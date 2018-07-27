 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанцев обязали отдавать деньги с продажи квартир, машин в ЕНПФ
07:30 29.07.2018

Новые поправки в законодательство о пенсионном обеспечении обязали казахстанцев отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ при продаже личного имущества, такого как квартира или машина. Об этом сообщает портал Uchet.kz.

Как известно, 14 июля 2018 года вступил в силу закон № 165-VI от 2 июля 2018 года, который вносит изменения в закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан". Согласно новой редакции части 1 пункта 4 статьи 25 этого закона, начиная с 14 июля 2018 года физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, обязаны уплачивать пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд, в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы (В 2018 году МЗП - 28 284 тенге) и не выше 10 процентов от 75-кратного МЗП.

В соответствии с этим же законом исключен пункт 2 статьи 39 дословно гласивший: 1) выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). "Как мы видим, законотворцы убрали ограничение, которое выражалось в том, что предмет договора был четко прописан. Сейчас же мы должны платить 10 процентов со всех договоров ГПХ", - пишут авторы портала. При этом, как отмечается, в гражданском законодательстве РК нет четкого определения выражения "договор гражданско-правового характера". Самое близкое к этому выражению есть "Гражданско-правовые отношения", описанные в главе 1 Гражданского кодекса РК. "То есть большинство заключаемых договоров можно отнести к гражданско-правовым отношениям. Это и договоры купли-продажи (статья 406 Особенной части Гражданского кодекса РК), в том числе розничной купли-продажи (статья 445 Гражданского кодекса).

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров, обязуется передать покупателю товары, обычно предназначаемые для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Подводя итог, можно сказать, что с 14 июля 2018 года казахстанцы должны платить отчисления в пенсионный фонд при продаже личного имущества, такого как квартира или машина", - делает выводы портал Uchet.kz.

Источник - Uchet.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532838600
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