. Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии".



Ранее СМИ не раз писали, что Данияр Усенов получил белорусский паспорт в 2016 году на имя Даниила Урицкого. Источник - kg.akipress.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532839140

Новости Казахстана

